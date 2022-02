Strangerea de semnaturi pentru initiativa #Fara penali in functii publice, intrata pe ultima suta de metri, continua in toate colturile lumii, de pe plaja din Saturn pana in Vanuatu, in ciuda piedicilor puse de unii primari, printre care Florentin Pandele (Voluntari) sau Gheorghe Falca (Arad).

Noutatile sunt publicate zilnic pe pagina de Facebook a evenimentului Fara penali in functii publice.

Conform sursei citate, printre ultimii sustinatori ai initiativei se numara academicianul Ioan Iovitz Popescu (foto), dar si celebrul fotbalist Dorinel Munteanu, din "Generatia de aur" a Romaniei.

O semnatura pentru #Fara penali vine de la ... 15.000 de km distanta, tocmai din Vanuatu. Alte semnaturi se strang zilele acestea pe litoralul romanesc, intesat de turisti.

Unii cetateni au sprijinit campania cu idei proprii: semnaturi stranse din proprie initiativa prin judete sau ... bezele #Fara penali.

Foarte importanta a fost mobilizarea in strada a actorilor, urmati in aceasta saptamana de farmacisti.

In schimb, unii primari au pus piedici campaniei. Deputatul USR Cornel Zainea a primit amenda in Voluntari, iar la Arad a fost desfiintat cortul de campanie.

Organizatorii campaniei contorizeaza la zi semnaturile stranse:

Mesajul "Fara penali" a ajuns si pe scenele de concert.

C.B.

