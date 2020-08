COVID- 19 a omorat oameni, dar a si salvat. Cucos, Sindile, Cazan, Carmen Dan

Pe 10 august 2018, un protest pasnic, desi incarcat cu tensiunea acumulata dupa doi ani de guvernare discretionara a PSD , a fost inabusit cu gaze si bastoane de trupele Jandarmeriei. Mai mult decat violenta gratuita a fortelor de ordine, a sarit in ochi incompetenta crasa a sefilor de arme si pregatirea precara a trupelor. Imaginile au fost dezolante. Scutieri care aruncau grenade in directia lor, care pulverizau gazul asupra unor camarazi sau care si-au abandonat o colega in mijlocul multimii infuriate. Se adauga, desigur, cetatenii inocenti agresati orbeste, unii scosi din taxi si pusi la pamant, desi vorbeau o limba necunoscuta oamenilor in uniforma. Diversiune, dezinformare, minciuna, fals in acte, batut din calcaie la comanda unor politicieni vremelnici. E tabloul pe scurt al evenimentelor, destul pentru un rechizitoriu consistent al procurorilor.Surpriza, insa, DIICOT da semne ca ar vrea sa inchida rapid cazul, spre stupoarea privitorilor si revolta victimelor directe ale represiunii. Mai mult, dosarul cade pe mana unui procuror zelos, care a inteles ca trebuie sa-i scoata basma curata pe sefii fortelor de ordine si sa-i afuriseasca pe manifestanti. O face intr-un delir lirico-filosofic care inlocuieste faptele si marturiile.Sa ne intelegem. Se intampla chiar si la case mai mari ca asemenea confruntari intre protestatari si fortele de ordine sa fie politizate. S-a intamplat in Franta, cu "vestele galbene", s-a intamplat recent in S.U.A., cand procurorul general William Barr a dat socoteala in fata republicanilor si democratilor din Congres pentru actiunile fortelor de ordine. 10 august 2018 are totusi ceva diferit. Cu o luna inainte, Politia Romana a suspendat permisul de conducere unui roman care si-a inmatriculat masina cu o combinatie de litere deloc pe placul puternicilor zilei. Fara nicio baza legala, doar in virtutea umorilor unor politicieni vexati de obscenitatile exasperarii. Dar sirul institutiilor decredibilizate de PSD, prin reflexele sale totalitare, este mult mai lung si, precum o coada de cometa, este inca vizibil dupa ce partidul-stat a parasit puterea executiva. CCR , Curtea de Conturi, Avocatul Poporului , CNCD, CNA, AEP si putem continua cu exemplele agentiilor publice golite de continut si misiune, care continua sa actioneze in trena deciziilor luate in Kiseleff.Cazul Jandarmeriei e totusi unul special. Contextul actual e radical schimbat si nu in bine. Cel mai mare pericol astazi nu este criza sanitara in sine, ci efectele ei economice si sociale. Unele se vad deja in scaderea dramatica a PIB si in cresterea deficitului bugetar, altele doar clocotesc in subteran si ameninta sa erupa cat de curand. De altfel, unul il putem observa deja cu ochiul liber. Intoarcerea in tara a clanurilor concurente, dupa perturbarea liberei circulatii de restrictii punctuale, are potentialul unei bombe cu ceas. Interlopii se omoara in vazul lumii si jura razbunare. Sferele de influenta ale crimei organizate intra in haos spre o noua reasezare a raporturilor de putere.Nelinistea sociala este alimentata de frici - frica de boala, frica de moarte, frica de saracie- si alte nesigurante. Criza se va prelungi dincolo de asteptarile initiale. Scenariul unei penurii si varianta unei depresiuni economice severe sunt pe masa decidentilor. Incertitudinea evolutiilor este la cote ridicate. Sistemul sanitar, subred cum il stim, incepe sa gafaie la cateva sute de pacienti internati la ATI (amintirea Colectiv nu e departe). Conflictul virtual intre "panicarzi" si "negationisti" se poate transforma intr-un veritabil razboi civil. Peste toate, propaganda rusa seamana neincredere si difuzeaza conspiratii care dau fiori celor mai slabi de inger.In acest context sumbru, ultimul lucru de care are nevoie statul este o demobilizare a fortelor de ordine. Pentru ca, sa admitem, o punere sub acuzare sau chiar o condamnare a fostilor sefi ai Jandarmeriei, care au intotdeauna scuza ca au executat ordine politice, ar insemna, chiar si pe termen scurt, o demoralizare a trupelor. Din perspectiva lor, interventia din 10 august 2018 a fost una legitima si, la urma urmelor, sub umbrela supunerii fata de mai-marii civili. Semnalul judiciar al unei posibile culpe ar pune, teoretic, sub semnul intrebarii orice viitoare interventie, tot la ordin.Cred ca asa trebuie privita musamalizarea - in prima instanta, foarte inabila - dosarului "10 august 2018". O promisiune politica amanata, cum au fost si altele, dintr-un motiv simplu: statul nu are nevoie sa tina deschisa o rana care poate dauna aranjamentului institutional si-asa viciat de defetism, privilegii discutabile, incompetenta si politizare cronica. Conservarea unui minim de solidaritate este acum pe primul loc. In cel mai bun caz, ne-ar putea astepta o tergiversare pana cand vor trece norii negri ai pandemiei. Insa nimeni nu poate oferi un orizont de timp pentru acele vremuri mai luminoase.