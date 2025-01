Biroul Permanent al Camerei Deputatilor a votat, miercuri, trimiterea listelor de semnaturi si initiativa cetateneasca "Fara penali in functii publice" la Curtea Constitutionala, conform legii, dar si sesizarea organelor de urmarire penala, carora le vor fi trimise toate listele cu cele aproape un milion de semnaturi.

Cea de a doua propunere a fost sustinuta in Biroul Permanent de deputatii PSD Florin Iordache si Catalin Radulescu. Desi prezent la Parlament, presedintele Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea (PSD), nu a participat nici la sedinta BP, nici la sedinta plenului, delegandu-si atributiile vicepresedintelui Iordache.

Daca trimiterea la CCR era obligatorie, conform legii, sesizarea organelor de cercetare penala este cu totul neobisnuita, ea fiind sustinuta prin vot de PSD, ALDE, UDMR si de reprezentantul minoritatilor.

"USR reclama ca este o incercare de decredibilizare a initiativei Fara Penali in Functii Publice, care a strans peste 1.000.000 de semnaturi. Voluntarii au muncit mult pentru a verifica toate listele inainte de intocmirea dosarelor si o parte dintre semnaturi au fost eliminate. Toate semnaturile care se afla acum in Parlament sunt verificate si valide.

Ads

Multi primari PSD au refuzat sa le autentifice din motive stupide, precum lipsa celui de-al doilea prenume sau lipsa etajului din adresa. Anularea unor semnaturi perfect valide pentru ca din adresa lipsea etajul sau semnatarul a omis sa-si scrie al doilea prenume - cele mai frecvente motive invocate -, este deopotriva imorala si abuziva. Mai grav, unii primari au incercat sa intimideze oamenii sa isi retraga semnaturi si le-am facut plangeri", se arata intr-un comunicat de presa transmis Ziare.com de catre USR.

Contactata de Ziare.com, Cristina Pruna, noul lider al deputatilor USR, ne-a explicat cum s-a ajuns la plangerea penala.

"In Biroul Permanent a fost pusa azi pe ordinea de zi trimiterea initiativei Fara Penali catre Curtea Constitutionala, ceea ce s-a si votat. In plus, insa, functionarii din Parlament au intocmit o nota prin care au spus ca exista anumite 'neconcordante' (ca sa citez cum a spus dl Florin Iordache) pe listele de semnaturi.

Dl Iordache a supus votului Biroului Permanent trimiterea semnaturilor catre organele de cercetare penala. A tuturor semnaturilor, desi se vorbise despre anumite neconcordante de tipul stersaturi, mazgaleli sau pasta corectoare. Cei care au luat cuvantul in sedinta au fost dl Catalin Radulescu, care mai nou este chestor in BP, votat luni de plen, si dl Iordache.

Ads

E foarte bine stiut ca dl Radulescu are o condamnare penala, iar dl Iordache este autorul OUG13 si cred ca sunt destul de clare interesele lor personale", ne-a spus Cristina Pruna.

Vezi cine este Catalin Radulescu:

Ads

Intrebata ce urmeaza, Cristina Pruna ne-a spus ca "semnaturile vor ajunge la CCR impreuna cu initiativa cetateneasca, iar Curtea va avea la dispozitie 60 de zile pentru controlul de constitutionalitate si apoi va trebui sa retrimita initiativa la Parlament, ca sa intre in circuitul legislativ".

Deputatul USR crede ca CCR nu are motiv si nici cum sa astepte o decizie a organelor de cercetare penala.

"Nu cred ca ar trebui sa aiba o influenta (sesizarea penala - n.red.), ar trebui sa se continue procedura, conform Legii 189/1999, care da termen clar.

In opinia noastra, s-a depasit rolul Parlamentului in aceasta chestiune. Parlamentul trebuia doar sa preia semnaturile, sa le fotocopieze (deja le-au blocat peste 100 de zile, fiindca nu le mergeau copiatoarele) si ulterior sa le trimita catre CCR, care trebuia sa verifice semnaturile si constitutionalitatea initiativei.

Ads

Ce vor ei sa faca acum este sa controleze si ce au facut primarii, sa li se substituie. Primarii au facut deja controlul asupra listelor", a subliniat aceasta.

Intrebata daca stie de ce nu a condus Liviu Dragnea sedinta de plen de astazi si pe cea a BP, Cristina Pruna ne-a confirmat ca presedintele PSD a fost astazi la Parlament, fiind vazut la expozitia organizata pe hol, si ca "se intampla destul de des" ca acesta sa nu isi exercite atributiile.

USR: "Fara Penali este prioritatea zero in aceasta sesiune. Vom duce lupta pana la capat si o vom castiga"

Urmeaza sa vedem care va fi decizia Curtii Constitutionale in legatura cu aceasta a doua initiativa cetateneasca pentru revizuirea Constitutiei depusa in ultimii ani, dupa cea pentru "familia traditionala" a Coalitiei pentru Familie.

"Judecatorii CCR nu au motive de respingere a articolului, dar stim cu totii ca este un articol cu o incarcatura politica mare, iar CCR a avut multe decizii controversate de cand este condusa de un fost parlamentar PSD - Valer Dorneanu.

Ads

Acesta este unul din motivele pentru care USR va initia o reforma a Curtii Constitutionale, pentru depolitizarea unei institutii de baza a democratiei, care din pacate si-a abandonat misiunea pentru a-l salva pe Liviu Dragnea de inchisoare", a subliniat presedintele USR Dan Barna.

Initiativa "Fara penali in functii publice" are drept scop modificarea Constitutiei prin introducerea urmatorului articol: "Nu pot fi alesi in organele administratiei publice locale, in Camera Deputatilor, in Senat si in functia de Presedinte al Romaniei cetatenii condamnati definitiv la pedepse privative de libertate pentru infractiuni savarsite cu intentie, pana la intervenirea unei situatii care inlatura consecintele condamnarii".

Ads

Citeste mai multe despre initiativa care i-ar putea impiedica pe Liviu Dragnea si pe alti politicieni sa ocupe functii publice:

Ads