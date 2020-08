Motiunea de cenzura "Omar Hayssam"

Motiunea pregatita de PSD pentru luna septembrie este o stralucita ilustrare a strategiei de tip Omar Hayssam. Ciolacu&comp se straduiesc de luni de zile sa sicaneze eforturile de a combate pandemia, blocand in Parlament legea carantinarii, incurajand direct sau indirect discursul negationist si conspirationist, inventand cheltuieli care destabilizeaza Romania si cultivand un discurs catastrofic. Ignorand planul de refacere economica pe care Romania l-a putut contura cu suma remarcabila obtinuta la summitul UE, dar si eforturile de a pune pe picioare din mers un sistem de sanatate cu un DSP distrus de pesedisti, fara urma de spitalele regionale promise de Dragnea, PSD incearca din rasputeri sa construiasca imaginea unei crize teribile.Criza din care sa ne salveze prin intermediul unei motiuni de cenzura.Dar cine ar fi "salvatorii" in acest teribil "scenariu Omar Hayssam"? Ei bine, cei care au considerat ca omul cel mai valoros din randurile lor - prezidentiabilul, liderul de partid - este Viorica Dancila . Cei care - strigand din rasputeri ca acum e "haos" - si-au dat singur jos doi premieri. Cei care l-au urmat cu loialitate pe Dragnea pana in ziua plecarii la penitenciar. Isi poate cineva imagina cum ar fi fost gestionata pandemia de acesti oameni? Isi poate cineva inchipui cum se vor comporta ei la putere - fie si prin intermediul unui guvern tehnocrat - daca vor reusi sa "salveze" Romania prin daramarea cabinetului Orban? Fara indoiala, situatia ar fi total scapata de sub control de niste politicieni care nici macar nu stiu daca admit sau nu existenta virusului Covid si care, in debutul pandemiei, faceau temenele, precum Gabriela Firea , in fata diplomatilor chinezi.Ar fi o tragedie.Motiunea de cenzura pregatita de PSD pentru septembrie este o ilustrare nefericita a "strategiei Omar Hayssam". Oare de la cine a invatat-o Marcel Ciolacu