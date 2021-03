Claudiu Manda, un vitezoman incurabil. Europarlamentarul PSD lasat fara permis de trei ori intr-un singur an din cauza vitezei

Sanctiunea a fost mentinuta

Prins cu viteza de doua ori in mai putin doua luni

Metoda Manda: expertizarea radarului

La inceputul lunii aprilie 2019, presa dezvaluia ca senatorul Claudiu Manda a ramas fara permis dupa ce a fost prins conducand cu 125 de km/h in localitate, cu 75 de km/h mai mult decat limita legala admisa. Politicianul a contestat in instanta procesul verbal de contraventie, iar deschiderea procesului i-a permis pastrarea dreptului de a conduce pana la finalizarea procesului.In procesul deschis in instanta , Manda a cerut anularea procesului verbal de contraventie aratand ca "desi procesul verbal de contraventie descrie o anumita stare de fapt, in cuprinsul acestuia nu se precizeaza nici un element de identificare, un minim de dovada la care instanta de judecata sa se raporteze pentru a verifica valabilitatea si temeinicia sustinerilor agentului constatator".In acelasi timp, Claudiu Manda i-a cerut judecatorului sa constate ca procesul-verbal este nul "intrucat nu cuprinde datele personale si semnatura unui martor asistent, desi aceasta imprejurare era obligatorie deoarece contravenientul nu se afla de fata la intocmirea procesului verbal de contraventie".In plus, Manda a mai aratat in instanta ca "a circulat regulamentar in sensul ca nu a depasit limita de viteza admisibila pe sectorul de drum pe care a circulat, astfel incat presupusa contraventie retinuta in sarcina sa este complet abuziva, intrucat nu a incalcat in nici un fel dispozitiile legale invocate de agentul constatator in actul sanctionator". Judecatoria Bolintin Vale , unde s-a judecat procesul in prima instanta a mentinut sanctiunea aplicata lui Manda aratand ca Politia "a facut dovada vitezei de circulatie a petentului retinuta in procesul-verbal contestat, prin inregistrarea video aparatului radar mentionat in procesul-verbal si buletinul de verificare metrologica a aparatului radar". De asemenea, au fost respinse viciile de procedura invocate de Claudiu Manda. Sentinta Judecatoriei Bolintin-Vale a fost atacata cu apel, care se judeca la Tribunalul Giurgiu, unde procesul este pe rol.La o luna si jumatate de la momentul la care a fost prins conducand cu 125 km/h prin localitate, in 18 mai 2019, Claudiu Manda a fost lasat din nou fara permis, fiind prins, tot cu 125 de km/h in localitate, pe DN 66. Si de aceasta data, Manda a contestat procesul-verbal de contraventie in instanta, spunand aceeasi "poezie" si contestand realitatea surprinsa de radar. Manda a cerut in proces o expertiza cu ocazia careia sa se stabileasca: viteza masinii, daca aparatul radar a efectuat masuratori corecte si sa se stabileasca, avand in vedere clasa de precizie a aparatului radar, daca se poate lua in calcul vreo eroare de masurare a aparatului pentru stabilirea corecta a vitezei de deplasare a masinii.In acest caz, procesul de anulare a sanctiunii s-a judecat in prima instanta la Judecatoria Targu-Jiu si in apel la Tribunalul Gorj. Atat in prima instanta, cat si in apel, cererea lui Manda de anulare a procesului-verbal de contraventie a fost respinsa, ceea ce inseamna ca Manda a ramas pieton. Sentinta finala a fost pronuntata in noiembrie 2020."Inregistrarea video cuprinde toate elementele prevazute de lege , inclusiv viteza de deplasare, permitand totodata si identificarea numarului de inmatriculare al autovehiculului condus de petent", se arata in sentinta.Judecatorii au mai aratat ca aparatul radar care l-a surprins pe Manda circuland cu viteza "a fost verificat metrologic la data de 13.04.201 9, fiind declarat admis pentru un an, viteza cu care rula autoturismul condus de petent fiind astfel constatata de un mijloc tehnic omologat si verificat metrologic".A treia oara din cand Claudiu Manda a fost prins, in 2019, conducand cu o viteza care atrage suspendarea permisului a fost in 22 decembrie 2019. Politicianul a fost prins de radar cu o viteza de 107 km/h intr-o localitate de pe DN 65, judetul Arges.Si de aceasta data, Manda a contestat in instanta procesul-verbal de contraventie sustinand ca "situatia de fapt nu a fost suficient descrisa de agentul constatator si ca intimatul nu a probat ca la masurarea vitezei s-a avut in vedere marja de eroare a aparatului radar".Si in acest caz, Claudiu Manda a cerut expertizarea aparatului radar care l-a prins cu viteza.La fel ca in celelalte doua dosare, Claudiu Manda a pierdut. In 8 ianuarie 2021, Judecatoria Pitesti i-a respins plangerea aratand ca "petentul a propus in apararea sa proba cu inscrisuri (depunand exclusiv procesul verbal contestat) si proba cu expertiza tehnica judiciara specialitatea electrotehnica si metrologie"."In privinta probei cu expertiza tehnica, instanta a constatat lipsa de utilitate a acesteia, pe de o parte fata de obiectivele propuse, iar pe de alta fata de inscrisul depus de intimat la dosar, prin care se confirma verificarea metrologica a aparatului radar.O a doua verificare a aparatului radar, in interiorul perioadei de valabilitate a buletinului de verificare metrologica, in conditiile in care nu exista niciun indiciu din care sa reiasa ca prima verificare nu a fost realizata corespunzator, ar fi lipsita de utilitate", se arata in sentinta Judecatorei Pitesti, care a fost atacata, la Tribunalul Arges, unde dosarul este pe rol.