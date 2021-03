ANALIZA. Scandalurile in coalitia PNL - USR PLUS, etapa de "incalzire" in vederea marilor conflicte

Guvernarea inseamna accesul la resurse, la Bugetul de stat, inseamna putere. Atata timp cat esti la butoane iti poti planta "soldatii" in pozitiile strategice pentru a ramane pe harta puterii sau in cel mai rau caz sa fii conectat la putere. E dificil acest razboi, uneori electoratul iti poate strica socotelile, dar merita. Retelele sunt mult mai puternice decat electoratul care e mofturos si de cele mai multe ori absent. Asa ca iti scoti banii. Conflictele din actuala guvernare nu se deosebesc de conflictele altor guvernari.Din pacate pentru Romania, problemele generate de pandemie acopera problemele reale care aparent nu mai exista in discursul public decat marginal, asa cum gripa sezoniera nu mai exista. Sindicatele se lupta sa aduca vuvuzelele in fata Palatului Victoria, insa pandemia ocupa aproape tot spatiul public, jurnalele de stiri, vietile noastre. Chiar si asa, felul in care pandemia este gestionata si pierderile suferite in plan economic si social sunt serioase motive de cearta. Cel mai vizibil conflict este cel intre ministrul Sanatatii si cel al Educatiei. Confictul intre Sorin Cimpeanu , ministrul Educatiei, si Vlad Voiculescu , ministrul Sanatatii, tine prima pagina a jurnalelor de stiri. In context pandemic, ministrul Sanatatii este tinta predilecta, Sanatatea e de "prima linie". Mai precis, chestiunea purtarii mastilor de protectie la orele de sport ale elevilor - Voiculescu sustinand ca trebuie purtate, Sorin Cimpeanu sustinand ca nu e necesar in aer liber si ca am fi singura tara din Europa care sa impuna elevilor masca, sau discutia pe masura limitarii efectivului de elevi la 50%, ministrul Educatiei nefiind de acord cu conditiile impuse de Voiculescu in privinta limitarii participarii fizice a elevilor la ore.Ministrul Campeanu declarand ca "Educatia nu imbolnaveste, te invata sa respecti regulile, sa nu te imbolnavesti. Nu am competente medicale sa apreciez inflexibilitatea unor restrictii sanitare dar am dreptul ca om de educatie sa ma intreb care este diferenta intre elevii claselor I-IV care pot veni cu prezenta fizica integral si cei de a VIII-a si a XII-a care nu pot veni cu efective intregi. Am dreptul sa ma intreb chestia asta".Scandalul datelor publicate de Voiculescu este insa un subiect mult mai puternic decat cel al mastilor. Premierul Florin Citu ii cere ministrului Sanatatii documentele privitoare la legalitatea in privinta datelor despre vaccinare si testare pe care le-a facut publice, invocandu-se lipsa unor avize obligatorii pentru publicarea informatiilor.De altfel, avem o adevarata disputa in ceea ce priveste harta testarilor care arata extrem de inegal, astfel ca judetele care testeaza masiv intra in scenariul rosu, cum este cazul Timisului/Timisoarei, in vreme ce judete care testeaza putin nu impun restrictii. La nivel local, presiunile politice sunt foarte mari pentru ca localitatile sa nu intre in restrictii. Discutia pe datele publicate l-a determinat pe premier sa posteze o precizare in care se declara pentru "transparenta", dar ca totusi trebuie sa faca verificari in legatura cu modul in care datele au fost publicate de Voiculescu.Pe tortul pandemiei se joaca dur politic si politicianist, se amesteca decizii care se bat cap in cap, fiecare actor politic incercand sa traga capital politic pe spuza lui. Scandalul datelor a scos la iveala o retea de vaccinare paralela. Desi conflictele care apar in presa in cadrul coalitiei releva tensiunile existente, protagonistii fac declaratii precaute cand este vorba de a arunca punctual vina. Semn ca suntem in etapa de "incalzire" a conflictelor.Cum era de asteptat, societatea civila a reactionat la felul in care premierul s-a "autosesizat" in legatura cu publicarea datelor de catre ministrul Voiculescu si a vaccinarii paralele. Mai multe organizatii non-guvernamentale si o serie de jurnalisti au trimis o scrisoare deschisa premierului prin care atrag atentia ca "in contextul blocarii publicarii datelor referitoare la campania de vacccinare in Romania pe portalul national de date deschise (data.gov.ro), la doar cateva zile dupa deschiderea acestora.