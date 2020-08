Crize fara solutii si vinovati fara vina. Lectia nr. 10 August

Daca esti unul dintre cei 100 de mii de participanti care a fost tratat cu lacrimogene, cred ca ai avut cel putin lacrimi in ochi cand dosarul a fost aproape clasat si a trebuit sa semnezi inca o peti-tie (tu si ceilalti 57 de mii de semnatari), ca investigatia sa continue. Si poate ca ti-ai amintit de:Dosarul Revolutiei - fara vinovati;Dosarul Mineriadelor - fara vinovati;Dosarul Colectiv - cu cateva condamnari, dar fara sa provoace schimbarile sistemice pe care le asteptai;Dosarul Hexipharma - uitat printre alte dosare;Cazul Caracal - uitat si el...Toate-au fost, la timpul lor, crize majore care au stimulat discutii intense si care promiteau schim-bari radicale. Pentru toate, presa si-a dedicat mult spatiu si ti-a ocupat mult timp, prezentandu-le ca situatii exceptionale, care cer actiuni drastice. Pentru majoritatea ai fost in strada, crezand ca mobilizarea ta constanta va genera reformarea mecanismelor de functionare a institutiilor.Justitie, nu coruptie. Lege si ordine. In ultimii aproape zece ani si, mai ales incepand cu protestele de dupa Colectiv, din 2015, impulsul principal al protestelor de masa a fost aplicarea corecta a legislatiei pentru corporatii, transparenta si legalitatea in administratia publica, sanctionarea politicienilor corupti. Apetenta catre lege si ordine a devenit compasul moral al valurilor recente de proteste si a contribuit, in special, la mobilizarea si implicarea celor care nu erau convinsi ca actiunea politica este solutia pentru rezolvarea problemelor sociale.Dupa ani in care protestele de masa au presat constant institutiile, au cerut un mediu politic mai deschis si o mai buna reprezen-tare a cetatenilor, rezultatul e la fel de putin transparent si politicile la fel de ineficiente.Ai crezut ca lupti pentru cauze juste, din motive altruiste? Ai crezut ca celor din jurul tau le pasa? Ai crezut ca Statului ii pasa? Daca ar fi fost asa, daca revendicarile tale ar fi fost ascultate, ai fi aflat pana acum macar o parte dintre vinovati. Dar Puterea se simte conforabil consumandu-ti timpul si instrumentalizandu-te. I-ai fost util de fiecare data, i-ai dus luptele, atunci cand era ne-voie. I-ai legitimat intentiile. Tu, cetateanul activ, cel care si-a ales cauzele independent si si-a mobilizat resursele fara sa i-o ceara nimeni explicit.Daca nu mai ai energie pentru toate luptele astea, stai si tu linistit acasa. Poate te decizi, ca multi altii, se te dedici lecturilor de conspiratii, care-ti permit o identificare a raului sau, macar, iti ofera un spatiu de fantezie, atunci cand realitatile cotidiene sunt greu de tolerat. Iar realitatea majora si constanta in Romania - da, suna fatalist - e ca vinovatii sunt mereu fara vina si crizele sunt apro-ape intotdeauna date uitarii.