Galceava in blogosfera intre "inculpatul" Nastase si "procurorul ceausist" Macovei

Europarlamentarul PDL Monica Macovei si deputatul PSD Adrian Nastase se cearta in blogosfera. In timp ce democrat-liberala se refera la fostul premier spunandu-i "inculpatul", Nastase scrie despre Macovei ca este "cel mai tanar procuror ceausist".

"Inculpatul Adrian Nastase cauta zilele acestea responsabilii pentru amanarea aderarii Romaniei la Schengen. Sa il ajutam: el insusi, inculpatul Adrian Nastase, este unul dintre responsabili. Este trimis in judecata in trei dosare penale, pentru infractiuni legate de coruptie, pe care le taraganeaza in justitie de ani de zile, asteptand probabil prescriptia si uitarea", scrie fostul ministru al Justitiei, miercuri, pe blog.

Macovei ii da apoi sfaturi lui Nastase cum ar putea ajuta Romania sa adere la spatiul Schengen: inculpatul Nastase sa mearga la termene, sa nu ceara amanari si sa se judece in aceste dosare. "A avut ani de zile pentru pregatirea apararii. Si atunci vom incepe sa aratam ca un stat de drept, in care si nea Ion si domn Nastase sunt judecati in acelasi termen", adauga Macovei.

La randul sau, Adrian Nastase scria marti pe blog, dupa ce Monica Macovei a criticat proiectul USL de reorganizare administrativa, ca "democrat-liberala este cel mai tanar procuror ceausist, ajuns ministru al Justitiei".

"Procurorul ceausist Macovei ar trebui sa intrebe de baroni in propriul partid si sa se uite la 'baietii' aia care patroneaza coruptia de la granite, si nu numai, aducand bani la partid, bani care au contribuit si la propulsarea ei in fotoliul de la Parlamentul European. Bani cu care PDL continua sa cumpere voturi in tara. Pentru ca afisele folosite de PDL in campanie erau mai mici decat cele legale si aveau, majoritatea, portretul lui Caragiale", scria Nastase pe blog intr-o postare intitulata "Procurorul ceausist Macovei se crede Alba ca Zapada".