Mi-e scarba de lucrurile care nu se schimba niciodata

- de toate promisiunile politicienilor;- de toate vorbele frumoase pe care le aud zi de zi;- de viitorul care niciodata nu se intampla;- de planurile care pe hartie arata minunat, dar raman pe hartie;- de drumurile pline de gropi si denivelari pe care-mi conduc masina, in timp ce mai marii momentului imi spun ca voi merge pe autostrazi;- de spitalele in care mi-e frica sa ma duc, sa nu ma imbolnavesc si mai rau;- de scolile cu toalete in curte;- de momentul cand va trebui sa-i dau cuiva 10 lei, 100 de lei, 1000 de lei ca sa faca o treaba pentru care e deja platit;- de actele pe care le obtin doar dupa ce imi pierd mintile;- de telefoanele la care sun si nu raspunde nimeni, de parca am innebunit si vorbesc singur;- de functionarii care ma trateaza de parca as fi sluga lor, desi sunt platiti si din banii mei;- de oamenii cu functii care se comporta ca regii, cand ei sunt angajatii cuiva;- de timpul pierdut, de rugaminti, cand eu platesc un lucru si nu-l primesc decat dupa rugaminti, amenintari, scandal;- de politicienii care se simt conti, baroni si lorzi, dar nu stiu sa scrie o pagina A4 fara greseli;- de aceiasi politicieni care nu sunt in stare sa vorbeasca corect in limba romana, dar se cred mari savanti;- de interlopii care umbla printre noi fara sa-i intrebe nimeni de unde au averile;- de opulenta care ne inconjoara, de oamenii care nu castiga nimic, dar au milioane;Mi-e scarba. Si degeaba o spun, lucrurile acestea nu se vor schimba niciodata.