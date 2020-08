Stiti cine trebuia sa se asigure ca aceasta cercetare penala efectiva se intampla? Insasi Georgiana Hosu, in calitate de procuror sef DIICOT si de procuror ierarhic superior al magistratului Doru Stoica, titularul de dosar, cel care a dispus clasarea.Nu, Curtea de Apel Bucuresti nu a dat satisfactie sefilor jandarmeriei, admitand cererea formulata in acest sens de acestia. Curtea de Apel a facut ceea ce era previzibil si elementar pentru un stiutor de carte. Tot pe 4 august, cand Georgiana Hosu a formulat cererea catre Curtea de Apel, asociatia Initiativa pentru justitie, condusa de procurorii Bogdan Pirlog si Sorin Lia, explica intr-un comunicat foarte clar ca in nicio situatie Curtea de Apel Bucuresti nu ar fi competenta sa judece infractiunile care fac obiectul redeschiderii urmaririi penale. Existau doar 2 scenarii posibile, conform comunicatului:,,1. Redeschiderea urmaririi penale se refera si la presupuse fapte ale ministrului DAN CARMEN - situatie in care instanta competenta este, potrivit art. 40 alin. (1) C.P.P., Inalta Curte de Casatie si Justitie.2. Redeschiderea urmaririi penale nu se refera si la presupuse fapte ale ministrului DAN CARMEN - situatie in care instanta competenta este, potrivit art. 44 alin. (1), (3) (4) si (5) C.P.P., Tribunalul Bucuresti, ca instanta civila competenta teritorial egala in grad cu instanta militara care ar fi fost competenta sa judece faptuitorii militari, daca in cauza nu ar fi fost cercetati si faptuitori civili.''Tergiversarea intentionata a cauzei ar putea avea legaturi profunde cu prietenia dintre sotul doamnei procuror-sef Giorgiana Hosu - trimis in judecata de DNA in 2017 pentru trafic de influenta si dare de mita - si colonelul Catalin Paraschiv, "Dirijorul" din timpul protestelor de pe 10 august 2018.Iar acum sa ne intoarcem la ce nu stiti despre 10 august, dupa doi ani pierduti,Iata cateva elemente relevante pentru acest de ce:Fostul procuror general interimar - actual procuror general adjunct Bogdan Licu s-a spalat pe maini de acest dosar, care ameninta sa ii pericliteze ascensiunea profesionala spre conducerea permanenta a Parchetului General. Prin urmare, l-a impins cu coatele si genunchii catre DIICOT. Reamintesc aici ca nici Bogdan Licu nu a primit aviz favorabil CSM in cadrul recentelor proceduri pentru desemnarea procurorilor sefi si ca a fost numit in functie in pofida acestui aviz negativ.Giorgiana Hosu, actual procuror sef DIICOT, nu avea absolut niciun motiv - din cel putin considerentele de mai sus - sa se faca lumina in dosarul 10 august. In plus, e slab pregatita profesional - lucru demonstrat ultima oara acum exact o saptamana, cand a ratat (iar) instanta competenta pentru solutionare. Ana Birchall , fost ministru al justitiei, scria ieri pe facebook ca ''10 august va ramane pentru totdeauna in istoria Romaniei ca ziua in care romanii au demonstrat lumii intregi ca dreptul lor de a protesta nu poate fi gazat '' si ca spera ca acest dosar sa nu fie tergiversat in justitie.Datele mandatului Anei Birchall la conducerea ministerului justitiei sunt urmatoarele:. Dosarul 10 august a fost declinat catre DIICOT in iulie 2019. Intreb: o informase sau nu procurorul general interimar Bogdan Licu pe doamna ministru despre aceste posibile evolutii ale dosarului? Au existat discutii despre soarta acestui dosar la nivel de minister sau nu? Ce a facut domnia sa concret pentru ca acest dosar sa avanseze? Tacerea absoluta a unui ministru al justitiei care spune ca lupta pentru dreptate in epoca Dragnea gireaza sau nu aceasta declinare? Dosarul 10 august nu merita ipocrizie, ci raspunsuri. Sa facem