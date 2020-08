De ce ne-am concedia Guvernul

Pe piata apare o criza. CEO al nostru decide sa plateasca 40 de milioane de euro catre mai multe companii care se ocupa de diseminarea mesajelor publice care trebuie sa calmeze piata si sa responsabilizeze clientii. Noi, actionarii, mergem pe incredere si nu il controlam pe CEO daca a trecut in contract si criterii de eficienta pentru ca presupunem ca stie ce face, ca de aceea l-am angajat. Ne gadim ca stie macar regula aceea simpla a Comunicarii ca orice mesaj trebuie adaptat la receptor si canalul de comunicare sau, cum ne-au invatat parintii acasa, urci si cobori nivelul discursului in functie de interlocutorul tau ca monoloagele sunt doar pentru artisti si genii si tu chiar vrei dialog in viata, nu sa te aplauzi singur in oglinda.In lumea cat se poate de reala, cu luni bune inainte, mai exact in octombrie 2019, cercetatorii de la Universitatea Stanford prezentasera public un studiu care arata (Studiul aici: https://www.cambridge.org/core/services/aop-cambridge-core/content/view/99E471E9563122897723DFFF1D5B7296/S2049847019000438a.pdf/political_cultures_measuring_values_heterogeneity.pdf?fbclid=IwAR2qT9-iSc2TraSTlJBkbKgBCihukc2JuiY8ob7ZCkKBTnqatw31Vg9clEk) ca din 57 de tari analizate, de pe toate continentele, Romania este cea mai "faramitata" cultural. Altfel spus, la noi in Companie e greu sa sa se inteleaga om cu persoana pentru ca nu impartasim valori si credinte in proportie prea mare, fiecare crede in si ce vrea si mai degraba gasim lucruri care ne deosebesc decat chestiuni care ne fac sa stam cu adevarat impreuna.Apoi, a lovit COVID-19 si in tarile civilizate de mai la Vest, Institutiile serioase au continuat sa cerceteze cum se modifica tiparele comunicarii si care sunt declansatorii unor mesaje eficiente intr-o perioada in care nu mai stii nici de unde bate vantul. Dar, la noi, CEO, colegii lui din managementul Companiei si partenerii de business si-au vazut de treaba. In ritmul si dupa regulile lor, ca doar noi le stim pe toate, nu ne invata altii cum sa facem, iar specialistii sunt buni de poza, dar nu de folosit ca experti cand construim politici publice.De 40 de milioane de euro cheltuiti, CEO s-a trezit ca are cumparatori si mai nervosi ca inainte de criza si mai iresponsabili decat s-ar fi asteptat. Intrat usor in panica, a luat masuri. S-a apucat sa certe clientii. Sa-i certe ca nu sunt dupa cum si-ar fi dorit managementul Companiei. Si n-a schimbat o virgula in planul lui initial. Doar trimisese si tancurile la clienti cu putina vreme in urma, cum sa nu priceapa mesajul? E drept, a avut o tresarire de moment si s-a gandit ca nu sunt toti clientii la fel, ca unii au bugetele ceva mai mici ca altii si pentru acestia a trimis la tiparit cupoane de reduceri. Dar, cupoanele n-au mai ajuns sa fie distribuite, doar ca unii din management au facut bani frumosi din tiparirea lor si cand clientii si-au adus aminte de ele si-au intrebat cand si daca mai ajung, CEO s-a grabit sa le raspunda ca daca nu au cupoane, sa foloseasca foi de vita, chiar daca le tot spusese ca foaia de vita e inutila si nu tine loc de cupon.Ar trebui sa-l concediem pe CEO? Sa dai afara e usor, dar sa inlocuiesti cu o varianta mai buna e ceva mai complicat. Si daca ne angajam un CEO nou si il angajam dupa aceleasi criterii ca pe actualul, cu ce ne alegem? Si firma de HR ne-a spus deja ca nu mai are candidati prea rasariti in baza de date. Deci, sa-l concediem pe CEO sau sa-l presam sa fie mai bun dupa ce ii mai taiem din salariu si ii aplicam si o amenda, sperand ca urmatorul CEO vede bine ca suntem un angajator decent, dar cu pretentii?