(...) Semnatarii acestei scrisori se declara profund ingrijorati de acest lucru, precum si de semnalul transmis in spatiul public prin trimiterea Corpului de Control al Prim-ministrului pentru a verifica demersul de publicare a datelor. Acest demrs se poate constitui intr-un precedent foarte periculos, avand un puternic potential de descurajare a institutiilor statului de la misiunea lor fireasca de publicare a informatiilor de interes public".Scandalul pe datele publicate releva nu doar conflictul dintre Voiculescu si premier, dar mai important incapacitatea si disfunctionalitatile institutionale, faptul ca "transparenta" continua sa fie o problema majora a guvernarii in Romania, indiferent de culoarea politica.In acest context politico-pandemic, conflictul dintre primarul Timisoarei Dominic Fritz (USR) si Alin Nica, presedintele CJT (PNL) a intrat intr-o alta etapa. Mult mai radicala decat cea de dupa castigarea alegerilor in decembrie. Alin Nica, presedintele CJT, ii reproseaza primarului Dominic Fritz ca nu a luat masuri pentru a nu se ajunge la situatia in care carantina a fost instituita din 8 martie pentru cel putin doua saptamani.Tirului de acuze ale lui Alin Nica, Dominic Fritz i-a raspuns cu declaratii politice la fel de transante acuzandu-l pe acesta de "miscari evident politicianiste, Alin Nica a inceput sa ma atace ca sa uneasca factiunile din partid inainte de alegerile pentru sefia PNL Timis. Inteleg si accept ca asa functioneaza politica. Recunosc, insa, ca nu mi-as fi putut imagina cinismul cu care se joaca politic cu situatia periculoasa in care se afla Timisoara si judetul Timis. Comitetul Judetean de Urgenta (CJSU), al carui vicepresedinte este Alin Nica, a carantinat 17 localitati in ultimele luni, unele de mai multe ori, cum este cazul Dumbravitei (de sase ori), Girocului (de trei ori), chiar si Dudestii Noi, comuna pe care a condus-o. Niciodata, pana acum, Alin Nica nu a criticat public deciziile de carantinare luate de CJSU".La seria de conflicte se adauga si tensiunile dintre ministrul Sanatatii si deja fostul prefect al Capitalei Traian Berbeceanu care a fost inlocuit saptamana trecuta cu avocatul Alin Stoica, propus de USR PLUS. Conflictul a pornit de la relaxarea restrictiilor in Bucuresti in luna ianuarie, asta dupa ce relaxarea fusese decisa in baza unei hotarari de guvern semnate de Voiculescu. La aceea vreme, ministrul Sanatatii punea insa la indoiala datele oficiale, iar Berbeceanu isi motiva decizia declarand ca operatorii din HORECA ar fi putut da autoritatile in judecata daca masura relaxarii nu s-ar fi pus in practica. Dacian Ciolos preciza pe 14 februarie ca Traian Berbeceanu ar putea ramane in functia de prefect al Capitalei, declaratia sa producand iritare in filiale ale USR si PLUS, in conditiile in care acesta e membru PNL. In cele din urma, Berbeceanu a fost sacrificat.Nici in zona Economiei si Energie lucrurile nu stau mai bine. Ministrul Energiei Virgil Popescu (PNL) il acuza pe ministrul Economiei Claudiu Nasui (USR) ca face anunturi publice inainte de a discuta cu acesta, in conditiile in care cei doi au acelasi aparat de specialitate.Un alt test al coalitiei va fi si modul in care isi vor imparti TVR, Radio Romania si Avocatul Poporului . Revocarile din functii ale sefilor celor trei institutii sunt pe lista de prioritati ale coalitiei. Certurile pe cine ia ce institutii fac negocierile dificile , in conditiile in care fiecare dintre cele trei partide vor maximul. PNL doreste sefia TVR, dar si Avocatul Poporului, in vreme ce USR vrea Radioul. UDMR insa bate cu pumnul in masa pentru Avocatul Poporului, sau macar Radio Romania, in vreme ce PNL ii ofera sefia Agerpres.Ce intelegi insa din toata aceasta trecere in revista a conflictelor este ca nimic nu s-a schimbat in politica romaneasca. Scandalurile nu sunt pe politicile publice, pe strategii de dezvoltare, ci pe functii, pe influenta politica, pe felii cat mai mari din tortul puterii. Visul suprem fiind exclusivitatea tortului puterii. O astfel de exclusivitate are insa nevoie de pasi strategici.Desi nu se vorbeste de o remaniere , aceasta ar putea fi posibila la un moment dat, candva, anul acesta. Remanierea pluteste in aer. PNL se aseamana cu PSD in privinta apetitului pentru o guvernare singur la butoane, cel mult impartind tortul cu UDMR. USR PLUS nu are experienta guvernarii, mergand ca pe cioburi de sticla, preocupat sa nu lase garda jos intr-o coalitie in care PNL pare ca detine cartile jocului. Speculatiile merg insa mai departe - candva, o guvernare cu PSD.Pe de alta parte, PSD-ului ii merge bine in Opozitie, creste in sondaje si are toate sansele ca la urmatoarele alegeri sa revina la guvernare. Cine ar vrea sa conduca Romania in pandemie? O revenire a PSD nu ar fi imposibila. Fronturile deschise in coalitia actuala au potential de detonare. Aceste fronturi deschise vor fi alimentate in mod constant pentru efectul de dinamita cand va fi nevoie. Avem cel putin o certitudine. Conflictul deschis intre PNL si USR PLUS in faza de "incalzire".