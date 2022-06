Odiseea "Fara penali" continua: 4.446 de dosare au fost inregistrate la CCR, dar numarul semnaturilor ramane un mister deocamdata

Marti seara, tarziu, s-a incheiat operatiunea de predare-primire la CCR a celor aproape 1 milion de semnaturi adunate in campania pentru initiativa cetateasca "Fara penali in functii publice", dar numarul exact al celor valide nu va fi cunoscut decat atunci cand Curtea va pronunta o decizie, adica in cel mult 60 de zile de acum inainte, conform Constitutiei.

Misterul se prelungeste in ciuda faptului ca, potrivit legii, tabelele cu semnaturi au trecut deja prin doua filtre - cel al primarilor si cel al Camerei Deputatilor - ambele marcate de numeroase piedici si scandaluri.

Mai mult, exista suspiciuni ca la Camera Deputatilor, condusa de Liviu Dragnea, s-ar fi incercat chiar stoparea intregului demers si nu numai prin acea nota trimisa catre Biroul Permanent din care lipseau 300.000 de semnaturi valide, ci, conform unor surse, chiar s-a vehiculat ipoteza ca urma ca la CCR sa nu fie trimise toate semnaturile necesare pentru continuarea procedurii, pentru ca ulterior, eventual, sa se dea vina pe un angajat care a uitat ca mai erau cutii si intr-o alta incapere, angajat care ar fi fost sanctionat disciplinar.

Reamintim ca in cazul initiativei sustinute de Coalitia pentru Familia Traditionala toate etapele procedurale, inclusiv strangerea de semnaturi, au fost parcurse in viteza si in cea mai mare liniste posibila.

4.446 de cutii cu semnaturi

Contactat de Ziare.com pentru noi lamuriri cu privire la stadiul in care se afla in acest moment initiativa cetateneasca "Fara penali", avocatul Mihai Badea, presedintele Comitetului de Initiativa si cel caruia i s-a permis sa asiste la operatiunea de predare-primire de la Curtea Constitutionala, ne-a facut mai multe precizari.

"Cei de la CCR mi-au spus ca, avand in vedere ca cei de la Camera Deputatilor nu au dat un numar total al semnaturilor, nu vor face nici ei un total in momentul de fata. Ceea ce inseamna ca va trebui sa asteptam publicarea deciziei prin care CCR se va pronunta asupra intregului proiect ca sa aflam cate semnaturi sunt.

Dar, atentie!, ce au facut cei de la CCR acum a fost un fel de inventariere. Verificarile prin care ei vor invalida anumite dosare pentru ca primarii le-au atestat gresit le fac magistratii, nu personalul tehnic. Acelea vor fi prinse in decizie. Acum doar s-a verificat ca s-a predat tot ceea ce figura in opisuri (pentru ca dosarele au venit in cutii si in fiecare cutie exista un opis care prevedea cate dosare sunt, ce numere de inregistrare au, cate file, cate semnaturi atestate, cate semnaturi depuse si asa mai departe) ", ne-a explicat Mihai Badea.

Intrebat daca nu cumva exista riscul ca peste 60 de zile sa aflam ca sunt doar cel mult 499.999 de semnaturi valide sau ca nu mai sunt 21 de judete cu cate 20.000 de semnaturi fiecare, asa cum cere legea, Mihai Badea ne-a raspuns: "Daca ne luam dupa numarul de dosare pe care CCR l-a stabilit si mi l-a comunicat, nu ar trebui sa apara o asemenea problema. CCR a numarat aseara la ora 20 si a rezultat un numar de 4.446, ceea ce concorda cu informatiile noastre".

"Ipoteza ca sa fie mai putine semnaturi ar presupune ca cineva sa fi smuls file din dosare, ceea ce ma indoiesc ca s-a intamplat, pentru ca listele sunt prinse, legate cu snur, au sigiliu, sunt numerotate cum scrie in lege etc.

Ar fi foarte grav daca cineva ar face asa ceva, ar fi distrugere, sustragere de inscrisuri, ar fi infractiune", a adaugat el.

O nota controversata cu efect de bumerang

In ceea ce priveste conflictul iscat de Secretariatul General al Camerei Deputatilor prin trimiterea acelei note controversate catre Biroul Permanent, acesta pare sa fi avut si o parte buna.

