A mai cazut un bastion al comunismului francez, la Arles

Depistam cu precizie putinele localitati in care conducerea urbei era comunista. Reperele mele pentru"primarii comuniste" erau, in zona provensala, Aubagne si Arles. Prin ce se deosebeau de alte commune? Printr-o delasare totala, vizibila in starea cladirilor (mai ales a celor de patrimoniu), printr-o concentrare a fondurilor locale catre electoratul asistatilor, parazitar, traitor din ajutoare.Localitati prafuite, delabrate, cu o viata culturala semi-inerta, incremenite intr-un trecut tern. In Aubagne, locul de nastere a lui Marcel Pagnol (scriitor emblematic pentru provence) si sediul Legiunii Straine, au domnit comunistii timp de 45 de ani, pina la aegerile din 2014, cind Daniel Fontaine, membru PCF, a fost invins de candidatul de dreapta, Gerard Gazay, reconfirmat de alegatori anul acesta. Principala contributie a primarului communist, un propagandist cu gura mare (l-am cunoscut personal), a fost schimbarea devizei republicane franceze in Fraternite, Egalite, Gratuite, aplicata pe toate autobuzele (si tramvaiul) din localitate. Sigur, va las pe Dumneavoastra sa ginditi pe cine a favorizat transportul public gratuit.In Arles, comunismul a cazut abia acum, la alegerile municipale din 2020. Si pe vechiul primar Herve Schiavetti, membru al PCF, prim gospodar intre 2001 si 2020, l-am cunoscut, avea o prezenta si un comportament de secretar de partid de intreprindere. Dupa trei mandate nu s-a mai prezentat, dar l-a sprijinit pe candidatul Partidului Comunist care a pierdut usturator. Primaria a fost cistigata de o personalitate media, nascuta in Arles, Patrick de Carolis, reprezentant al centrului politic. Pentru cei care nu au auzit acest nume, Patrick de Carolis a condus, printre altele, France Television si Figaro Magazine. ( Avind o casa in Rocamadour, in 2001 a fost ales cu cel mai bun scor pe listele de consilieri, fara sa-si prezinte candidatura, refuzind, insa, postul de primar).Am fost de citeva ori in Arles, pe vremea comunismului lor, si am plecat trist ca o astfelde localitate (care are cea mai mare intindere), cu vestigii romane de prima mina, capitala a Deltei Rhonului, loc de viata pentru citiva ani ai lui Van Gogh, arata prafuit si neimbietor.Patrick de Carolis a promis in campanie , printre altele, ca va profita de carnetul sau de adrese pentru a atrage investitori, pentru a reda stralucirea acestui oras plin de potential (ingropat tovaraseste citeva decenii), revigorind prezenta localitatii pe harta tursimului cultural mondial. Sper sa recunosc asta la viitoarea vizita.Comunismul rezidual din administratia franceza pierde, totusi, teren. (desi, cred eu, se intoarce imbracat in camasa ecologismului, pacalindu-i pe cei mai naivi). Cetatenii cu drept de vot s-au prins ca toata propaganda comunista nu e decit o justificare penibila a pauperizarii. Comunismul nu e ceea ce sustin actualii lui apostoli, o formula buna care a fost, pina acum, aplicata prost, ci o formula criminala care nu poate fi aplicata, niciodata, niciunde, nicicum, in interesul umanitatii.PS In comuna Allauch, unde domnea un fel de decan al primarilor socialisti, Roland Povinelli, ales si tot reales din1975 incoace, s-a pus capat domniei acestuia. A fost preferat de electorat, din primul tur, cu peste 60% din voturi, reprezentantul partidului de dreapta Les Republicans, Lionel De Cala, un tinar antreprenor de 34 de ani. Da, nici socialismul nu se tine prea bine cind oamenii deschid ochii!