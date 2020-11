Pentru o reforma a dreptei - o abordare pragmatica

Pentru asta mi s-a parut esential sa existe mai intai o analiza critica a celor doua curente esentiale ale dreptei: conservatorismul si liberalismul. Am ajuns sa operam cu clisee golite de sens si ambele miscari au devenit din aceasta cauza lipsite de energie si incapabile de atractie in lumea moderna (nu numai romaneasca), asa ca pare necesar sa mergem inapoi catre esente.O analiza critica nu e insa suficienta. E necesar un drum pentru viitor. Ultima sectiune e despre forma practica pe care o doctrina a dreptei moderne trebuie s-o ia pentru a readuce energia politica necesara dreptei in lupta cu fanteziile periculoase ale progresismului. Vor exista trei sectiuni:A. Conservatori si muraturi - pacatul nostalgieiB. Liberali si arghirofilie - pacatul plutocratieiC. O cale pierduta - cum sa fii fuzionist fara sa-ti dai seama.O precizare importanta: demersul meu nu e teoretic. Sunt sigur ca exista texte, afirmatii, definitii stralucite care mi-au scapat, asta e inevitabil si pentru profesionistul teoriei politice, cu atat mai mult pentru amatorul care sunt. Insa teoria politica a dreptei a devenit atat de opaca si deseori inadecvata din cauza ca se vrea prea mult teorie si e atat de exclusiv adresata altor "teoreticieni" si nu publicului obisnuit, incat a pierdut pur si simplu contact cu realitatea politicii. Ajunge sa arunci o privire la partidele si liderii nostri si apoi la textele generate de elitele SNSPA-ului ca sa-ti dai seama ca teoria politica actuala a dreptei (sau a stangii) nu va schimba in veci lucrurile.Ajunge sa reflectezi cateva minute la lungul sir de esecuri care presara intentia de a crea un nou partid de dreapta, la dificultatea cu care cele existente cresc, ca sa intelegi ca toate au ajuns sa vanda ceva pentru care nu prea mai sunt cumparatori. Cu toate astea potentialul electoral al dreptei veritabile e enorm in Romania. Cum iesim din acest paradox? Asadar motivatia mea e una pragmatica, nu teoretica. Pentru ca textul s-a dovedit mult prea lung pentru un articol, fiecare sectiune va fi publicata in cateva parti.A. Conservatori si muraturi - pacatul nostalgieiSunt doua intrebari: ce conserva un conservator? Ce inseamna a conserva? Si o a treia, mai importanta, pe care o lasam la urma. Imi pun intrebarile astea de ceva vreme si le-am pus unor prieteni si cunoscuti conservatori pe care-i admir fara rezerve.La prima exista un raspuns comun, pe care-l primesti de la aproape fiecare conservator: conserva traditia, asa cum s-a distilat ea in timp demonstrandu-si viabilitatea sociala. Nu traditia de dragul traditiei, ci traditia ca valoare dovedita, singura care are rol ordonator real intr-o societate umana. Conservatorismul e viata, are acelasi mecanism de a experimenta empiric realitatea si de a pastra neschimbat ceea ce e bun. (Revolutiile sunt moartea, dar asta e alta discutie).Aici vedem prima slabiciune esentiala prinsa in insasi structura intima aconservatorismului: pentru ca traditia se distileaza in forma, ea pierde in timp fondul si devine rigida si desi morala evolueaza inevitabil peste generatii, conservatorul tinde sa opereze cu forma traditiei golita de fond (formalism) care are lipita pe ea "fotografia" moralei din alte vremuri, pretinzand ca aceasta e atemporala si sfarsind inevitabil in conflict cu actualitatea si ideea de modernitate, indiferent de epoca in care traieste. (Fenomenul golirii de sens a ritualului - ca distilat de traditie - e foarte evident si in diverse obiceiuri populare, in care mecanica gestului sau obiceiului si-a pierdut de mult intelesul originar. Asta e soarta oricarei