Cand va fi emis "pasaportul COVID" in UE. Europarlamentarul Cristian Busoi: "pentru romani, in Romania, nu va fi nevoie sa-l folosim"

Europarlamentarul Cristian Busoi a declarat pentru ziare.com ca aceste certificate digitale verzi, care vor indica daca o persoana s-a vaccinat pentru COVID - 19, are anticorpi sau are un test negativ, vor fi emise, cel mai probabil, incepand cu luna mai."Imediat dupa ce votul din Parlamentul European va fi dat, vor fi negocierile cu Consiliul. Ma astept ca negocierea sa fie foarte rapida, legislatia nu este una complicata, este doar de luat o decizie politica. Sunt cateva lucruri, sa vedem daca vor fi acceptate doar vaccinurile aprobate de Agentia Europeana a Medicamentelor, asa cum propune Comisia Europeana, si cum cred si eu, dar sunt propuneri sa adaugam si alte vaccinuri, dar ne asteptam ca undeva la inceputul lunii mai legislatia sa fie adoptata. In mod evident, va facilita deplasarea in interiorul UE si va ajuta turismul, mai ales ca se apropie sezonul de vara", a declarat Cristian Busoi pentru ziare.comEuroparlamentarul spune ca exista o larga majoritate de sustinere a acestui proiect printre statele membre UE si crede ca si Romania il va sustine.In ceea ce priveste declaratiile premierului Florin Citu , care a transmis ca "in interiorul Romaniei nu e nevoie sa folosim acest certificat", Busoi spune ca prim-ministrul s-a referit la romanii care calatoresc in tara lor."Cred ca premierul s-a referit strict la mobilitatea in interiorul Romaniei si la conditionarea accesului la mare de exemplu, sau la unele activitati culturale sau in restaurante. Ori in interiorul Romaniei nu e nevoie sa folosim acest certificat. Sigur ca se pot lua unele masuri punctuale, dar nu se va conditiona in interiorul Romaniei mobilitatea de existenta acestui certificat", a spus eurodeputatul.Cert este ca initiativa, dupa ce va fi adoptata, va fi obligatorie in toata Uniunea Europeana."Odata ce va fi adoptat regulamentul este obligatoriu pentru toate statele membre. Romania va trebui sa-l implementeze. In mod clar cei care vor veni din strainatate in Romania si vor avea acest certificat cu una din cele trei conditii valabile vor trebui sa beneficieze de eliminarea unor restrictii sau a restrictiilor in totalitate, asa cum cetatenii romani care vor merge in strainatate vor avea aceleasi avantaje", a mai declarat Cristian Busoi.Certificatul verde digital va idica daca persoana care il poseda s-a vaccinat, are anticorpi in urma infectiei cu SARS-CoV-2 sau daca are un test negativ. Documentul va fi emis atat in format digital, cat si pe hartie si va permite persoanelor sa calatoreasca fara sa mai stea in carantina.