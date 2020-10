Omul maimuta

Eu nu vreau sa combat azi cit de mult ne "tragem din maimuta", ci numai sa le dau dreptate intr-o masura rezonabila celor care inclina sa promoveze un asemenea model ontogenetic. Caci, intr-adevar, traim inconjurati de o specie foarte raspindita, sociologic influenta, a omului-maimuta. Priviti-i portretul si contraziceti-ma (daca puteti)... In primul rind, la infatisare, seamana semnificativ cu prototipul: paros in exces, transpirat aluvionar si mucos alternativ (caci e "imbolnavit" de orice boare a vietii, care il stinjeneste), se scarpina mult in cele mai neasteptate momente ale zilei (ca atunci cind ajunge in vecinatatea nesanatoasa a unui produs cultural, precum o carte sau o idee), maninca multe seminte de dovleac, scuipa generos si se cracaneaza in fata oricarei reprezentante de gen opus din aceeasi specie, pe care o intimpina cu chiote si gingaveli piscatoare.De altfel, registrul auditiv e foarte relevant in a-i circumscrie portretul, caci asemeni originalului, ceea ce il caracterizeaza precumpanitor e galagia pe care o anima ca mod de viata. Obisnuit sa produca numai zgomot, el se insereaza natural intr-o lume a trancanelii si a lui "mi se rupe de voi", comunicindu-ne doar ca refuza sa comunice ceva cu noi, si, in cele din urma, si cu el insusi. E un individ fara memorie, ci numai cu umori. Fara idealuri, fara iluzii. Are, insa, intocmai ca mamiferul darwinian, o singura obsesie: a cataratului. Cu orice pret.Craca sociala convenabila sau scorbura politica profitabila sunt tintele sale instinctive. Si in acest desis din jungla in care o "scoti la capat" daca sari mai bine, pe ramura mai "virtoasa", conduita sa este, pina la urma, una "adaptativa": asa s-a "selectat natural" specia. Doar astfel poti - de la fiecare dupa capacitati si fiecaruia dupa nevoi - infuleca banana "salvatoare" (o "investitie" in "colaborare" cu baronul local, o "teapa" mai strasnica din fonduri publice, un "loc caldut" pe listele partidului "reformator", rolul dizidentului "om de afaceri" sau al securistului "salvator al democratiei autohtone", un mobil mai "fain", un serviciu mai "usor", o masina mai "tapana", o casa neaparat mai "mare"), care iti astimpara pintecul infometat de atita strigatura si fugareala. Ce mai ramine dupa o asemenea goana? Excesul, transpiratia, mucii, scarpinatul, semintele de dovleac, scuipatul, cracanatul, galagia. O viata de om. Sau, ma rog, de maimuta.