traditii care supravietuieste exclusiv prin forma).Solutia conservatorului la problema conflictului intre "fotografia" veche a moralei si morala prezenta e mai intotdeauna sa pretinda ca orice evolutie a moralei e gresita sau chiar periculoasa, ceea ce-l face inactual si, deseori, respingator pentru tineri. (Uitam prea usor ca atunci cand am fost tineri am construit morala noastra) Desigur, el nu greseste prea mult, e ceva in morala care nu se schimba nici macar dupa cateva generatii. Dar e vorba de valori, nu de traditie. Vom reveni la asta, pentru ca e cheia de bolta a problemei reconstructiei unei miscari conservatoare moderne.Lipseste in conservatorism un mecanism prin care sensul e permanent actualizat in interiorul formalismului traditiei pentru a-l pune in acord formal cu morala epocii si pentru asta conservatorul ataseaza intotdeauna o valoare exagerata trecutului care pentru el e doar punctul de la care lucrurile au mers din ce in ce mai rau. Traditia devine o forma uscata, conservata strict pentru forma ei, in iluzia ca in forma sunt sensul si valorile profunde care au determinat-o initial. Pentru a folosi un exemplu din arhitectura, e ca si cum am ingheta stilul arhitectonic la cel gotic, interzicand orice alt stil, pentru ca formalismul lui reprezinta traditia unei epoci in care Dumnezeu era central in viata oamenilor.Pentru conservator, orice abatere de la stilul gotic ar fi in exemplul asta ipotetic, o indepartare de Dumnezeu. Forma ia locul sensului.Conservatorul e asadar, mai devreme sau mai tarziu, pus in situatia sa pretinda ca trebuie sa mancam castraveti murati vara pentru ca adevaratii castraveti sunt cei deanul trecut, iar cei de anul asta - mai mici si mai amari din cauza secetei - nu indeplinesc standardul lui pentru castraveti. Castravetii lui murati sunt extraordinari, e adevarat. Dar cei de anul asta, asa mici si cam amari, au farmecul prospetimii si sunt cu adevarat mai hranitori. Si, oricat de buni, daca mananci numai castraveti murati, la un moment dat te saturi definitiv si iremediabil.E aici in chestiunea traditiei ca valoare distilata, mai putin evidenta, si o alta problema interna a conservatorismului: morala e esentiala ca criteriu al valorii.Traditia e in acelasi timp "morala aplicata" nu numai distilat al valorii empirice. Dar morala nu exista in nici o epoca in mod abstract ci e conditionata de religia epocii.Morala nu poate fi decat religioasa - fara religie ea e pur si simplu o etica.Conservand traditia ca morala aplicata, conservatorul nu poate fi decat religios si e din cauza asta obligat sa urmareasca conservarea dogmei religioase pe care o imbratiseaza.Intr-o lume politica seculara care a evacuat pe Dumnezeu din politica de mai bine de o suta de ani, asta-l face brusc un personaj excentric, izolat, care pare mai degraba rupt de realitate si care e tinta a tot felul de atacuri si ironii despre inadecvarea lui. Asta nu e problema conservatorului, e o situatie pe care nu el o genereaza, problema e insa cum raspunde la ea. Iar realitatea e ca cel mai des o face gresit: presiunea il impinge catre sindromul cetatii asediate, victimizare si discursul apocaliptic, adancind din pacate falia dintre el si lumea reala. Castravetii murati sunt nu numai mai buni, dar devin esentiali pentru salvarea umanitatii. Dar daca eu vreau, totusi, castraveti proaspeti? Ei bine, asta nu poate fi decat un atac la valorile conservatoare! Dar daca insist sa vreau castraveti mici si amari de anul asta? Asta e o tradare inacceptabila, o calcare in picioare a traditiei!Conservatorul uita ca a pus la murat castraveti pentru a le pastra in timp valoarea nutritiva, nu de dragul lor, si ajunge in situatia usor nevrotica de a pretinde ca orice castravete proaspat