"Daca ei ar fi mentionat in nota catre BP numarul adevarat de semnaturi, noi nu am mai fi asistat la aceasta predare-primire, iar daca ei ar fi depus apoi mai putine semnaturi la CCR, ne-ar fi luat cu totul prin surprindere.

Iar cand CCR dadea decizia ar fi fost prea tarziu sa mai facem ceva, chiar daca apareau de undeva semnaturile lipsa.

Asa ca, intr-un fel, ma bucur ca ne-au semnalat o problema prin acea nota. Totusi, noi am facut o solicitare catre ei sa revina asupra notei, sa rectifice, sa ne dea un total, dar au refuzat sa faca acest lucru", ne-a declarat avocatul.

In contextul in care, in baza notei trimise de Secretariatul General, deputatii PSD-ALDE-UDMR au votat in Biroul Permanent depunerea unei plangeri penale, avocatul Mihai Badea a tinut sa sublinieze un aspect extrem de important.

"Numarul de semnaturi validate de primari nu are nicio relevanta asupra caracterului lor - autentic sau fals. Primarii cand verifica listele de sustinatori nu fac o expertiza grafologica ca sa stabileasca daca semnaturile apartin persoanelor mentionate in tabel, ei verifica exclusiv datele: sa fie corecte si complete, atat.

Se poate imagina o situatie in care avem o lista cu toate semnaturile autentice, dar sa fie toate invalidate (pentru ca, de exemplu, lipseste CNP sau adresa e incompleta) sau putem sa avem o lista cu toate semnaturile false si cu toate datele corecte, deci atestate de primari.

Asa ca ei nu pot sa vina sa spuna ca dosarele care au mai mult de 20 de semnaturi nevalide sunt suspecte ca ar fi false. Gresit! Falsul se determina dupa ancheta grafologica, dupa intervievarea persoanelor", a subliniat avocatul Mihai Badea, presedintele comitetului de initiativa al campaniei "Fara penali in functii publice".

Ce urmeaza

Initiativa "Fara penali in functii publice" are drept scop modificarea Constitutiei prin introducerea urmatorului articol: "Nu pot fi alesi in organele administratiei publice locale, in Camera Deputatilor, in Senat si in functia de presedinte al Romaniei cetatenii condamnati definitiv la pedepse privative de libertate pentru infractiuni savarsite cu intentie, pana la intervenirea unei situatii care inlatura consecintele condamnarii".

Daca judecatorii de la Curtea Constitutionala vor da unda libera, Parlamentul va fi cel care va hotari, prin vot, daca se ajunge sau nu la referendum si cetatenii vor fi cei care vor decide, la urne, daca penalii mai pot ocupa functii publice pana la reabilitarea lor completa.

Cadrul legal nu prevede, insa, un termen in care Parlamentul este obligat sa se pronunte (asa cum este limita de 60 de zile acordata CCR), iar in cazul initiativei depuse de Coalitia pentru Familie subiectul a fost pus pe ordinea de zi de Liviu Dragnea dupa foarte multe luni, atunci cand s-a gasit momentul prielnic pentru interesele politice ale majoritatii PSD-ALDE.

Data fiind experienta de anul trecut, USR le cere tuturor sustinatorilor initiativei "Fara penali in functii publice" sa continue sa puna presiune publica pe Parlament, astfel incat intregul demers sa nu sfarseasca uitat intr-un sertar.

"In contextul in care initiativa este sub asediu, am creat un formular de sustinere, pe care te rugam sa il completezi si tu si sa il distribui pe retelele de socializare, pentru a demonstra ca suntem multi, ca impreuna vom reusi sa schimbam penalii si sa aducem oameni cinstiti in politica.

Intra pe http://amsemnat.farapenali.ro/, completeaza formularul si vei primi un certificat #FaraPenali, numai bun de distribuit pe retelele sociale.

Presiunea publica este esentiala pentru a determina intrarea initiativei pe ordinea de zi a Parlamentului. Multumim! Doar impreuna putem crea o societate mai curata", se arata intr-un mesaj distribuit de USR sub semnatura presedintelui Dan Barna.

