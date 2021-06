36% dintre romani cred ca nu suntem bine reprezentanti la Bruxelles. Ce parere au despre europarlamentarii nostri SONDAJ

Potrivit unui sondaj realizat de Avangarde in perioada 25-31 mai, 36% dintre romanii intervievati considera ca europarlamentarii romani nu reprezinta bine Romania la Bruxelles, 34% considera ca tara noastra este bine reprezentata, iar 30% nu au raspuns sau au spus ca nu pot aprecia.Faptul ca doar 34% dintre romani considera ca tara noastra este bine reprezentata la Bruxelles, in timp ce majoritatea nu sunt interesati sau sunt de parere ca nu suntem bine reprezentanti de catre eurodeputati se poate traduce si din interesul scazut al romanilor la alegerile europarlamentare.Doar in 2019, prezenta la alegerile europarlamenatare a atins un nivel record in Romania (51%), insa prezenta a fost ridicata ca reactie negativa la masurile luate de guvernele PSD si Liviu Dragnea Iata, insa, care a fost prezenta romanilor la alagerile europarlamentare din ultimii ani:25 noiembrie 2007 - 29,46%7 iunie 2009 - 27,67%25 mai 2014 - 32,44%26 mai 2019 - 51,07%Sondajul a fost realizat in perioada 25 - 31 Mai, pe un esantion de 950 de persoane, prin metoda CATI (interviuri telefonice), cu o marja de eroare de 3, 5%.Parlamentul European este alcatuit din 705 de deputati alesi, dintre care 32 sunt romani.