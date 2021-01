Prezentul etern al erei digitale

In acest prezent etern orice simt de orientare cronologica a disparut, iar tot ceea ce mai conteaza este privirea de acum si de aici. Perspectiva si nuanta sunt abolite, de vreme ce trecutul este absorbit in pasta prezentului, prin successive recitiri si amputari. Cat despre viitor, el este prelungirea, utopica si perfecta, a prezentului in care suntem prizonieri.Tehnologia nu elibereaza, ci incatuseaza, permitand inregimentarea ascunsa sub faldurile glamour ale egalitatii sociale si ale progresului. Tehnologia gestioneaza acest prezent etern, in limitele caruia comunicarile, gesturile, asocierile, datele, obisnuintele sunt, toate, stocate si monitorizate.Ca in orice distopie care se respecta, distopia prezentului etern este animata de scopul care se poate fi ghicit de cei care refuza indoctrinarea. Iar telul prezentului etern este acela de a remodela insasi natura umana, incadrand-o in limitele atent trasate de cei care, in evul digital, edifica spatiul public insusi. Conformismul, supunerea entuziasta, orbirea hedonista sunt semnele acestei maladii care ii contamineaza pe contemporanii nostri. Adevarata pandemie a vremurilor noastre este tropaitul de rinoceri senini pe care il putem discerne in jurul nostru. Pentru locuitorii prezentului etern, gandirea unica este singura modalitate pe care o pot imagina. Cei ce contrazic dogma inceteaza sa mai existe.Citeste si https://ziare.com/nicolae-ceausescu/comunism/sistemul-de-control-total-al-securitatii-si-deghizarea-represiunii-prin-instrmentarea-dosarelor-de-dizidenta-in-infractiuni-de-drept-comun-1656540 Nimic original in aceasta ambitie a erei digitale. Inainte de retelele sociale si de paternalismul intruziv al statelor noastre secolul XX a incercat, gratie totalitarismului, sa atinga acelasi obiectiv al conditionarii pavloviene. Pagina de internet care se rescrie perpetuu nu este decat varianta adaptata la timpurile noastre a intrarii din "Marea enciclopedie sovietica" Stergerea / amputarea trecutului este parte din gramatica familiara a tiraniilor ideologice.Prezentul etern este un pat procustian, interzicand diversitatea, pluralismul si scepticismul. Ceea ce triumfa este o cultura a unanimitatii agresive, asemeni torentului de aplauze ce curgea, candva, din megafoanele dictaturilor. Spiritul critic este suspect, de vreme ce el accepta existenta unui trecut si a unui viitor ce urmeaza a fi descoperit, prin liber-arbitru. Libertatea de exprimare a prezentului etern este castrata si domesticita, in numele unui eugenism intelectual destinat sa purifice umanitatea.Iesirea din prezentul etern al erei digitale presupune regasirea unui sentiment al individualismului, dar si al afinitatilor elective. Unanimitatea galagioasa si gregara poate fi inlocuita de respiratia libertatii, a artei, a dragostei, a credintei, a prieteniei. Omul este cu mult mai mult decat un cont pe o retea sociala. El este, asa cum nota Burke candva, parte din lantul de generatii care nu se poate intrerupe. Cultivarea a ceea ce ne uneste, organic, este alternativa la inregimentarea prezentului etern.Articol publicat si pe Marginaliaetc.ro Citeste si https://ziare.com/politica/partid/inainte-de-1989-romanii-stateau-la-cozi-pentru-carnea-care-ajungeau-rar-im-magazine-ministerul-de-interne-supraveghea-comertul-cu-carne-1656738