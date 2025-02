Diana Șoșoacă a rămas fără 6 parlamentari dintr-un foc. Doi senatori și patru deputați au părăsit grupurile SOS România din care făceau parte

Patru deputați S.O.S. România, partidul al cărui lider este Diana Șoșoacă, și-au anunțat, luni, 3 februarie, în plen, demisia din grupul parlamentar, urmând să activeze ca neafiliați.

Este vorba despre Ecaterina-Mariana Szoke, Cosmin Andrei, Ștefan-Alexandru Băișanu și Alexandrin Moiseev.

Liderul grupului, Dumitru Coarnă, a afirmat că aceștia ar fi trebuit să-și dea demisia și din Parlament.

"Nu vă bucurați degeaba, voiam să spun doar că cei patru care și-au dat demisia, de bun simț, ar trebui să plece și din Parlamentul României", a transmis Coarnă.

Partidul Dianei Șoșoacă a rămas, tot luni, și fără doi senatori. Este vorba despre Ionel Carp și Paul Gheorghe.

Până în prezent, SOS a avut 12 senatori. După ce Carp și Gheorghe au părăsit grupul, numărul membrilor a scăzut la 10. Este necesar un minim de 7 senatori pentru a forma un grup.

Clement Sava este liderul grupului SOS în Senat, iar Paul Gheorghe, care și-a anunțat luni plecarea, ocupa funcția de vicelider.

Se patre că Ionel Carp și Paul Gheorghe nu prea au apreciat spaţiul în care îşi va desfăşura activitatea grupul senatorilor partidului, care a fost lăudat de Diana Șoșoacă în momentul inaugurării lui.

"Nu poţi să vorbeşti despre prezent, dacă nu te raportezi la trecut, dacă nu mulţumeşti trecutului şi dacă nu le mulţumeşti celor fără de care nu am fi existat şi n-ar fi fost posibil nimic. Iar Casa Poporului, această casă care s-a făcut, pentru mine este cea mai frumoasă clădire pe care eu am văzut-o în viaţa mea. Şi, credeţi-mă, am făcut aproape turul lumii. N-am văzut o altă clădire administrativă mai frumoasă ca aceasta. Este şi o mândrie naţională, pentru că tot ceea ce este aici este românesc, de la materiale, până la producţie şi gândire", a afirmat europarlamentarul Diana Şoşoacă.

Ads