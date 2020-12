Cum isi pregateste Igor Dodon plecarea de la putere? Pune oamenii pe baricade! (DW)

Pro-rusi in suflet, nu si in acte

Niste proiecte inutile

Dodon isi cauta adapost juridic

Oficial, marti dimineata, Igor Dodon i-a transmis lui Klaus Iohannis un ultim mesaj de felicitare in calitate de sef de stat, cu prilejul Zilei Nationale a Romaniei, "remarcand, cu gratitudine, asistenta valoroasa oferita de Romania" Republicii Moldova. La fel a procedat si premierul moldovean Ion Chicu in raport cu omologul sau roman Ludovic Orban . Inclusiv sefa Legislativului, Zinaida Greceanii, care este liderul de drept al PSRM, a transmis "urari de pace si bunastare, sanatate si prosperitate continua intregului popor roman".Numai ca, in paralel cu aceste mesaje, dis-de-dimineata, la sedinta Comisiei juridice a Parlamentului, deputatul socialist Vasile Bolea a inclus, pentru avizare, controversatele proiecte de lege privind conferirea statutului special limbii ruse si anularea legii anti-propaganda, care interzice retransmiterea programelor informativ-analitice si militare rusesti pe teritoriul Republicii Moldova. Cel din urma document a fost elaborat, ca masura de protectie a spatiului audiovizual moldovenesc, urmare a razboiului hibrid declansat de Rusia in Ucraina si a fost promulgat, in ianuarie 2018, de ex-presedintele Parlamentului, Andrian Candu, dupa ce Curtea Constitutionalal-a deconectat, pentru a treia oara, pe Igor Dodon, din functia de sef al statului.Printre autorii controversatelor initiative legislative, introduse acum de socialisti pe agenda Parlamentului, se numara si deputatul socialist Adrian Lebedinschi, care este si cetatean roman cu acte in regula. Socialistul Lebedinschi a mentionat recent, in cadrul unei emisiuni, ca a redobandit cetatenia Romaniei in anul 2002 si ca, pe atunci, juramantul de credinta fata de Romania, la obtinerea cetateniei, nu era obligatoriu, la fel cum - spune el - nu era obligatoriu nici sa canti imnul Romaniei dupa inmanarea certificatului de cetatenie. "Aveam o alta varsta si era alta situatie. Ca multi dintre noi la acea vreme, fiind tanar, ma gandeam sa plec din tara" - asa a explicat Lebedinschi necesitatea redobandirii cetateniei romane. Nu a renuntat la ea nici pana in prezent, chiar daca pro-rusul Dodon ii amenintase, la un moment dat, pe cei sase deputati romani din PSRM ca trebuie sa aleaga - ori raman membri PSRM si renunta la cetatenia romana, ori pleaca din partid . Acum, in spatiul online circula o petitie prin care internautii cer statului roman sa-l lipseasca pe Lebedinschi de cetatenia romana, din cauza demersurilor anti-romanesti pe care le promoveaza acesta in Parlamentul de la Chisinau.Potrivit presedintei alese, Maia Sandu, socialistii si Igor Dodon recurg la unelte precum cele ce vizeaza limba rusa pentru ca, dupa esecul in alegeri, s-au speriat ca oamenii se pot uni si, prin astfel de initiative, incearca sa-i puna pe baricade. "Oamenii au lasat deoparte diferentele si s-au unit. S-au unit pentru o agenda comuna si anume pentru a combate coruptia, pentru a face reforma justitiei, pentru a face ordine in tara, pentru a crea un stat care sa le ofere perspective si oportunitati economice acasa". Potrivit ei, de fiecare data cand politicienii corupti din Republica Moldova vad ca exista aceasta posibilitate, ca oamenii buni sa se uneasca, ei vin cu initiative prin care sa-i divizeze. "Prin aceasta initiativa incearca sa-i puna pe oameni pe baricade - ca oamenii sa uite de obiectivul de a lupta cu hotii, de a-i alunga din tara si sa se lase divizati. Apelul meu catre cetateni este sa nu ne lasam provocati nici de o parte, nici de alta si sa tinem minte ca obiectivul nostru comun este sa construim o tara buna pentru toti. Iar ca sa construim o tara buna, trebuie sa alungam toti coruptii de la putere. Asa cum l-am alungat pe Igor Dodon, asa trebuie sa alungam si coruptii din Parlament", a reactionat Maia Sandu.Potrivit initiativei socialistilor cu privire la statutul limbii ruse pe teritoriul Republicii Moldova, "in relatiile cu autoritatile de stat, administratia publica, institutiile publice, precum si cu intreprinderile si organizatiile situate pe teritoriul Republicii Moldova, limba comunicarii verbale si scrise este limba de stat si/sau limba rusa, in calitate de limba de comunicare interetnica, la alegerea cetateanului". Conform proiectului, organele puterii de stat, administratiei publice, intreprinderile, institutiile publice primesc cererile scrise sau verbale depuse de cetateni in limba de stat sau in limba rusa, le examineaza si prezinta raspunsul in limba in care a fost facuta adresarea.In paralel cu demersurile politice cu iz rusesc, facute pe linie parlamentara de catre deputatii PSRM, Igor Dodon continua, in ultimele zile de mandat, sa-si aranjeze lucrurile in justitie. Zilele acestea, el a mai promovat, prin decret, doi judecatori controversati la Curtea de Apel Chisinau. "Noi stim ca sunt multi altii care nu merita sa fie judecatori, dar cu privire la cei care deja au ajuns in sistem, cu sprijinul lui Dodon - in raport cu acestia singura solutie este curatarea sistemului judecatoresc. Si eu voi merge in Parlament cu proiectul legii pe care l-am elaborat inca anul trecut, proiectul care vine sa evalueze, printr-o comisie externa, fiecare judecator si fiecare procuror in parte", a comentat, in legatura cu acest subiect, Maia Sandu.In ceea ce priveste proiectul socialistilor care prevede readucerea in spatiul audiovizual al Republicii Moldova a emisiunilor rusesti de propaganda, inclusiv a celor cu tenta militara, deputatul PAS , Vladimir Bolea, crede ca un astfel de proiect vine sa prevesteasca faptul ca socialistii au inceput pregatirile pentru alegerile parlamentare anticipate. "Eu cred ca ei se pregatesc de anticipate - si au venit cu aceste proiecte ca sa aiba ce pune pe masa electoratului fidel Rusiei. O sa spuna ca, iata, noi am propus trei proiecte, dar ei ne-au blocat. Toti cei din Moldova, care vor sa priveasca talk-show-urile rusesti, au zeci de posibilitati tehnice sa le priveasca fara a fi distruse televiziunile din Moldova. Iar daca vorbim de statutul limbii ruse - acesta este trecut in Constitutie, in articolul 13. Si atunci care este rostul celor 8 articole, scrise cu mana stanga, in proiectul socialistilor?", se intreaba deputatul PAS.Articol publicat si pe Deutsche Welle.ro