loc unui strop de decenta.Tot in timpul mandatului Anei Birchall a ajuns la DIICOT si dosarul Caracal. Doar ca pentru ''esecul investigatiilor'' de atunci a platit seful DIICOT in functie, Felix Banila , a carui demisie o cerea apasat presedintele Iohannis pe 30 septembrie 2019. Iata ce spunea presedintele atunci,dupa ce dosarul ajunsese la DIICOT:''Este extrem de grav ca cei care conduc institutii ale statului roman. Aceasta situatie este generata in primul rand de esecul guvernarii incompetente din ultimii ani, o guvernare care a avut ca scop salvarea infractorilor.Azi nu ma refer doar la Guvern, ma refer si la conducerea DIICOT, institutie a carei implicare in cazul Caracal ar fi trebuit sa aduca un plus de credibilitate. Doar ca, sub conducerea domnului Banila, acest lucru nu s-a intamplat,Asadar, ii cer domnului Felix Banila sa-si inainteze imediat demisia din functia de procuror-sef al DIICOT (...) Este imperativ ca greselile din ultimele saptamani sa fie asumate cu responsabilitate siIntre timp a "recredibilizat" institutia, numind-o pe Georgiana Hosu la conducerea ei, iar 2 ani mai tarziu, pe 10 august 2020, o zi simbol pentru democratia si libertatea romanilor, pe care le-a invocat in multiple discursuri electorale, era plecat in vacanta. N-a mai spus nimic despre increderea in institutii sau in autoritatile statului guvernat de propriul lui partid Nici astazi nu stiti cine a ordonat macelul din 10 august. Pentru ca ce s-a intamplat acolo nu este rezultatul deciziilor independente ale unui sefulet de jadarmi care se visa, peste noapte, colonel. Am fost in piata 7 ore. Tot ce s-a petrecut acolo duhneste a premeditarea unor minti criminale si bolnave, carora nu le-a pasat niciun minut ca Piata Victoriei e plina de copii - pe care i-au gazat si sufocat, pe care i-au inghesuit cu caii pe spatiul verde unde se jucau, linistiti.A dat Carmen Dan aceste ordine? Le-a dat Dragnea? Daca da, si avand in vedere ca exista plangeri la dosar impotriva fostului ministru de interne, de ce nu a fost extinsa urmarirea penala si impotriva acesteia? A existat o cercetare penala efectiva - chiar in rem - asupra acestor aspecte?Cine e autorul direct, cinic si fara scrupule al acelui atentat infect la democratie , la drepturile si libertatile individuale a sute de mii de oameni.Cum a fost posibil ca pe 11 august, fiarele turmentate de caldura si orbite de furie, care izbeau cu bocancii in femei si carau pumni jurnalistilor, sa devina brusc oamenii pasnici cu flori la butoniera, care se jucau cu aceiasi copii pe care ii fugarisera cu gaze si tunuri cu apa, cu 24h inainte? S-au metamorfozat? Nu. Au primit ordine diferite. Si n-au mai fost, cel mai probabil, golanii fideli ai lui Dragnea, adusi special pentru ''a opri o posibila lovitura de stat'', asa cum circulau informatii in politie, jandarmerie si in aramata; da, mi-au spus oameni care lucreaza in aceste structuri ca astfel de informatii veneau ''de sus'': sa se pregateasca de razboi.Un extras din celebra ordonanta de clasificare care l-a consacrat pe procurorul Doru Stoica drept un mare poet al generatiei sale spune asa:(inceput de week-end) cand simbolistica demersului nu mai privea persoane, ci institutii fundamentale ale unei societati democratice. (...) Intr-o democratie tanara, balansul intre moralitate si legalitate/ ilegalitate/ este inca mult prea fin pentru a fi exploatat cu buna - credinta in miscari de strada care antreneaza persoane/ personalitati multiple al caror spirit gregar, inca nerafinat, poate fi manipulat de catre terti in directia satisfacerii unor interese care nu sunt exclusiv de natura civica. (...) Ceea ce pare sa nu fi fost inteles pe deplin este faptul ca actul de revendicare a