trebuie respins ca progresist. Adica in loc sa inteleaga ca nu exista numai morala conservata in timp, ca morala e vie asemenea limbajului si capata forme si exista aspecte noi ale ei care, cu discernamant, pot fi integrate, el ajunge sa respinga orice evolutie a moralei pentru morala in sine. Cand traieste sindromul cetatii asediate, conservatorul uita ca ceea ce conserva cu indarjire azi, a fost alta data o noutate. Cu alte cuvinte el ajunge la lipsa de discernamant. (E un cuvant cheie pentru definitia conservatorului, pe care insista Adrian Papahagi si caruia ii dau dreptate in intregime).Cu ale cuvinte, inghetarea eticii si moralei intr-un formalism al traditiei, devine inevitabil o forma de autoritarism: lucrurile se fac asa cum se fac sau daca nu, esti in afara traditiei. Sau, mai rau, un apostat. Asa a ajuns miscarea conservatoare de astazi un fel de pat al lui Procust: cine nu se potriveste lungimii standard, e fie lungit, fie scurtat cu forta.In cuvintele lui Frank Meyer, unul din cei mai formidabili ganditori politici moderni pe care l-am descoperit abia recent cu ajutorul prietenilor, pacatul fundamental al conservatorismului e ca e gata sa sacrifice libertatea persoanei in numele eticii. Vom reveni la Meyer la final, pentru ca fuzionismul lui (pe care multi il practicam de multa vreme fara sa realizam), e parte din rezolvarea paradoxului dreptei.Mai rau, am constatat asta recent pe Facebook in discutiile despre avort, traditia nu risca numai sa devina autoritara, ea tinde sa devina argumentul prin care inlocuim cu totul gandirea prin slogane, fraze si idei sablon, considerate un fel de adevaruri imuabile, indiscutabile, pe care doar un nebun sau un stangist perfid le pune la indoiala. Si pentru a declama frazele si ideile astea axiomatice nu-ti trebuie spirit critic mai deloc, nici cine stie ce lecturi si nici deprinderi de a dezbate, rezultatul tragic e ca o parte din trupele "de asalt" conservatoare (cele mai vizibile in media) au prea multi oameni agresivi, dogmatici, cu mari dificultati in a purta o dezbatere sau a formula alt argument inafara atacului la persoana. Ei iau in posesie cadavrul golit de sens al traditiei si-l venereaza ca fiind adevarul insusi.Oricat de rau imi pare sa constat asta, oamenii astia fac un enorm rau dreptei pentru ca dau ocazia stangii cu adevarat perfide sa manipuleze lucrurile inspre a pretinde ca asta e de fapt dreapta romaneasca. Nici nu e de mirare ca dreapta ajunge neatragatoare si faimoasa "majoritate tacuta" a dreptei nu prea vrea sa aiba de-a face cu ea.Ajunsi aici ar trebui sa ne intrebam daca nu cumva e ceva in neregula cu raspunsul la prima intrebare. Vedem imediat ca traditia se goleste de sens de la o generatie la alta, si indiferent de motivele pentru care asta se intampla, batalia pare pierduta din start. Istoria e presarate cu cadavrele a nenumarate traditii. Poate nu traditia ca distilat al valorii empirice sau ca morala aplicata trebuie conservata. Ci morala insasi. Mai precis valorile care-i dau substanta, preceptele fundamentale, nu ritualurile. Eu cred ca aici e raspunsul la intrebarea: cum poate renaste conservatorismul?Putin despre a doua intrebare: ce inseamna a conserva? Borcanul cu muraturi ne da raspunsul: a scoate de sub actiunea degradanta a timpului ceva cu valoare pentru noi. Nu am putea manca castraveti iarna daca nu am sti sa-i conservam. Conservatorismul e anti-entropic si asta face sau cel putin incearca sa faca in formalismul traditiei: o camara in care tot ce s-a demonstrat bun in istoria umana e tinut ferit de actiunea coroziva a timpului. Asta facem cu valorile, cu obiceiurile, cu ideile, cu arta: le conservam pentru a nu le pierde.E de notat ca conservatorismul autentic e empiric