Premierul Citu anunta un program special de investitii in drumuri judetene. Primul atac la Orban, dupa ce acesta anuntase un program similar VIDEO

"Atunci cand anunti un program, e bine sa anunti si sursa de finantare"

"PNRR este un proiet important, o sursa de finantare a investitiilor in Romania. PNRR este doar o parte, au fost incluse investitiile care pot fi finalizate pana in 2016", a afirmat, joi, la Timisoara, Florin Citu Premierul a precizat, insa, ca in PNRR si nici prin fonduri europene nu se pot finanta lucrari pentru drumuri comunale si alte investitii locale."M-am uitat sa vad ce proiecte sunt in aceste surse de finantare. Nici in PNRR, nici pe fonduri europene nu putem sa avem drumuri mici, de comune si am cerut colegilor mei sa faca o alaliza (...) Avem o problema, fiindca stim ca acele localitati unde nu s-a putut investi in drumuri judetene si comunale au ramas in urma. Cand exista infrastructura, vin si alte investitii. Vom demara un program de investitii special pentru aceste drumuri, vor avea prioritate acele loc care au canalizare si apa, dar trebuie sa dezvoltam toata Romania. Structura acestui program o voi anunta in perioada urmatoare", a mai afirmat premierul.Premierul Florin Citu a afirmat, joi, referindu-se la PNDL 3 la care a facut referire liderul PNL Ludovic Orban , ca "atunci cand anunti un program, e bine sa anunti si sursa de finantare". "Nu stiu despre acel program despre care a vorbit Ludovic Orban ", a precizat premierul, facand referire la propriul program de investitii pentru care cauta sursa de finantare.Florin Citu a fost intrebat, joi, la Timisoara, despre PNDL 3 la care a facut referire Ludovic Orban si a raspuns: "Atunci cand anunti un program, e bine sa anunti si sursa de finantare eu am prezentat ce vreau eu sa fac. Pentru drumurile judetene si comunale sunt depuse la CNI multe proiecte, vreau sa creez acest program si cu asta ma ocup, de a gasi sursa de finantare, vom gasi resursele pentru aceste comunitati, dar vreau sa pun o mica conditie, sa aiba prioritate primariile cu apa si canalizare. Dar toate loc trebuie sa fie eligibile. Infrastructura este cheia".Liderul PNL, presedintele Camerei Deputatilor Ludovic Orban, a pledat miercuri pentru un nou Plan National de Dezvoltare Locala, PNDL 3, care sa includa ceea ce nu poate fi finantat din fonduri europene, el argumentand ca toate comunitatile locale, in special cele mai sarace, pentru a avea o sansa la dezvoltare, au nevoie de infrastructura locala.