drepturilor nu poate fi valorizat corespunzator in absenta respectarii obligatiilor" (pag 65)Pe 10 august, la 4 pm, in acea zi de vineri dupa-amiaza cand au inceput violentele, eram in studio la Realitatea. Toate camerele erau indreptate spre piata si rulau in continuu imagini, inclusiv de sus. Exista filmul integral al acelor evenimente. Le-am vazut in direct. Atunci a ajuns, nu se stie de unde, un prim grup de asa-zisi protestatari in fata sediului Guvernului si s-a izbit cu sete in cordonul de jandarmi, lovindu-i cu cozile de la steaguri. Erau extrem de agresivi si se delimitau net, ca atitudine si componenta, chiar, de protestatarii pasnici, din piata. Oamenii s-au indepartat rapid de scandalagii. Stiti ce au facut jandarmii? NIMIC. In loc sa ii izoleze rapid si sa ii scoata din piata, au lasat tensiunea sa creasca. Au fost prea fini, s-ar putea spune, pentru isteriile unor golani. Prin urmare, i-au tratat cu gratie, si au preferat sa isi infiga bocancii, mai tarziu, in spiritul gregar si nerafinat al reporterilor care ii filmau si al tinerilor care se asezasera pe jos, pe asfalt, implorandu-i sa nu mai gazeze si sa nu mai loveasca.Nu stiti, nici in ziua de astazi, toate aceste lucruri si toate aceste nume.din multime, pe care i-am vazut si eu, care pareau mereu sa stie foarte bine ce fac si unde se duc - atunci cand nu urlau la jadarmi, impingeau femei si copii.cu ce pret., pentru ca ati avut indrazneala sa cereti o justitie libera si un stat democratic, fara abuzuri., intr-un asemenea joc periculos si imbecil de-a puterea absoluta.. Nu stiti cine a vrut, cu orice pret, sa sacrifice fata europeana a Romaniei si a statului de drept, libertatile fundamentale si demnitatea unor oameni, pentru conservarea eterna a unor privilegii, a incompetentei si a hotiei.Nu stiti si nu stim toate aceste lucruri despre 10 august nici in ziua de astazi. Dar meritam adevarul, iar daca justitia este libera cu adevarat si daca pentru institutiile statului si pentru presedinte conteaza, in mod real, toate aceste lucruri, atunci asta trebuie sa investigheze. Asta inseamna o cercetare penala efectiva. Adevarul. Cu sau fara condamnari penale, dar cu dreapta judecata, asa cum stie sa faca o justitie competenta si libera.10 august nu este in primul rand despre stat si acolitii lui. Nici despre penali, prostie sau iresponsabilitate. 10 august este despre generatiile intregi - bunici, parinti, copii, umar la umar - care si-au castigat acest drept la adevar si demnitate in picioare, in acea noapte, si a doua zi, cand au luat-o de la capat, pentru ca au crezut in lucrurile pe care le-au cerut atunci si acolo.Voua va datoreaza justitia romana adevarul, iar reprezentantii statului va datoreaza demnitatea recastigata si increderea in institutii despre care vorbea candva presedintele. Voi meritati un stat puternic, independent, eficient, care nu minte si care nu-si ascunde impotenta sub presul pandemic sau sub orice alt fel de presuri. Libertatea este de nepretuit iar ea trebuie ocrotita dincolo si indiferent de vremuri, guverne sau lideri.Si eu, alaturi de sute, poate mii de alti diasporeni, m-am urcat intr-un avion si am venit la Bucuresti acum doi ani ca sa apar lucrurile in care cred, in calitate de cetatean roman, la fel ca fiecare dintre oamenii prezenti in Piata Victoriei.Pentru noi, cei care am aparat aceasta libertate in atatea randuri de imbecilitatea si obtuzitatea unor imbuibati de putere, este nevoie de acest adevar. Si pentru ca noi, impreuna, suntem cei care lasam istoriei cronica acelei zile de 10 august 2018.Guvernele sunt vremelnice. Negociate si negociabile. Nu si valorile pentru care ati - si am - ramas, drepti, in strada, chiar daca ne-au batut si gazat.