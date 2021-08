Premierul recunoaște că a fost închis 2 zile în SUA pentru conducere sub influența alcoolului: „Am făcut o greșeală acum 20 de ani”

”Acum 20 de ani a fost vorba de un DIY, conducere sub influenţa alcoolului. Am plătit amenda respectivă, una foarte mare. Am făcut o greşeală acum 20 de ani. E interesant că apare această informaţie acum când este competiţia internă PNL”, a afirmat Florin Cîţu, întrebat, miercuri, dacă a fost încarcerat două zile în SUA şi dacă a plătit o amendă.Răspunzând unei întrebări, Cîţu a precizat că el a condus maşina după ce a consumat alcool.”A fost un eveniment acum 20 de ani. Nu este un eveniment cu care să te mândreşti”, a mai afirmat Cîţu.Acesta a pecizat că a fost vorba despre o contravenţie.”Am plătit şi în România amenzi de circulaţie”, a mai afirmat premierul.Un document din martie 2000, prezentat de flux24.ro, arată că actualul premier Florin Cîţu ar fi fost încarcerat 2 zile în SUA, pentru condus sub influenţa alcoolului sau drogurilor, întrucât legislaţia americană nu face diferenţă între ele.Conform documentului Curţii de Justiţie din Iowa, Florin Vasile Cîţu ar fi fost reţinut 2 zile în anul 2000 şi a primit şi o amendă de 1.000 de dolari americani.