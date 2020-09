Despre tradare. Sau ticalosia rentabila

Mai repede vine in minte, pentru multi, dar din cauza titlului spectaculos si seducator, cartea lui Julien Benda, din 1927,, tradusa la noi sub titlul. Nu vreau sa fac un comentariu specializat, mi-ar lua prea mult si, in anumite privinte, precum raportul intelectualului cu natiunea, ar trebui sa mai citesc si sa reflectez. Am mai facut-o privind acest subiect. (Acum, insa, conceptul deeste pus intr-o lumina problematica.) Benda spune ca intelectualul, caruia ii interzice implicarea in "progresul", caci e un factor frenator, si-a tradat menirea de a exersa disciplina si stiinta mintii prin urmarirea avantajelor materiale. Din cauza acestor oameni, omenirea a facut rau de doua mii de ani, in timp ce aclama binele."Tradarea este oexersata mult in sfera publica, dar si in aceea a relatiilor interumane. Incepe sa fie tot mai cancerigena cand, inca in Evul mediu, parcurge un drum semnificativ de la, cum subtitreaza un volum de comunicari pe aceasta tema, "monstruozitate la crima politica". (v. Maite Billore; Myriam Sorya- editori,, Presses universitaire de Rennes, 2009)sursa venitism.wordpress.comDiscursul public despre tradare este ambiguu: implica interpretarea unui fapt produs in urma unei actiuni care are masca. Adesea, este o forma asau acasau. Apartenenta la un corp, structura laica sau religioasa este tradata. In practica cotidiana, cea mai frecventa este tradarea partidului. Dar asta e tot? Tradarea in politica este mult mai adanca: un numar de oameni care au votat, au ales acea persoana, votanti, deci, isi vadalegerea, decizia, speranta, increderea. Sunt inca profesii unde, ritualic, pentru exersarea profesiei sau a unei pozitii politice, e obligatorie depunerea. Uneori, ca in ceremoniile-spectacol, vorbele sunt insotite de gestul si obiectul care intaresc spunerea: mana dreapta pe Biblie. Vezi si ceremoniile de depunere a juramantului in Armata sau celebrul Juramant al lui Hipocrat depus de medici. Tradarea unui juramant are, in aceste situatii, semnificatie si consecinte variabile, diferite, profunde sau superficiale.Vedem cum apropierea startului campaniilor electorale starneste apetitulal celor care tradeaza increderea electoratului. Barbati si femei, deopotriva. Ca si in jocurile politice ale Romei antice, in Europa tradarea incepe, din secolul al XV-lea, sa fie perceputa, in functie de "strategiile sociale ale claselor dominante", dar si de "nevoile de recrutare" ale unor institutii, ca uncare au ca efect, mai ales azi, relativizarea "fermitatii cuvantului dat si stabilitatea angajamentelor" pe care cei/cele in cauza au jurat, juramant care garanteaza astfel cuvantul dat. (op.cit., p. 387). Un indicator al urmaririi interesului personal, dupa tradare, este si evaluarea declaratiilor de avere precum si indeplinirea obligatiilor fata de Fisc. Tradarea e, de regula, rentabila. O exceptie: tradarea din prostie.Apetitul pentru tradare exista. El topeste orice urma de moralitate. E lansat cu o retorica speciala, ambigua si ea, a celui care acumadevarul care i se "reveleaza", ca mereu in mistica de partid unde "ingerii" vestesc "botezul". "Noul om" de partid nou e proaspat/a, nou/a, cu credinta calculata ca atunci cand, reflex, isi face crucea fast forward la trecerea prin fata unei biserici. "Noua biserica" promite, desigur, salvarea, la un nivel superior. Profitabil.