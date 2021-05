Alexandru Muraru l-a inlocuit oficial pe Costel Alexe la sefia PNL Iasi. Deputatul a fost ales presedinte interimar

El va ocupa aceasta pozitie pana la alegerile interne ce urmeaza sa fie organizate la o data ulterioara, dar nu mai tarziu de luna august.Noul presedinte interimar al PNL Iasi a transmis colegilor un apel la unitate, moderatie si dialog."Este un nou prilej sa imi exprim onoarea de a prelua aceasta noua provocare. Astazi fac apel catre toti colegii mei la unitate, moderatie si dialog. Delimitand contextul vremelnic, Partidul National Liberal ramane principala forta politica la Iasi, confirmata la alegerile locale din 2020, cu peste 50 de primari si peste 700 de consilieri locali si judeteni. A venit vremea in care trebuie sa mergem mai departe ca o unitate, in care cu totii trebuie sa ne implicam in viata publica a comunitatii noastre", a declarat Alexandru Muraru, printr-un comunicat de presa al PNL Iasi.In acelasi timp, noul presedinte interimar a reiterat sustinerea proiectelor administratiilor locale si judetene, proiecte care vor aduce ceea ce conteaza cel mai mult pentru judetul Iasi, si anume bunastarea cetatenilor."Totodata, garantia mea pentru ieseni este ca vom sprijini si promova proiectele importante, fie ca vorbim de cele ale comunitatile locale, si aici ma refer atat la zona rurala cat si cea urbana, respectiv cele judetene, cu referire la proiectele Consiliului Judetean Iasi, dar mai ales cele regionale si strategice, fie ca vorbim de infrastructura de autostrazi, spitale, educatie, parcuri industiale, etc. Dialogul si colaborarea cu iesenii, cu mediul de afaceri, cu mass-media si grupurile asociative trebuie sa fie deschise permanent. Plecam pe acest drum cu misiunea sacra de a avea un parteneriat cu iesenii si de a continua sa fim promotorii dezvoltarii economice si al respectului fata de cetateni", este mesajul transmis iesenilor de noul presedinte interimar al PNL Iasi.