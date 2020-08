Prima mare surpriza la alegerile locale

Era firesc ca, la negocieri , PNL - care sta in sondaje (si foarte probabil si la vot) mult mai bine decat USR - sa para ca lasa de la el in competitia pentru Bucuresti. Formula "pare ca lasa" e potrivita - chiar daca, la sectoare, candidatii aliantei PNL-USR (Plus) sunt la cate trei de fiecare parte, sanse realiste sunt pentru USR (Plus) doar la un singur sector (1). O a doua primarie de sector adjudecata de acest partid ar fi ceva ce tine de domeniul miracolului. PNL, asadar, pare ca a cedat - in realitate, candidatul impus de acest partid are cele mai mari sanse sa ia "perla coroanei", asa cum e functia de Primar General al Bucurestiului. A propos de Nicusor Dan : el inca nu membru al acestei formatiuni politice, dar, sa nu uitam, functia de Primar General al Capitalei a dat un presedinte de tara, iar cursa pentru candidaturi la scrutinul din 2024 e deja deschisa si va fi spectaculoasa...E de inteles si atitudinea - cum sa ii zic? sampaniza (n) ta?- a celor de la USR (Plus). Partidul are nevoie de moral, e departe de a fi reglat situatiile conflictuale din interior - si e de asteptat ca noua configuratie politica de dupa locale le va acutiza -, asa incat, macar in termenii marketingului politic, paritatea de la sectoare pe care au obtinut-o la negocierile cu PNL e numai buna "de vandut".Era logica si deschiderea PMP pentru a se alatura unei aliantei antiPSD largite in perspectiva localelor de la Bucuresti. Aceasta, chiar daca, in actualul Consiliu General al Capitalei, cei de la PMP au fost, de multe ori, complici ai celor de la PSD . Mai mult decat atat: e logica si iritarea (daca nu chiar furia) post-negocieri (pentru PMP, soldate cu un esec). Nu as "cumpara" cu mare entuziasm evaluarea de 9-10% ca scor electoral pe care diversi comunicatori ai PMP pretind ca o vor scoate la locale in Bucuresti. Calculul, realist, e, cred, altul - si el merge mai degraba spre jumatatea acestui procent care ni se tot flutura prin fata ochilor in ultimele zile (atentie mare: la europarlamentare, PMP a luat 5,7% pe bune, nu vreun alt scor din vis!).Anul acesta sunt, in mod normal, doua randuri de alegeri. Fara un scor bunicel la locale (5-6%), PMP intra in "parlamentare" cu mari riscuri la purtator. Or, un PMP in afara Parlamentului poate duce la spargerea acestui partid, poate chiar la dizolvare (prin diverse metode - dezertari, combinatii locale, fuziuni prin absorbtie samd); mai ales ca intre alegerile de anul acesta si urmatoarele este un interval foarte mare de timp (4 ani - proximele alegeri vor avea loc abia in 2024, atunci cand vor fi 4 randuri de alegeri).E logic si ce se intampla in zona politica diferita de PNL-PMP-USR (Plus). Si ce face dna Firea (e in firea domniei sale sa nu aiba solutii!), si ce face Victor Ponta (din nou cu un scor foarte mare in sondaje, inainte de alegeri; exemplul de la europarlamentare ar trebui sa fie insa un precedent, asa incat ramane sa vedem daca acesta se va conserva si dupa votul efectiv), si jocul politic al dlui Tariceanu (la ce disperare e sa se salveze politica pentru urmatoarea legislatura, daca va primi de la PSD drept misiune aceasta, va candida, fara sa cracneasca, si in Congo la locale!).E cat se poate de logic sa exista si o serie de noutati in legatura cu alegerile locale (de la candidaturi, pana la mesaje). Logic si deloc surprinzator. De altfel, pana acum, in raport cu alegerile locale, nu avem inca nici o mare surpriza.Prima mare surpriza a alegerilor locale ar putea veni de la renuntarea lui Traian Basescu de a mai candida pentru Primaria Generala. Pentru ca 2020 nu-i ca 2004, pentru ca un loc 3 obtinut de un politician care are in portofoliu atatea victorii imposibile nu ar da chiar bine. Si din multe alte motive. Daca insa nu va renunta la candidatura (o candidatura "de suparare"), vom mai avea de asteptat pentru prima mare surpriza a localelor...