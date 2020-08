O Romanie rasturnata in brazda de plugul Jandarmeriei, pe 10 august 2018.

Romania mea buna face case pentru familiile de batrani care nu au nimic la capatul unei vieti de munca, gaseste tutori pentru copiii institutionalizati (Iarina Taban - Ajungem MARI), incearca sa le explice oamenilor sa nu arunce pe strada masti, chistoace sau deseuri, le da un viitor copiilor din ghetouri (Valeriu Nicolae si Anca Sandu), ajuta copiii cu sindrom autist (Liuba Iacolev si Carmen Gherca - FEDRA si alti oameni inimosi), invata copiii programare si robotica (Radu si Mihai Matei) sau civism (Elena Calistru si Cosmin Pojoranu - Funky Citizens si Alina Calistru si Cristina Foarfa - Geeks for Democracy) sau educatie juridica (Lucian Checherita si Cristi Danilet de la Vedem Just), supravegheaza alegeri (Septimius Parvu - ExpertForum si Maria Krause - Observator Electoral si Cristina Stroescu si Cosmin Barzan si Gabriel Badescu), monitorizeaza politicieni (Diana Voicu si Elena Ghioc - Initiativa Romania si Mihai Politeanu).Romania mea buna gandeste in principii, nu in persoane, sustine binele (Mihai SORA si Oana Pellea si Mihai Calin si Marius Manole si Nora Dinca si Tudor Chirila si Natalie Ester si Lucian Mindruta si Oana Dimofte si atatia altii), discuta inteligent despre subiecte puternice (Feher), programeaza pentru asociatii si pentru cauze (Victor Apostol si Alex Popescu si toti oamenii de la Geeks si de la Code4Ro si de la CivicTech), invata antreprenoriat (Cosmin Alexandru), invata zi de zi matematica si romana niste copii de la tara (Relu Voicu - Cu cartile pe Ulita), scrie povesti pentru copii (Carmen Tiderle si Liana Alexandru si Ioana Chicet-Macoveiciuc si neinfricatele si nespusele) sau face piese de teatru pentru copii (sotii Crudu), strange bani pentru doua ambulante si le doneaza sistemului public (The Beard Brothers si The Sisterhood), organizeaza swimathoane si maratoane avand ca miza strangerea de fonduri pentru intarirea proiectelor sociale care au nevoie de fiecare banut (Alina Kasprovschi si Ilinca de la Fundatia Comunitara Bucuresti, Ciprian la Sibiu), fondeaza si sustine asociatii comunitare si grupuri de initiativa cetateneasca in cat mai multe orase (Mihai Tudorica si colegii de la ARC, oamenii minunati de la CeRe), lupta pentru drepturile omului si pentru tratament egal (Romanita Iordache si Ovidiu Voicu si Gelu Duminica si Florin Buhuceanu si Teo Rotaru).Romania mea buna face design pro bono (Eugen Erhan), organizeaza proteste pentru cauze juste (Tudor Bradatan si Olga Popescu si Roxana Bradatan de la Declic si Angi Serban si Florin Badita - Coruptia Ucide si Radu Vancu si Ciprian Ciocan de la Va Vedem din Sibiu si Ligia Mahalean de la Umbrela Anticoruptie, si oamenii de la Reset Iasi si multi altii), ii ajuta pe cei batjocoriti de administratii (Oana Vasiliu si Oana Preda de la CeRe si Irina Zamfirescu de la ActiveWatch) vine cu idei si concepte de comunicare puternice (Valentin Suciu si Robert Tiderle si Eliza Rogalski si Crenguta Rosu si Paul-Ioan Kasprovschi si Aneta Bogdan si Kit Paul si atatia creativi extraordinari), scoate la lumina mizeria prin anchete jurnalistice (Carmen Dumitrescu, Sebastian Oancea, Ovidiu Vanghele, Ramona Ursu, Alex Stoicescu, Diana Oncioiu), incearca sa redea sanatatii dimensiunea sociala,de politica publica (Vlad Mixich si Stefan Voinea de la Observatorul Roman de Sanatate), daruieste in fiecare zi, face masti si viziere si ventilatoare si roboti de dezinfectare, sustine oameni pe care ii lovesc boli grave, le aduce medicamente cand nu sunt disponibile in tara sau ii ghideaza prin hatisurile optiunilor medicale sau administrative si cate si mai cate.Romania mea buna este este "banca de ultima instanta" a societatii. Si ofera neconditionat, atunci cand este nevoie, acel dram de speranta si acea busola morala care ne fac sa nu ne luam campii, sa abandonam. Este ultima linie de aparare impotriva nepasarii administrative si ticalosiei politice.Romania mea buna, cea descrisa mai sus, compusa din oameni in ochii carora am privit si am citit bunatate, dar si din cei pe care inerent i-am uitat (scuze, oameni dragi) sau pe care nu i-am cunoscut, are un buget mititel. Toate sumele adunate nu fac cat un buget de sector al Bucurestiului pe un trimestru sau doua. Si cu toate acestea, oamenii in cauza fac enorm. La ei, si nu la primarii, merg oamenii cand raman fara optiuni. Ei intervin ca niste pompieri morali cand e vorba de stins focuri si de reparat nedreptati.Daca oamenii acestia ar fi redusi intr-un fel sau altul la tacere si mai ales la inactiune, lipsa lor s-ar vedea in societate mult mai mult decat o indelungata vacanta a clasei politice sau a diriguitorilor din diferite servicii publice. Disparitia lor ar fi un Katyn moral pentru Romania, o adevarata decapitare.Asta e Romania mea buna. Si cei mai multi din acesti oameni au fost acolo, in Piata Victoriei, pe 10 august 2018. Ei au fost buruienile rasturnate in brazda, cu plugul jandarmeriei. Ei sunt cei acuzati de doamna prim-ministru din acel moment de tentativa de lovitura de stat. Ei, cei care sustin greul cand statul nu poate sau nu vrea sa faca nimic.Dar ei s-au intors pe 11 august, caci nu se dau invinsi cu una-cu doua. Si, dupa doi ani de atunci, continua sa faca Romania buna in continuare, in fiecare zi.Si am uitat multe nume de oameni buni, cu care m-am vazut atunci. Iar in spatele fiecarui nume stau echipe si zeci sau sute sau mii de voluntari si donatori.Ei sunt dovada ca tara asta nu o sa moara si ca are sanse sa renasca daca politicienii vor intelege ca asta e Romania noastra buna.