Pandemia, alegerile si reforma mereu amanata a statului

Anodina, mediocra, lipsita de idei, campania pentru parlamentare pare condamnata sa sucombe in irelevanta. Si totusi, momentul pe care il traversam este unul al urgentei. Iar incapacitatea partidelor de a intelege dramatismul sau, complacute fiind in autismul lor demagogic, nu face decat sa accentueze impasul in care ne aflam.Caci aceste alegeri vin dupa cei patru ani de mandat ai legislativului dominat de cei pe care Liviu Dragnea ii alesese spre a-i fi complici. Si putine sunt intervalele in istoria noastra de dupa integrarea europeana care sa fi fost marcate de o mai accelerata involutie institutionala. Liviu Dragnea poate fi, acum, doar un condamnat de drept comun, dar mostenirea sa dureaza: mutilarea legislatiei, domesticirea magistraturii, iata doua dintre efectele neinlaturate nici acum ale actiunilor sale. Anii de dupa 2016 sunt cei in care Romania a lichidat, treptat si sistematic, mecanismele de garantare a egalitatii in fata legii, spre a proteja privilegiile unei elite cleptocrate a carei lacomie este intrecuta doar de mediocritatea ei intelectuala.Aceste alegeri sunt convocate la finele unui an, 2020, care a fost hartia de turnesol indicand gradul de slabiciune, de autoritarism si de incompetenta al statului roman. Iesirea din scena a PSD nu a modificat cu nimic reflexele puterii de la Bucuresti. Pandemia a dezvaluit ceea ce toti stiam ca pe un secret ce nu mai poate fi ascuns. Romania poseda un sistem medical subminat de cei care il administreaza, iar empatia in raport cu cei care sufera este absenta. Ceea ce autoritatile de la Bucuresti au ales a fost inocularea fricii. Media inregimentata si stipendiata de Guvern, in numele dreptului la informare, a servit drept complice entuziast. Figura lui Raed Arafat , prezidand autocratic peste opera de supraveghere medicala cazona a Romaniei, este efigia anului 2020.Pandemia a probat, chiar si pentru cei care mai nutreau iluzii melioriste, ca statul roman, in alcatuirea sa actuala, nu poate fi altceva decat un instrument de exploatare al resurselor tarii si de spoliere al supusilor sai. Maniera in care functiile sunt alocate, clientelar, maniera in care impostura este recompensata cu mariri si bani, maniera in care meritul este descurajat, sistematic: aceata este strategia prin care Romania oficiala intelege sa pastreze marasmul subdezvoltarii noastre, confiscand un viitor care nu se va putea naste niciodata.Discursurile demagogice inchinate reformei statului sunt alibiul destinat sa mascheze complicitatile care nu pot si nu trebuie sa fie inlaturate. Evocarea schimbarii ascunde atasamentul profund fata de prezentul care isi are originea indepartata in actul de nastere fesenist din 1990 si in comunismul din care acesta vine.Caci reforma statului ar presupune chiar eliminarea acelor parghii de care partidele ce traiesc in simbioza cu statul depind spre a exista. Clientelismul, patronajul, contractele oneroase, numirile impuse discretionar sunt singurele politici publice imaginabile astazi. Dezvoltarea societatii noastre s-a realizat impotriva statului si a partidelor care il paraziteaza. Integrarea euro- atlantica a fost factorul esential in modernizarea Romaniei. Statul a fost, mereu, pregatit sa incetineasca si sa compromita.Reforma statului ar insemna restabilirea egalitatii in fata legii si afirmarea conditiilor pentru respectarea demnitatii umane. Ea ar implica abandonarea, definitiva, a reflexelor autocratice si cleptocratice ale unui stat ineficient si subminat de retele subterane. O asemenea reforma, graduala, iar nu clamata mesianic, ar cere timp, energie, inteligenta si aplicare. Ea ar fi intemeiata exact pe acele valori pe care Romania oficiala le dispretuieste, programatic.Dar campania electorala merge mai departe, neabatuta. Statul roman merge, la randul sau, mai departe. Cat despre viitorul nascut din potentialul unei modernizari autentice, el intarzie sa se arate. Impasul in care ne aflam, politic, este garantia marasmului si a continuitatii sordide.