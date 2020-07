Razboiul pe pandemie, tabara presedinte si PNL, in lupta cu PSD. Pe cine impresioneaza?

In razboiul politic electoral, crud si dur, pentru ca alegerile locale posibil sa aiba loc, si parlamentarele mai spre iarna, e pusa toata demagogia in joc. La lupta, demagogi! Pe de o parte, PSD care se declara un aparator infocat al drepturilor romanilor si al cresterilor de orice fel, pe de alta parte, presedintele si liberalii declara si ei ca e loc cat de cat de cresterea pensiilor si alocatiilor. Pe de o parte, presedintele acuza ca PSD a creat o criza sanitara, pe de alta parte, PSD iese la declaratii spunand ca presedintele si-a pierdut controlul ratiunii.Presedintele spune ca PSD a facut harcea-parcea legislatia, dar totusi, afirma Iohannis, in legatura cu marea problema politica a tuturor - cresterea pensiilor, ca "nu sunt bani pentru toate, totusi am rugat guvernul sa gaseasca, atat cat se poate" pentru pensii si alocatii, apoi apare ministrul Finantelor la teve si declara ca sunt 10% pentru pensii, "poate mai mult, sa spuna premierul". Pe de alta parte, PSD ameninta ca va iesi curand cu o Carte neagra a esecurilor guvernarii, argumente pentru o motiune de cenzura candva la mijlocul lunii august.Un fapt este cert. Cresterea pensiilor si alocatiilor este arma cand pentru unii cand pentru altii. Toti vorbesc despre cresteri de pensii si alocatii, dar nimeni nu vorbeste depre restructurare in contextul pandemiei.Nici liberalii si nici pesedistii nu se ating de acest subiect fierbinte, restructurarea aparatului bugetar, gaura neagra unde se scurg banii de la buget pentru multe salarii care platesc taiatul frunzelor la caini. Nici unii, nici altii nu indrazneasc sa ia taurul de coarne pentru ca ii intereseaza doar sa fie la putere cu orice pret. PSD nici nu scoate un cuvantel despre restructurare si eficientizarea aparatului de stat.Altfel, daca nu ai urmari puterea cu orice pret, de ce ai mentine aceeasi stare de lucruri?!Analistii economici spun ca bugetul de stat are o problema cu veniturile, incasarile sunt jos, a fost somaj tehnic pentru anumite sectoare, subventionarile de fapt, lucrurile merg greu, ne resimtim din cauza pandemiei, a perioadei de lockdown. Economiile mondiale au serioase probleme. Pe scena politica de la noi, discutia centrala este despre cresterea de pensii si alocatii, dar niciun cuvant despre supradimensionarea aparatului bugetar unde schemele de personal reduc capacitatea de eficientizare a sistemului. Niciun partid politic nu are curajul unei abordarii oneste. Demagogie de la un capat la altul al spectrului politic.Si peste toate acestea, purtatorul de cuvant al PSD, imbracat lejer, in curtea plina de soare a partidului, joi, declara revoltat ca liberalii controleaza DSP-urile, ministerul de Interne, ca nu au plan economic, ca guvernarea liberala e despre nepotisme si despre hotie. Revoltat de atata hotie! Acum s-a descoperit nepotismul si hotia! Ce teatru ieftin este acest tir de acuzatii! PSD ameninta cu o motiunea de cenzura candva la mijlocul lunii august.Criza pandemica de magnitudinea celei pe care o traverseaza lumea, si implicit Romania, presupune un plan de reconstructie, 0 risipa, onestitate 100%. Asa cum avem un plan la nivel european, iar Romania va beneficia de cele 80 de miliarde de euro ajutor, cum le va chivernisi, asta este o mare intrebare.Pe Dambovita, insa, nu pare posibil un plan politic de reconstructie si solidaritate. De pus securile in cui, de construit. Politic, demolarea adversarului e singura ratiune de a exista. Si totusi de ce acest razboi furibund si isteric al declaratiilor? Pentru ca se stie, nu sunt firele politice de legatura chiar rupte. In multe zone, pe plan local, PNL a batut palma cu PSD. Sunt, oricum, de notorietate legaturile dintre cele doua partide. Apoi, toate acele plecari spre PNL dinspre PSD, si apoi dinspre PSD spre PNL. Mereu si mereu. Cureaua de transmisie dintre cele doua blocuri politice preocupate de monopol functioneaza ca unsa.Explicatia e simpla si in logica lucrurilor. Razboiul isteric e o perdea de fum. Pentru alegerile locale, daca vor avea loc, inseamna o redistribuire a puterii. Butoanele mari si butoanele mici, cine ia butoanele mari, cine se multumeste cu alea mici. Sa se multumeasca toti din taberele care conteaza la marea masa a puterii.Si totusi cum gestioneaza Romania contextul economic-social creat de pandemie? In conditiile in care, aflam ca economia SUA a inregistrat o cadere de 32% in T2, sau, mai aproape aici la noi doar in ultima luna, in Romania, s-au pierdut 875.000 de locuri de munca. Cum arata atunci declaratiile cu cresteri de pensii, fie si de 10%, sau, mai mult, tacerea in legatura cu supradimensionarea aparatului bugetar, cu alte si alte pierderi, risipa si cheltuieli uriase, de sinecuri politice, daca nu surrealist?! Surrealista este scena politica in prag de posibile alegeri locale in contextul pandemiei. Surrealism politic si delir.Este cinic cum se potenteaza unii pe altii cand se ajunge in faza declaratiilor despre cresterea pensiilor si alocatiilor. Niciunul nu ar spune: fratilor, sa punem securea in cui, hai sa vedem cum iesim din halul in care suntem! Suntem ridicoli cum ne luptam pe chestiunea pensiilor! Problemele tarii sunt multe, multe, si trebuie sa ne sacrificam cumva!Dar nu, se persista pe tema-cresterilor de pensii si alocatii si totul intr-o scenografie in care actorii-politici isi dau ochii peste cap de cat de greu si complicat si extraordinar de luat este aceasta masura.Asa ca, in plina pandemie care complica total lucrurile, presedintele Iohannis si liberalii merg pe fir intins, ca la circ. PSD sta pe margine si bate din palme asteptandu-i sa isi franga gatul. Nici nu e foarte greu in contextul pandemic sa iti frangi gatul politic. Dar acest frant al gatului cand va veni el nu pare a conta pentru politicienii nostri. E important acum, prezentul. Alegerile castigate cu pretul minciunii electorale.Probabil ca suntem singura tara de pe planeta cuprinsa de pandemie care vorbeste in discursul public, oficial, de cresterea pensiilor. Probabil ca in viata asta nu vom prinde politicieni onesti carora sa le crape obrazul de rusine cand mint si fura.