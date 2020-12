Patriotismul: de la Corneliu Coposu la Diana Sosoaca (DW)

Patriotismul a devenit un cuvint desuet, ba chiar rusinos a-l rosti in mass-media, in conferintele tinute de o serie de intelectuali cu blazon sau in scrierile acestora, dar mai ales in rindul tinerilor. Conform ultimelor sondaje de opinie, sub 10% din generatia tinara afirma ca sint "foarte patrioti". Intrebarea e pusa prost, intrucit nu poti sa fii mai patriot sau mai putin patriot. La fel cum nu poti sa fii mai credincios sau mai putin credincios, mai integru sau mai putin integru, mai viu sau mai putin viu. Tocmai aici cred ca intimpinam esenta patriotismului, anume aceea de a fi om viu, protagonist al propriei existente alaturi de a celui de linga tine.Patriotismul de fatada, zgomotos, bine impachetat in poleiala lozincarda a frazelor sforaitoare a fost instrumentul implacabil de manipulare a maselor de catre Iliescu si CV Tudor. Ei sint corifeii colectivizarii sentimentelor celor multi fata de iubirea de patrie. "Nu ne vindem tara" a fost refrenul confectionat in laboratoarele fostei Securitati prin care mari companii occidentale au fost impiedicate de clientela FSN sa investeasca intr-o Romanie energofaga, cu o economie pusa pe butuci de regimul comunist. Milioanele de locuri de munca subventionate au insemnat tot atitea milioane de patriotarzi, in vreme ce pionii puterii politice capusau fabricile si uzinele falimentare.Patriotismul sforaitor al lui CV Tudor cadelnitat in parlament , in paginile revistei Romania Mare si in aparitiile televizate, parea sa fi disparut odata cu moartea tribunului. Nu a fost asa. Isteria national-extremista de extractie legionara a fost conservata si intretinuta de ofiterii fostei Securitati, ai Armatei si Politiei, pilonii PRM care au reusit in anul 2000 sa-l plaseze pe CV Tudor in turul doi al alegerilor prezidentiale alaturi de Ion Iliescu . Servind aceluiasi tel al patriotismului de mucava, nu putini au fost preotii ortodocsi, parte din ei cu stele sub sutana, care au predicat in biserici extremismul si intoleranta fata de minoritatile etnice, in speta fata de cetatenii maghiari , fata de minoritatile religioase sau de cele sexuale.Aceste manifestari xenofobe au continuat si continua sa se manifeste si astazi. Nucleul dur al Bisericii Ortodoxe considera ca ecumenismul e o scrinteala care ii indeparteaza pe credinciosi de la adevarata cale a credintei. Invataturile preotilor, in sensul celor spuse, cauta sa-i readuca la biserica pe cei rataciti din parohie, altfel spus pe rau-platnici. Si asta nu numai in sate si comune, cum s-ar putea crede, ci si la bisericile din orase, acolo unde multi dintre cei care spun ca au incredere in Biserica nu calca pragul unui lacas de cult decit la nunta, la botez sau inmormintare. Sau atunci cind dau acatiste pentru "reusita la examen" a odraslelor (chiar asta scrie pe biletelul inminat preotului pentru pomelnic), pentru fetele de maritat care nu au petitori ori pentru vitele care nu mai dau lapte si multe asemenea sminteli.Sa nu se creada ca intru in intimitatea credintei unuia sau a altuia. Ma revolta insa fatarnicia multor slujitori ai bisericii care predica enoriasilor despre cucernicie si sfintenia saraciei, in timp ce ei sint vinduti pina-n maduva oaselor celor lumesti, intre care se inscrie si concubinajul fatis cu un politician sau altul, cu un partid sau altul.Am insistat asupra pacatelor multor preoti si a smintelii multor credinciosi ori a comertului unei mari parti a politicienilor cu milostenia pentru a ajunge la patul germinativ in care plaga nationalismului extremist de sorginte legionara a iesit din nou la iveala la alegerile parlamentare din 6 decembrie. Extremismul nu a disparut niciodata din rindul gloatei revansarde ori din clica unor politicieni, preoti, ofiteri activi sau in rezerva ai Armatei, Politiei, serviciilor secrete, din fauna unor intelectuali turmentati de propriile complexe. Lista este mult mai lunga si ramine in sarcina sociologilor si a istoricilor sa-i dea de capat. Radacinile patriotismului sforaitor care au condus la dictatura maselor nauce sint secretii ce au germinat adinc in cursul istoriei.Cei care au crezut ca odata cu disparitia lui CV Tudor extremismul a disparut si el s-au imbatat cu apa rece. Rasismul, intoleranta fata de minoritatile de orice fel, punerea la zid a valorilor, oportunismul, impostura si-au continuat marsul in subteranele societatii fara ca partidele democrate si proeuropene, presa, analistii, intelectualii autentici sa bage de seama. Iar acest autism se datoreaza unui dictat ipocrit al categoriilor enuntate, anume al lipsei de implicare in a pune piatra de temelie la zidirea spiritului comunitar. Indiferenta fata de masele dezorientate si usor de manipulat a condus la aparitia pe scena politica a unor aventurieri mai mult sau mai putin cunoscuti pina la alegerile parlamentare.Asa a reusit partidul Alianta pentru Unitatea Romanilor ( AUR ) sa fie votat de 9% dintre alegatori la alegerile parlamentare. Impostorii din fruntea acestei facaturi politice care au defilat prin tara cu lozinci patriotarde au infierbintat mintile a jumatate de million de votanti. Dintre ei, doar 8% cu studii superioare.Un aspect care a scapat presei si comunicatorilor publici este acela ca conglomeratul AUR a adunat cele mai multe voturi in judetele din Moldova, precum Botosani, Suceava, Neamt, Vaslui, Iasi, Bacau, dar si in Constanta. Sa fie oare intimplator faptul ca judetele respective din Moldova, unele dintre cele mai sarace, au fost fieful legionarilor? E o tema de lucru a sociologilor, istoricilor si analistilor politici.Inchei, pentru a pune fata in fata patriotismul sforaitor, si nu doar al extremistilor de la AUR, ci si de la partidele stingiste sau dreptace, cu un citat din Corneliu Coposu : "Gasesc ca afisarea patriotismului este indecenta. Un om care simte dragostea pentru tara, un om care este decis ca in interesul tarii sa-si sacrifice propria existenta nu are sa se bata pe piept cu sentimentul acesta."Ma tem ca dintre Corneliu Coposu si o anume Diana Sosoaca din fruntea unui partid aparut din subteranele societatii vor fi tot mai multi aceia care o vor alege pe Sosoaca.Articol publicat si pe Deutsche Welle.ro