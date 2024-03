Rapirea din Serai

Un amic corespondent de presa la Parlamentul European mi-a povestit ieri cum i-a venit sa se faca mic si sa se ascunda sub scaune de rusine, deoarece prima aparitie oficiala a europarlamentarilor romani a inseamnat consemnarea primului moment penibil. A apucat sa-mi spuna doar "iar ne-am facut de rasul curcilor, boierule, a iesit cu circ", apoi legatura s-a intrerupt pentru cateva minute.

Ce mi-am imaginat eu? Mi-am imaginat usa parlamentului dandu-se brusc de perete si pe ea navalind un taraf proaspat ca scos de sub un pod, cantand "Insieme" cu inflorituri caracteristice folclorului.

In urma sa un sobor de binecuvintare si, la urma, vesel, care cu sticle de rachiu in mana, care cu steguletul cu stelute galbene, grupul de alesi dublu salariati impiedicandu-se de scaune cazand gramada si rostogolindu-se pana in fata presedintelui Josep Borell. "Pardon, ne scuzati! Fratiloooor!!! Lasa, ba, clopotelua!"

Gil a revenit cu apelul - nu ca avea prea multi bani de dat pe telefoane, dar imi lasase in grija un comision si vroia sa vaza ce-am ispravit. "Ma, Doamne-iarta-ma, imi vine sa nu mai calc pe-aci!"

Ce se petrecuse?

Aproape ca se sfarsise ceremonialul organizat cu ocazia prezentarii si investirii oficiale a delegatiilor Romaniei si Bulgariei si urmau spiciurile. Protocolul, pe care tipii aia incheiati pana-n marul lui Adam il cunosc cum cunoaste Becali aCrezula daca-l scoli din somn la 3 dimineata, n-a mai putut fi respectat, deoarece flacaii nascuti in arcul carpatic nu se intelesesera care si cat sa vorbeasca, in ce ordine si cam care sa fie mesajul.

Nici nu le trecuse prin cap sa stabileasca daca sa vorbeasca de la Putere sau din Opozitie, iar daca de la Putere cine, liberalii sau democratii (ungurii n-au ridicat pretentii).

Vazand ca momentul penibil nu trece cu cinci secunde de zambete intelegatoare, cum se face de obicei, Borell a tras o linie, in desfusurator, peste punctul "discursuri delegatii, multumiri si sincere urari".

La noi acasa, dupa circ cu tipurituri urmeaza o masa la bugetul parlamentului, strangeri de mana si o retragere cu coloane la hotel sau care pe la afaceri, care pe la universitatile unde are cate-un curs.

Acolo insa, delegatia bulgara, daca nu s-ar fi inteles de-acasa ca face frumos si nu lasa sa-i tresara niciun muschi, i-ar fi luat la bataie pe ai nostri, deoarece din cauza lor, Borel ii taiase si pe ei. Si ei aveau ordinea de zi batuta in cuie de-acasa, pusa langa sandvici. Astfel ca proaspat aderatii nu au jucat Hora Unirii, ca bulgarilor le venea sa le scoata romanilor dintii cu picioarele.

Ce impresie si-or fi facut reprezentantii altor tari si popoare e lesne de imaginat. Ca deja sa strambau la ideea ca gratie a cinci romani adaugati unei categorii de idei trambitate de Le Pen, gruparea extremista a dobandit consistenta si statut formal.

Azi urmeaza sa se voteze noul presedinte al legislativului european. Este o formalitate, lucrurile sunt stabilite. Ma gandesc sa nu le vina alor nostri idei sa schimbe algoritmul si sa-si propuna sa-i traga un sut candidatului Partidului Popular European, care trebuie sa preia functia in baza unui acord din 2004 privind asumarea presedintiei prin rotatie.

Ca daca e adevarat ca raul se prinde cel mai repede de om, prevad ca in scurt timp, in locul steagului cu stelute galbene, Uniunea Europeana va adopta o carpeta cu Rapirea din Serai.

Cristian Mihai CHIS

