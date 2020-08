PSD. Ofensiva

Iata o posibila foaie de parcurs. Un guvern Orban demis de Parlament - cu PSD "vioara intai" (si) la aceasta operatiune! - ar fi o prima victorie de etapa si, mai ales, una de moral pentru social-democrati. Adversarii directi ai PSD pot, desigur, specula, la randul lor, acest moment - presedintele Klaus Iohannis va avea, in eventualitatea in care actualul guvern e demis, un rol proeminent si, totodata, cele mai "contondente" carti de jucat. Dar, pentru activul de partid de la PSD si pentru aliatii acestui partid (unii, acum, "in adormire"!) - un guvern al oponentilor doborat ar fi un semnal puternic.Apoi, vom avea alegeri locale. Cu - atentie, amanuntul e important! - un singur tur pentru pozitiile cele mai vizibile si, adesea, cele mai spectaculoase: functia de primar. E de asteptat - si pentru ca e de luat in calcul un absenteism semnificativ (sunt alegeri care se vor consuma in pandemie, la finele lunii septembrie) - ca PSD sa ia un scor bunicel. Ceea ce ar echivala cu inca o gura de oxigen - pe un scor bun se poate construi.Dupa locale vor urma alegerile parlamentare. Pe final de an, in mod normal - dar aceasta fixare calendaristica e contestata si, pe undeva, nu pare sigura. Parlamentarele sunt, de fapt, mare batalia pe care o au de dat social-democratii in aceasta "dubla" electorala - iar oamenii de la PSD stiu foarte bine aceasta. Mai intai, stiu - si, impreuna cu ei, si celelalte partide - ca, in mod normal, urmatoarele alegeri se vor tine (daca nu vom avea cumva vreo runda de anticipate!) abia in 2024. Patru ani in politica pot echivala cu o viata de om. Doi-trei ani in opozitie , cu o justitie care, la o adica, se poate revolta si ceva mai viguros dupa ce a simtit, in multe randuri, "cizma pe grumaz" in ultimii ani dominati de PSD pot aduce nenumarate (si neplacute) surprize.De aceea, o amanare a parlamentarelor - din toamna acestui ani pana, sa zicem, in primavara anului viitor - un scurt-circuit (cu beneficii nete pentru social-democrati) care poate schimba "cursul jocului". Exista indicii (poate ca nu suficient de luate in serios, ceea ce e o eroare...) care semnaleaza ca scenariul amanarii parlamentarelor ii viziteaza intens pe cei de la PSD si nu numai pe acestia. Unul dintre cei care au vorbit recent despre aceasta a fost Vasile Dancu - as fi mai atent si la ce spune, de regula, acest politician cu o minte foarte buna de strateg, asa cum as fi mai atent si la reactivarea sa politica. O amanare a parlamentarelor "face sens" - cum spun englezii si, mai nou, din ce in ce mai multi romani. Parlementarele amanate inseamna timp foarte pretios cumparat de PSD. Mai inseamna si o adancire a crizei economice (si, automat, a celei sociale) - or, cei de la PSD (si compania: ALDE , Pro Romania, poate chiar si UDMR , in mod sigur cea mai mare parte a mass-media) sunt super-vampiri ai unor asemenea situatii.PSD are pe masa un asemenea scenariu de ofensiva si de revenire. Are si foarte multe "carti de jucat". Are si foarte multe resurse. Si bani, si infrastructura, si "cavalerie", si "infanterie", si "artilerie". Si cei care se opun "ciumei pesediste" au optiuni - despre acestea, poate cu o alta ocazie.Totul va incepe de la aceasta motiune de cenzura - un moment politic mult mai important decat s-ar parea la prima vedere ca e. Totul a inceput deja, de fapt.