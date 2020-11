Victoria a fost spectaculoasa mai ales datorita scorului, a diferentei mari dintre cei doi. Maia Sandu a reusit sa il invinga pe Dodon si in plan intern, iar in diaspora l-a zdrobit pur si simplu.Sandu trebuie felicitata, in special, pentru ambitia si perseverenta de care a dat dovada. Si-a sacrificat cativa ani din viata si a ramas in politica de pe malul Bicului, luptandu-se cu niste adversari extrem de duri, care nu ezitau sa foloseasca orice mijloc pentru a castiga.Desigur, multi vor face analize si comentarii privind modul in care a castigat, strategia folosita, etc. In materialul de astazi, chiar daca e la cald, vreau sa va prezint provocarile ce vor urma, pentru ca greul abia acum incepe. Asteptarile oamenilor privind situatia din Republica Moldova sunt extrem de mari, dar parghiile principale se afla in alta parte.Victoria Maiei Sandu trebuie consolidata si asta nu se va face doar cu entuziasm si cu oamenii fericiti.Castigarea presedintiei de catre Maia Sandu la acest scor ii confera acesteia o legitimitate enorma si ea va beneficia de un capital de incredere pe care va trebui sa il foloseasca pentru a pune mana si pe parghiile de putere reale.Republica Moldova este una parlamentara. Atributiile presedintelui sunt extrem de reduse, iar un parlament ostil poate sa il transforme intr-un " presedinte de decor".Contextul politic este unul extrem de greu. PSRM este principala forta din Parlament, are Executivul si mai mult de atat, socialistii lui Igor Dodon au pus mana pe institutiile cheie. In unele institutii, controlul oamenilor este exercitat direct de catre Moscova, nici macar de catre socialistii moldoveni, vezi procurorul general, seful serviciului de Paza si Protectie.Maia Sandu este un presedinte care este inconjurat numai de forte ostile. Statul moldovean este acaparat si nu va fi usor ca el sa fie eliberat. Primul pas care trebuie facut este schimbarea Guvernului Chicu si instalarea unui guvern partener. Aritmetica parlamentara ne arata ca se va putea face acest lucru doar prin negocieri complicate, cu multe compromisuri si cu cedari care vor afecta imaginea presedintelui proaspat ales. Dar, nu exista alta cale.Situatia pandemiei este extrem de grava, situatia economica este extrem de grava si este nevoie de un guvern competent, care sa lucreze in parteneriat cu presedintele.Republica Moldova nu poate iesi din criza actuala fara sprijinul UE si al Romaniei. Nu are banii necesari, nu are forta necesara. Republica Moldova trebuie efectiv salvata de la inec si asta se poate intampla doar daca Vestul se arunca decisiv in joc si o face fara ezitari. De data aceasta trebuie si Vestul sa inteleaga ca nu mai poti face compromisuri cu Federatia Rusa, care va dori sa pastreze echilibru de putere si va incerca sa isi tina PSRM-ul la butoane.Altfel, daca totul va balti, vom ajunge din nou in situatia in care vom regreta, iar cetatenii vor fi dezamagiti. Republica Moldova are nevoie de un Guvern de criza. Maia Sandu are nevoie de un guvern partener, dar acest lucru nu se va face peste noapte.Oamenii trebuie sa inteleaga ca victoria din alegerile prezidentiale este o gura de oxigen, dar nu va aduce schimbari peste noapte. Nici coruptia nu va fi eradicata, nici saracia si nici pandemia nu vor fi oprite.Este nevoie de timp, de o resetare totala a institutiilor, de preluarea parghiilor de putere. Va fi nevoie ca Maia Sandu sa fie ajutata de catre UE nu doar prin vorbe frumoase, mesaje de sustinere ci si prin parghii neconventionale.