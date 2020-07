De ce nu e in interesul opozitiei sa esueze guvernul PNL

Actualul guvern (minoritar) trebuie sa faca o echilibristica periculoasa pentru a diminua costurile, cu resurse extrem de limitate, intr-un context foarte tulbure, in timp ce face slalom printre cele trei efecte, care se transforma in obiective contradictorii. Nu poti sa le ai pe toate: si victime putine, si crestere economica, si pace sociala.Virusul exista si circula, pare o premisa de nezdruncinat, desi, realist vorbind, existenta lui e pusa la indoiala de tot mai multe grupuri. Negationismul reprezinta o primejdie in sine, nu neaparat din cauza ca non-conformistii vocali nu se supun regulilor (suspectez ca, de fapt, cei mai multi dintre ei o fac), ci din cauza senzatiei de relaxare transmisa celor mai putin informati. Aici, avem un cerc vicios aproape perfect.Guvernul e nevoit sa contracareze teoriile negationist-conspirationiste, injectand tot mai multa frica in populatie, prin exacerbarea pericolului. Frica este insa un teren fertil pentru negationism, caci, orice psiholog iti poate spune ca, in fata unui pericol individual sau colectiv, negarea realitatii este, pentru unii, un veritabil mecanism de aparare/adaptare. Pe acest cerc vicios danseaza deopotriva liderii politici si liderii de opinie, fara sa inteleaga cum se intretine singur mecanismul.Dar contracararea negationismului nu e singurul scop al guvernului, nevoit sa foloseasca arma fricii ca sa impuna conformarea voluntara. Un alt scop este evitarea unui lockdown national, se intelege, din ratiuni economice. Deja sunt sectoare de activitate devastate de pandemie (HORECA, de exemplu), iar incertitudinea legata de inceperea scolilor induce incertitudine si in economie (parintii elevilor sunt angajati).Pe de alta parte, devine tot mai clar, din declaratiile publice (de data asta mai sincere decat in primavara), ca numai citeva sute de cazuri ar fi suficiente pentru a bloca sistemul ATI (aici nu mai vorbim de logistica, ci de resurse umane). Odata blocat sistemul ATI, ar urma o crestere accelerata a deceselor si o situatie extrem de sensibila la nivel public, asa cum am vazut in alte tari (totusi, cu o congestie mai mare la terapie intensiva), in care medicii trebuie sa decida cine moare si cine traieste.Sa recapitulam deci - carantinarea, generalizata sau partiala, multiplica efectele in economie si poate duce la saracirea populatiei sau chiar la penurie. In lipsa ei, raman instrumentele de "constientizare", care se bazeaza eminamente pe inducerea fricii. Frica in doze mari duce la aparitia negationistilor. Un numar suficient de mare de voci care neaga realitatea creaza o atmosfera de indiferenta sau chiar acte inutile de bravada. Indiferenta si curajul prostesc produc un exces la sectiile ATI, ceea ce in final se va reflecta in numarul mare de decese cauzate de coronavirus. Ca sa iesi din acest cerc vicios, nu-ti raman decat doua variante: fie distrugi economia, fie transformi pandemia intr-un doliu national.La acest context (sistem sanitar subred, confruntare intre grupul panicarzilor si grupul negationistilor, economie pe muchie de cutit) se adauga anul electoral. Partidele se pregatesc de alegeri locale si parlamentare. Opozitia speculeaza tema zilei - pandemia - lovind guvernul din toate partile, fie prin impovararea bugetului cu masuri populiste, fie prin atenuarea instrumentelor de lupta cu pandemia. Ceea ce ignora PSD si aliatii sai din Parlament, atunci cind transforma pandemia in lupta politica, este ca virusul va mai sta cu noi cativa ani, iar alegerile parlamentare nu pot fi amanate mai incolo de martie 2021. Presupunand ca PSD va reusi sa capitalizeze efemer si va lua guvernarea in 2021, datele problemei vor fi prea putin schimbate. Nu vom avea mai multi medici, nu vom avea capacitate mai mare la terapie intensiva, iar economia nu va sta deloc pe roze. Liderii politici, care azi se urca pe orice val (inclusiv cel negationist) si trag imprastiat doar pentru a vulnerabiliza actualul guvern (oricum vulnerabil, fiind minoritar), vor avea la dispozitie aceleasi instrumente limitate si se vor afla intr-un context mult mai rau.Iata de ce contextul se va fi inrautatit. In primul rind pentru ca toata frica injectata acum creeaza multa neliniste sociala. Un numar mare de decese, laolalta cu esecul sistemului sanitar, vor amplifica emotia (exact ca in cazul Colectiv). PSD va fi obligat sa guverneze cu o bomba sub pupitrul de la Palatul Victoriei. Sa adaugam si consecintele economice asupra bugetului si avem furtuna perfecta, din care niciun guvern nu poate iesi. Sa presupunem (desi e doar wishful thinking) ca, in primavara, apare primul vaccin.Sa achizitionezi acel vaccin va fi o aventura similara cu achizitionarea mastilor si ventilatoarelor in martie 2020, cand serviciile de informatii deturnau la propriu zboruri de pe aeroporturi catre tarile lor. Aventura insa abia va incepe, pentru ca, si in ipoteza achitionarii rapide a vaccinului, urmeaza munca de lamurire a romanilor, inclusiv negationistii cu care social-democratii cochetasera mai inainte. Alte valuri, izbucnite cand si cand, vor duce la o noua inchidere a granitelor. De fapt, ar trebui sa ne gandim serios ca libera circulatie a persoanelor va fi conditionata de vaccinare.Cum va reactiona un guvern PSD intr-un asemenea context? Abia atunci va incepe apocalipsa sociala, pentru ca frustrarea si oboseala acumulate pe parcursul unui an de pandemie vor exploda, la cea mai mica scanteie, in curtea guvernului abia instalat. Iar discursul duplicitar de azi se va intoarce impotriva viitorilor guvernanti, care vor beneficia de o incredere inca si mai redusa din partea romanilor. Dar pesemne ca cele 80 de miliarde anuntate de la Bruxelles pentru urmatorii sapte ani le-au luat mintile liderilor din opozitie , altfel e greu de inteles de ce-ar vrea sa se intoarca la guvernare, subminand-o anticipat.