si anti-intelectual: ce e bun, ramane, ce e rau, pleaca, indiferent de analiza teoretica. Justificarea teoretica e intotdeauna ulterioara selectarii empirice a ce trebuie pastrat. Conservatorul e interesat de rezultatul practic mai mult decat de justificarea teoretica (E semnificativ ca la polul opus, progresistul e interesat doar de justificarea teoretica, indiferent de rezultatul practic catastrofal). Lucrurile insa incep sa se degradeze pentru conservatorism exact cand teoria devine mai importanta decat rezultatul practic al aplicarii ei. Conservatorismul e ucis prin intelectualizare excesiva.De fapt problema apare cand uitam ca procesul generarii traditiei conservatoare a fost si e dinamic, nu o fotografie statica facuta la o epoca anume: fiind un proces empiric, el duce periodic si inevitabil la innoirea corpului traditiei. E ceea ce intelegem prin "traditie vie", una care are propriul ei metabolism, eliminand componente caduce si absorbind din experienta lucruri noi. Inima traditiei, cea care o tine in viata si-i da coerenta in evolutia ei, sunt valorile ei fundamentale. Ele sunt singurele abstracte, atemporale si greu vizibile in traditie pentru ca sunt de fapt de natura transcendenta. Restul e totul doar experienta umana concreta, distilata in obiceiuri, cutume si reguli. Inlocuieste inima vie a valorilor cu o teorie abstracta si traditia va muri in cateva generatii.Concluzia pana acum e una singura: problema conservatorismului astazi e ca pare sa-si pierdut inima iar traditia pe care o sustine e doar o poza a unui trecut din ce in ce mai distant. O poza moarta, o traditie ca o carcasa de norme a carei inima - valorile ei fundamentale - a incetat sa bata de mult. Conservatorismul a ajuns o simpla nostalgie militanta.Desi stanga a incercat sa faca un cliseu din Iisus ca revolutionar de stanga, in realitate cred ca Iisus e modelul insusi de adevarat conservator pentru toate miscarile conservatoare veritabile. Dincolo de observatia evidenta "Ce poate fi mai conservator decat Dumnezeu!" uitam prea usor ca Iisus omul a fost un evreu ale carui actiuni erau in mod strict determinate de Carte. Dezordinea creata de el in statul iudeu nu a fost una revolutionara, in care vechile valori au fost aruncate la topit si in locul lor era propusa o gandire radical noua. Dezordinea creata de el era una riguros argumentata cu trimiteri la textul Cartii si una care se impotrivea mai ales ritualului care si-a pierdut sensul, nu ritualului in sine.Iisus a atacat in primul rand traditia iudaica care si-a pierdut valorile fundamentale ajungand sa se intemeieze prin sine, o forma moarta care lasa in afara insusi motivul existentei ei, omul; forma golita de sens, nu sensul. Pana la urma crestinismul e iudaismul adus din nou la viata, primind o inima pe care si-o pierduse. Biblia e demonstratia perfecta a conduitei conservatoare: Noul Testament e inima Vechiului Testament, dandu-i acestuia o viata noua. (Discutia e mult mai complexa, scopul meu insa nu e de a face teologie, ci de a gasi modele valabile. De asta cred ca simplificarea functioneaza si da un sens necesar discutiei despre conservatorism).Iisus nu ne pare conservator pentru ca e ofensiv in timp ce noi am ajuns sa vedem azi conservatorul ca o fiinta eminamente in defensiva in fata asediului neobosit si isteric al apostolilor progresului. Dar teza mea e ca ofensiva, nu defensiva, e conditia de baza a conservatorului. Insa nu orice ofensiva, ci doar cea care urmareste recastigarea inimii traditiei, invierii ei intr-o traditie vie, actualizata prin regasirea valorilor ei fondatoare, nu prin impunerea autoritara a formei ei moarte.(va urma partea a II-a "Pentru ce conservam? Valori, credinta, morala crestina, Biserica si salvarea")