Liderul eurodeputatilor PSD sustine ca modificarea regulamentului preia modelul din Parlamentul European

Camera Deputatilor si-a modificat regulamentul privind ordinea in care se supun la vot amendamentele admise si cele respinse. In consecinta, Opozitia nu va mai ajunge sa isi sustina in plen propunerile si nici nu va reusi sa intarzie adoptarea Legilor Justitiei. Liderul eurodeputatilor social-democrati romani Viorica Dancila sustine insa ca modificarea de regulament nu e de rau augur, ci doar introduce prevederi similare regulamentului de procedura al Parlamentului European.

Modificarea adusa regulamentului Camerei Deputatilor a fost adoptata miercuri cu 176 voturi "pentru" (PSD, ALDE, UDMR), 88 de voturi "impotriva" (PNL, USR, PMP) si 3 abtineri.

Dupa doar o ora, modificarea a fost publicata in Monitorul Oficial, incepand sa produca efecte.

In aceste conditii, eurodeputatul Viorica Dancila a considerat nejustificate protestele partidelor de opozitie.

"Protestele Opozitiei fata de modificarile Regulamentului Camerei Deputatilor sunt de fapt proteste fata de introducerea unor prevederi in spirit european, care urmaresc sa mentina procesul legislativ cursiv, dar si civilizat.

In Parlamentul European amendamentele respinse in comisiile de resort pot fi aduse la votul in plen doar in niste conditii foarte speciale. Parlamentul nu trebuie sa fie o institutie a razboaielor de imagine si a scandalurilor, asa cum doresc cei din opozitie sa devina.

Legislativul national trebuie sa ramana o institutie care sa dezbata serios propuneri si sa legifereze. Este regretabil faptul ca partidele de opozitie din Romania nu au maturitatea sa inteleaga care este misiunea unui Parlament. Nu exista state ale Uniunii Europene in care Parlamentul sa fie tratat cu atata lipsa de respect chiar de catre oameni care ii sunt membri", sustine Viorica Dancila, citata intr-un comunicat remis presei de PSD.

Potrivit unui amendament adoptat de Comisia de regulament la propunerea deputatului PSD Eugen Nicolicea, la Camera Deputatilor se va proceda astfel:

"Dupa ce timpul de dezbatere stabilit in functie de complexitatea raportului a fost epuizat, dezbaterea se incheie si presedintele de sedinta supune votului amendamentele cuprinse in raportul comisiei, in urmatoarea ordine: in primul rand, se supun votului amendamentele prin care se propune eliminarea unor texte, apoi amendamentele adoptate de comisie.

Daca niciunul dintre aceste amendamente nu a fost adoptat, se supun votului amendamentele respinse din raport, in ordinea inscrisa in acesta. Daca unul dintre amendamente a fost acceptat de majoritatea deputatilor prezenti, celelalte amendamente se considera respinse.

Daca niciunul din amendamentele din raport nu a intrunit numarul necesar de voturi pentru a fi adoptat, se considera adoptata forma initiala".