Sa fie panaceu' gratis, s-ajunga la toata lumea!

Dar mi s-a zdruncinat zen-ul. S-a inmuiat Nirvana in dimineata asta, in clipa in care am vazut ca si-a facut aparitia in spatiul public un discurs infantil, agresiv si incredibil de populist: "Bogatii lumii ar trebui sa renunte la drepturile intelectuale si sa ne ofere vaccinul gratuit, sa dea reteta tuturor." - cam asa sunau cateva voci in subsolul unui text citit aiurea, in contextul luptei anti-Covid, pe campia nemuritoare a netului. Brusc, m-am gandit: da, oamenii astia au dreptate, totul ar trebui sa fie gratis, sa stai ca o morsa pe canapea si sa-ti vina totul pe tava, creierele cresc in copaci, inteligenta infloreste pe toate gardurile, specialistii ar trebui sa se pregateasca ani de zile prin facultati, sa-si rupa capetele cu lucrari si tot felul de studii, firmele ar trebui sa investeasca zeci de milioane de euro, dar rezultatele ar trebui sa fie gratuite. Pentru ca asa vor unii, clar.In acest moment vor sari cei de stanga si vor sufla in trompete: da, asa e, bogatii lumii trebuie sa imparta totul cu saracii, sa nu uite de unde au plecat, prea le-a crescut burta, prea s-au urcat pe cadavre. Iar cei de dreapta, fanii capitalismului, ma vor mangaia cu duiosie pe cap: asa este draga domnule, nimic nu e gratis, totul are un pret. Stati la locurile voastre tovarasi, nici jungla castigului imoral nu este un tufis in care sa ma adapostesc.Din pacate, sunt adeptul preluarii si de colo, si de dincolo. Dar asta e o alta tema de sezatoare. Sa revenim... Sa revenim la "drepturile intelectuale", pentru ca in special de la aceasta sintagma mi s-a aprins becul si am inceput sa dau maruntel din dinti. Sa reflectam un pic la intelect, la creier, la minte, la ce poate face un om educat pus din timp la locul sau si lasat sa-si faca treaba. Poate ca si noi, romanii, impreuna cu alti plangareti pe tema vaccinului, am fi putut sta printre "bogatii lumii". Am fi putut avea un stat suficient de pregatit pentru a crea un sistem sanitar eficient, am fi putut avea firme care sa lucreze bine si cu destula rapiditate pentru a scoate pe piata un vaccin insotit de toate garantiile posibile.Dar, ce sa vezi? "Bogatii lumii", cei pe care ii injuram acum, stiu sa investeasca, sa atraga materie cenusie, sa puna la dispozitia oamenilor de stiinta toate conditiile pentru a-si desfasura activitatea. "Bogatii lumii" nu prea voteaza infractori, corupti, nu prea isi trimit prin Parlament amantele, cumnatii, fratiorii si ginerii, nu au la fiecare colt de strada sali de pariuri si fabrici de doctorate false. Statele "imbuibate" - cele care vor aduce acum vaccinul pe piata - nu au in bugetul de stat sute de milioane pentru salarii si pensii speciale , nu arunca miliarde pe studii de fezabilitate, nu dau legi cu dedicatie, pe la ei pe-acasa mai functioneaza si DNA-ul, se iese in strada atunci cand politicienii si-o iau in cap, oamenii voteaza pentru ca democratia este cel mai bun sistem din toate relele existente... Tot "imbuibatii" despre care vorbim stiu, in general, sa pretuiasca munca si efortul angajatilor.Cati dintre cei care vor acum sa li se dea vaccinul pe tava au folosit Windows-ul lui Bill Gates piratat, cati si-au descarcat filme de pe net fara sa plateasca nimic, cati citesc pdf-uri obtinute fraudulos? Si Romania ar fi putut sa faca parte din galeria aceasta minunata a tarilor cu potential. Si ne-ar fi putut injura saracii lumii la ora asta. Dar avem mereu grija sa plasam suturi in fund zecilor de mii de specialisti care lucreaza acum prin SUA, Canada, Europa, Asia. Stiinta e un moft, da-o naibii! S-o foloseasca altii. Noi avem grija sa bagam miliarde in cupole, in autostrazi pe hartie, sa ingrosam cefele unor pensionari de lux, sa marim de la an la an numarul de bugetari si sa plangem pe la colturi (bine ca ne-a dat Al de Sus oleaca de net) cand mai cade cate un elev in wc-ul din fundul curtii si mai ard oameni prin spitale.