Pensiile speciale. Etapa pe parlamentari & alesi locali

Marturisesc ca m-as fi asteptat ca discutia sa mearga in alta directie. Sa vedem fie o decizie transpartinica de abrogare rapida a acelei prevederi din 2016, ce modifica Legea 96/2006, care ofera privilegii parlamentarilor, sau cel putin sa vedem un numar substantial de parlamentari din alte partide care sa ia o decizie similara, daca nu exista vointa politica majoritara pentru eliminarea privilegiilor respective.Directia pe care a luat-o insa discutia e alta: daca acele demisii au sau nu efecte, daca respectivii parlamentari pot sa primeasca o pensie speciala chiar dupa depunerea demisiei.Pentru ca sunt membru si candidat din partea USRPLUS, nu am sa discut aspectele de campanie electorala, de comunicare, ci voi discuta doar despre aspectele pur legale ale situatiei.Cu alte cuvinte, ce se intampla cu acesti parlamentari, aflati la primul mandat, pe care il vor finaliza cu o zi inainte de momentul de investire a noii legislaturi? Vor primi pensie speciala sau nu nu vor primi?Avem o norma primara, Legea 96/2006 privind Statutul deputatilor si al senatorilor. La articolul 49, alineatul 4 se specifica:Avem si o norma metodologica de aplicare (HOTAR RE Nr. 1/2016 din 15 februarie 2016 pentru aprobarea Normelor metodologice privind acordarea indemnizatiei pentru limita de varsta prevazute de Legea nr. 96/2006 privind Statutul deputatilor si al senatorilor).La art 1 alin 2 unde se vorbeste de conditiile pentru obtinerea Indemnizatiei pentru limita de varsta, aflam ca se cuvine deputatului/senatorului care indeplineste cumulativ urmatoarele conditii: "... litera c)Tinand cont ca actele administrative cu caracter normativ, cum sunt aceste hotarari, se bucura de prezumtia de legalitate ar trebui sa fie end of the story. Sa nu mai discutam prea mult despre aceasta situatie.Unde-i lege , nu-i tocmeala.Cata vreme acea prevedere nu este atacata in contencios administrativ si declarata ilegala, ea este aplicabila si modul in care se dau acele pensii speciale e absolut clar. Doar un judecator poate sa decida ca acea hotarare adauga la lege o conditie pe care leguitorul nu a prevazut-o.Asumand insa (fortat dupa mine) ca acea hotarare ar fi declarata ilegala printr-o hotarare judecatoreasca, ar trebui sa ne uitam la norma primara.Exista 3 motive pentru care, dupa mine, acea norma primara specifica clar ca acele pensii speciale se dau doar dupa cel putin un mandat complet.1. O simpla analiza gramaticala. In gramatica limbii romane determinarea se face in serie, fata de cel mai apropiat substantiv. In cazul de fata "dar nu mai putin de un mandat parlamentar" determina "perioada de mandat" si nu "indemnizatia".Mai mult incercati sa mutati constructia respectiva langa "indemnizatie" si o sa vedeti ca fraza suna complet nefiresc.Mai mult, avem acea conjunctie "dar" care arata ca exista doua constructii atributive care determina acelasi substantiv ("perioada"). Cum foarte precis terminologic spunea o distinsa doamna profesoara de romana: << "dar nu mai putin decat un mandat parlamentar" este o propozitie subordonata atributiva eliptica de predicat care determina substantivul "perioada" din propozitia principala >>.2. Un principiu care vine din dreptul roman care spune ca exceptia e de stricta interpretare. Nu poti practica o interpretare extensiva sau prin similitudine. Exceptio est strictissimae interpretationis. Pensiile speciale sunt prin definitie o exceptie de la regimul general al pensiilor, asadar ele trebuie analizate dupa aceasta regula clasica.3. Fireste, aceasta prezumtie poate fi rasturnata printr-o interpretare bazata pe intentiile legiuitorului - documentele si inregistrarile din cadrul comisiei care e elaborat acea lege, discutiile din plenuri.Avem in directie un material mai mult decat relevant care sa ne puna in lumina intentia legiuitorului. Mai exact, legea respectiva a avut un traseu sinuos. Ea nu a fost promulgata de Presedintie fara obiectii, ci a fost retrimisa Parlamentului spre reexaminare. Se poate gasi atat expunerea de motive a Presedintiei precum si raspunsul Camerelor aici:Cerere de reexaminare: http://www.cdep.ro/proiecte/2015/300/80/4/RXpensii.pdf?fbclid=IwAR3oSbBZKFKvB-DdBy0H6UxwnNJobxFggHOca08EOPxpC9Npynb2icgGhAw RAPORT asupra cererii de reexaminare a Legii pentru completarea Legii nr.96/2006 privind Statutul deputatilor si al senatorilor:La punctul 6 din raport, se poate vedea diferenta de formulare in privinta articolului in cauza. In prima instanta, versiunea trimisa spre promulgare specifica: "Pentru mandate incomplete, indemnizatia pentru limita de varsta se calculeaza proportional cu perioada de mandat efectiv exercitata,."Presedintia a ridicat o obiectie cu privire la modul de calcul, astfel ca Parlamentul a venit cu o varianta a articolului care prevedea "Pentru mandate incomplete, indemnizatia pentru limita de varsta se calculeaza proportional cu perioada de mandat efectiv exercitata,."Cu alte cuvinte, intentia legiuitorului este evidenta: in ipoteza unui mandat incomplet, nu se calculeaza proportional decat daca a existat anterior cel putin un mandat dus pana la capat.Date fiind aceste argumente: imi pare foarte limpede ca gestul parlamentarilor USR este unul care produce efecte juridice atat pentru parlamentarii care vor obtine un nou mandat, dar si pentru cei care nu vor obtine un alt mandat.Fireste, de dorit ar fi ca aceasta discutie sa fie una pur livreasca, si la inceputul noii legislaturi aceasta prevedere care stabileste privilegii sa fie abrogata. De fapt, daca ar exista vointa politica acest lucru s-ar putea face chiar de pe acum, aceasta fiind poate cel mai bun raspuns din partea celorlalte partide politice, unul pe care l-ar asteptat cetatenii Romaniei.Si daca tot vorbim de pensii speciale oferite cu larghete alesilor de catre alesi, poate ar trebui sa ne aducem aminte ca la inceputul anului viitor vor intra in plata pensiile speciale pentru alesii locali (primari, viceprimari, presedinti de CJ si vicepresedinti de CJ), cele stabilite prin Codul Administrativ, adoptat prin Ordonanta de Urgenta de Guvernul Dancila. Ele au fost doar amanate de guvern pentru o perioada de un an.Impactul lor bugetar estimat este de 150-170 de milioane de lei anual. Adica echivalentul edificarii a 30-40 de scoli sau de gradinite.Stim cu totii ca o data platita prima pensie speciala este mult mai greu sa se revina asupra lor. Ne putem inchipui o Curte Constitutionala care sa le considere drepturi castigate asa cum s-a mai intamplat si in alte cazuri.