Liderii PNL refuza sa comenteze autosuspendarile lui Chirica si Alexe. Rares Bogdan: "Eu sunt cu biserica, maine ma duc la prohod, nu dau declaratii"

Rares Bogdan nu a dorit sa ofere detalii despre cazurile liderilor PNL Iasi, spunand ca zilele acestea va sta "exclusiv cu biserica si credinta". Prim-vicepresedintele formatiunii a transmis ca va da declaratii incepand cu saptamana viitoare."Eu sunt cu Biserica, trei zile de acum incolo ma duc la biserica si nu vreau sa fac declaratii. Eu sunt foarte credincios, de marti putem vorbi pe subiect. Vreau sa stau exclusiv cu biserica si credinta. Este cea mai frumoasa slujba azi, maine ma duc la prohod. De marti dimineata voi da toate declaratiile posibile pana atunci apartin Bisericii si familiei", a precizat Rares Bogdan, citat de Hotnews.ro Nici Florin Roman nu a dorit sa comenteze autosuspendarile lui Mihai Chirica si Costel Alexe, el spunand ca zilele acestea isi indreapta toata atentia spre Sarbatorile Pascale si nu urmareste presa. Vicepresedintele PNL a mai adaugat ca subiectul celor doi va fi discutat in interiorul partidului."Nu urmaresc presa zilele astea, incerc sa-mi vad de sarbatorile de Paste. Exista pe statutul vechi aceasta procedura de autosuspendare cand esti in conflict de interese, in incompatibilitate. Vom clarifica situatia in prima sedinta si vom lua decizia in consecinta cu statutul partidului. Trebuie sa discutam in interiorul partidului si apoi facem publica decizia", a spus Roman, conform sursei citate.Nu in ultimul rand, nici Violeta Alexandru (presedintele PNL Bucuresti) nu a comentat subiectul."Nu este subiectul meu, eu nu am treaba cu liderul de la Iasi. Eu nu sunt lider national. Nu vreau sa comenteze subiectul, eu am treaba la PNL Bucuresti. Chiar nu e cazul sa ma exprim eu pe acest subiect" a declarat aceasta.Miercuri, 28 aprilie, primarul municipiului Iasi, Mihai Chirica, a anuntat ca se autosuspenda din functia de presedinte interimar al Filialei Iasi a PNL. Liberalul a fost audiat luni, 26 aprilie, timp de mai multe ore la DIICOT intr-un dosar vizand concesiunea unui teren.Edilul a admis marti, 27 aprilie, ca are calitatea de inculpat. "(...) nu vreau ca acuzatiile care imi sunt aduse sa prejudicieze imaginea unui partid care m-a primit in randurile sale si cu care am facut echipa pentru continuarea schimbarii in bine a Iasului. Nu am renuntat la acest principiu si la aceasta decizie.Din aceste motive am decis ca incepand de astazi, 28 aprilie 2021, sa ma suspend din functia de presedinte interimar al Filialei Iasi a PNL. Raman un om de echipa, voi colabora in continuare cu colegii mei din PNL, dar pana cand lucrurile nu vor reintra pe un fagas normal nu voi participa la nicio competitie interna in partid", a anuntat primarul Chirica prin intermediul unui comunicat de presa.La randul sau, Costel Alexe a anuntat miercuri dimineata, 28 aprilie, ca se autosuspenda din functia de presedinte al PNL Iasi. Liberalul a fost chemat marti, 27 aprilie, la DNA, moment in care i s-a comunicat ca are calitatea de inculpat in dosarul de coruptie in care procurorii il acuza ca a luat mita 22 de tone de tabla. Procurorii au dispus impunerea controlului judiciar. Presedintele PNL, Ludovic Orban , a anuntat miercuri ca, in prima sedinta a Biroului Politic al partidului, se va lua act de suspendarea lui Costel Alexe si a lui Mihai Chirica din toate functiile detinute in partid pana la finalizarea procesului.