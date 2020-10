Miza rupturii intre BOR si Statul Roman

Rezultatul urmarit este crearea unui clivaj dublu: intre BOR si Statul Roman si in interiorul BOR, intre o factiune pro-Occidentala si una pro-Rusa. Urmata de instrumentarea politica a acestui ultim clivaj pentru a putea prelua controlul asupra statului sau cel putin de a-l incapacita si influenta de pe puntea superioara a navei amiral aflata ancorata in a Treia Roma.Ca martor al acestei miscari de invaluire de magnitudine istorica si geopolitica si ca unul dintre modestii constructori si doctrinari din mediu laic ai cordonului sanitar de natura intelectuala, ideologica si politica ce a neutralizat fortele ce doreau Romania intr-o zona gri sau una de influenta rusa si utilizau ortodoxia ca vector, recunosc in mod profesionist si elegant ca admir si respect determinarea, anvergura si larga respiratie istorica a colegilor rusi care testeaza acum din ce in ce mai intens rezistenta la rupere a cordonului sanitar ce a facut posibile stabilitatea si consensul pro-occidental in perioada tranzitiei si implicit parcursul si optiunile EuroAtlantice ale Romaniei.Anvergura, rabdarea si clarviziunea lor istorica sunt demne de renumele acestor colegi fata de care avem un respect real, nu mimat: Rusia a fost si ramane o putere imperiala, care ofera o alternativa civilizationala la Occident si ai carei doctrinari si strategi gandesc in decenii si secole nu luni si ani.Pe de alta parte insa, daca instrumentele din Romania ale acestei miscari de magnitudine geopolitica si istorica sunt sau nu constiente de ce fac, daca vitelusii (copiii si nepotii vitelor, daca imi este permisa aceasta parafraza sau corolar din excesiv de cunoscutul personaj aflat mai nou in centrul atentiei in tema de fata) realizeaza ce implicatii au practica si retorica lor antireligioasa, anticlericala si antiBOR, in care se angajeaza cand se joaca de-a partidele politice, civismul si avangarda varfului de lance al ofensivei progresului etc. etc. in Romania, nu este intotdeauna clar.Ceea ce este clar insa este urmatorul fapt: Oricat am incerca sa uitam, cei care am asistat cu ochii deschisi si mintea treaza la toti acesti ani de tranzitie si istorie romaneasca NU putem sa nu sesizam o anumita continuitate intre vocile ce au inceput tranzitia de pe pozitia de apologeti ai violentei Feseniste in numele unui gorbaciovism original si unei democratii originale, au continuat regrupati la Adevarul in cea mai influenta si insidioasa tribuna antireformista a anilor 90 sub bagheta unui Director cu o legenda controversata si un sfarsit tragic pe masura legendei si au continuat pana tarziu sa se opuna oricarei mutari sau decizii facute de diplomatia romana sau serviciile secrete romane in directia alinierii pe axa EuroAtlantica...Pe drept sau pe nedrept, vrem, nu vrem, aceste asociatii se fac in mintea noastra si nu ne putem retine de la a nota public acest fapt, in actualul context...