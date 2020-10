E criza nationala, e pericol, dar altele sunt prioritatile...

Raspunsul era invariabil, dupa cum urmeaza:Daca Partidul era in opozitie : "Domnule, sa lasam astea acum, nu vedeti ce nenorociri fac astia de la Putere?! E criza nationala, e pericol, altele sunt prioritatile. Stati sa luam puterea si sa scapam tara de astia! Toate la vremea lor".Daca Partidul era la putere: "Domnule, sa lasam astea acum, sa ne concentram pe Guvernare, avem prioritatea si responsabilitatea guvernarii, nu vedeti ce nenorocire au lasat astia in urma?! E criza nationala, e pericol, altele sunt prioritatile. Dealtfel dv nu stiti ca un partid serios se reorganizeaza doar cand este in opozitie?! Toate la vremea lor".Acum, revenind la zi, nu poti sa nu te intrebi:1. Unde e dezbaterea STIINTIFICA in limba romana si pentru Romania despre situatie si datele si parametrii acestei crize?2. Unde si cine face evaluarea institutionala a raspunsului dat in planul masurilor si politicilor publice de sistemul politic-institutional-administrativ, medical si social romanesc?In mod normal, o reactie inteligenta la criza, ar presupune aceste forme de feedback la un nivel instituit national, venite dinspre factorul rational, stiintifiic, analitic si profesionist. Ele ar trebui sa existe operational si sa fie organizate ca mecanisme indispensabile de calibrare a raspunsului si politicilor si masurilor luate. Pare ceva de bun simt sa ne asteptam ca ajustarea masurilor trebuie sa fie legata de o forma de institutionalizare nationala a unei discutii stiintifice si unei evaluari organizationale a situatiei dinamice din teren... Daca ACUM nu folosim resursele de stiinta si analiza institutionala si politici publice ale tarii, atunci cand si pentru ce le-am folosi?Asadar intrebari firesti: Te uiti in jur si nu poti sa nu te intrebi: Unde si cum are loc aceasta forma de institutionalizare deliberativa a expertizei si rationalizatii nationale in fata unei crize?! Unde? Cine? Cand? Cum?Si aici vine analogia si memoria vechii mele experiente politice evocate mai sus, cu tot comicul involuntar de rigoare. Pentru ca azi, raspunsul tacit pare sa fie:"Domnule, sa lasam chestiile astea acum, sa ne concentram pe Criza, avem prioritatea gestionarii Crizei, nu vedeti ce nenorocire se intampla?! E criza nationala, e pericol, altele sunt prioritatile. Pai noi avem timp acum de discutii despre date, stiinta, analize, sinteze si evaluari?! Pai noua de evaluare institutionala a eficacitatii si fezabilitatii masurilor si politicilor adoptate ne arde? Noi trebuie sa luptam cu Criza. Toate la vremea lor"....Si apoi, cu fata intoarsa catre public: "Nu se poate... Vedeti, oameni buni, cu ce ne confruntam?! Nu ajunge criza, ii mai avem si pe universitarii si specialistii astia cu capul in nori si cu teoriile si abstractiile si aiurelile lor... Baieti buni, dar uite la ei: Tara arde si lor le arde de analize, date, stiinta si evaluari. In fine. Passons! Sa revenim la ale noastre. Avem prioritati reale, nu e de gluma, oameni buni, ati vazut ultimele numere?!..."