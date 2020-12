O clarificare intima despre legionarism

Hari Bucur-Marcu are o experienta de decenii in mediul international, pe problematici legate de institutionalizarea domeniului apararii nationale, controlul democratic al sistemelor de securitate nationala, politici de securitate si de aparare nationala. Ofiter de aviatie si fost sef al Serviciului Strategii de Aparare la Statul Major General, detine titlul de doctor in stiinte militare, obtinut in 2001 la Academia de Inalte Studii Militare cu teza "Implicatii economice in planificarea apararii nationale a Romaniei". In perioada 1990 - 2003 a fost responsabil sau direct implicat in aspecte esentiale ale reformei Armatei Romaniei, cu deosebire in relatia cu NATO, si a lucrat nemijlocit in structurile Aliantei ca sef de sectie invatamant si instructie. A publicat carti si articole pe subiecte din domeniu, oferind expertiza internationala. Este cavaler al Ordinului National "Pentru merit", ca recunoastere a contributiei sale la integrarea Romaniei in NATO.

Mi-a luat vreo doua luni sa ma lamuresc ca, din perspectiva ideologica, programatica si politica, legionarismul a fost specific interbelicului romanesc, o epoca scurta, de nici doua decenii, in care Romania a suferit masiv de pe urma coruptiei.Coruptie ce a debusolat intelectualitatea ce nu mai intelegea nici rostul sacrificiului uman in razboi, doar pentru niste imbogatiti peste noapte, nici noima unirii celei mari, doar pentru a oficializa coruptia si jaful in numele statului, nici menirea ei de a contura o noua identitate nationala, specifica unui stat aproape dublu ca dimensiuni, fata de cat era inainte, victorios in razboi prin aliatii pe care ii abandonase la un moment dat, dar si refuzand constant sa se industrializeze, adica sa intre in randul lumii occidentale.Legionarii erau ei insisi intelectuali sau macar oameni cititi, capabili sa proceseze critic idei mai complicate. Ca miscare ideologica si politica, ei au propus solutii la problemele de coruptie, de identitate nationala si de sub-dezvoltare specifice perioadei interbelice.Adica, specifice unui curent de idei si actiuni, in care invinsii in razboi isi propun dezvoltarea nationala pe seama invingatorilor, ceea ce va duce cu necesitate la un nou razboi.Cum Romania interbelica nu era o tara invinsa, ci din contra masiv favorizata de aranjamentele post-razboi, inamicul pe baza caruia sa se fi propus dezvoltarea nationala a fost cautat si gasit in interior si nu in afara granitelor. Printre propriii sai cetateni si nu printre statele membre ale Ligii Natiunilor.Asa ca toata ideologia, tot efortul intelectual, toata actiunea politica, toate gesturile de putere administrativa au fost facute de legionari si inainte de a ajunge la guvernare si dupa aceea doar subsumate acestui principiu: cel al bunastarii nationale pe seama identificarii si infrangerii unui inamic. Inamic din interior, ca de altundeva nu era de unde.Lista scurta a inamicilor legionarilor din Romania era similara cu lista inamicilor interni din Germania lui Hitler: comunistii, evreii si politicienii corupti.Nu fac istorie aici, ci doar semnalez ce am inteles eu, studiind in biblioteca miscarea legionara, pe parcursul a vreo doua sute de ore. Faptele istorice insa confirma pe deplin observatiile acestea livresti.Fapte istorice care explica si situatia ca mai ales comunistii si-au asumat rolul de inamici ai legionarilor si au facut tot posibilul ca acestia sa fie nu numai invinsi ideatic, ci distrusi in intregime si fiecare in parte. Evreii au ramas doar victime tragice si numeroase.Anul 1990, cand am studiat asta, era anul de inceput al unei reveniri la democratie in Romania post-ceausista. Asa ca intrebarea pe care mi-o puneam era una fireasca: este de incurajat sau de combatut orice curent de idei care ne propunea revenirea la cultura si civilizatia interbelica?Raspunsul meu, dat doar mie, ca doar eu eram de lamurit, a fost ca revenirea la interbelic este o prostie, de la cap la coada. Doar nostalgicii comunismului ar putea merge in directia asta, pentru ca ei se considera invinsi de democratie. Adica, pentru ei, democratia este inamicul pe seama caruia ar putea ei sa se dezvolte national. In logica interbelica, cum ziceam.In aceste conditii, participarea mea la orice discutie despre legionarism si legionari se poate petrece doar pe coordonatele teoretice, deoarece nici legionarismul si nici legionarii nu mai au relevanta, ei ramanand incorsetati ideatic in specificul interbelicului romanesc.Asa ca oricine ia in considerare "solutia legionara", pentru combaterea coruptiei si comunismului in Romania de astazi, o face fara profunzime istorica si fara o clarificare teoretica despre ce inseamna legionarism.