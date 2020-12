DOCUMENT Ce prevede acordul de guvernare incheiat intre PNL, USR-PLUS si UDMR. "Nu vom accepta parlamentari din alte partide"

Acordul de guvernare

"Ne angajam sa respectam vointa cetatenilor exprimata in 6 decembrie si sa nu schimbam, prin traseism politic, rezultatul votului dat de cetateni si majoritatea ce decurge din acest pact politic. Nu vom accepta parlamentari din alte partide in formatiunile noastre."Acesta este unul din punctele acordului de guvernare. Documentul a fost parafat dupa mai bine de o saptamana de negocieri pe programul de guvernare si pe modul de impartire a portofoliilor de ministru, a functiilor de prefect si a celor de secretar de stat."Incheiat astazi, 21 decembrie 2020, la Bucuresti, intre:Partidul National LiberalAlianta USR-PLUSUniunea Democrata Maghiara din Romania1. Romania trece, impreuna cu intreaga lume, printr-o criza fara precedent. Ne asumam responsabilitatea pentru a conduce tara noastra in vremuri dificile. O facem cu deplina convingere ca Romania, cu decizii ferme pentru binele comun, poate iesi intarita atat din pandemie, cat si din dificultatile economice care decurg din aceasta.2. Perioada de tranzitie post-comunista trebuie sa se incheie. Statul roman are nevoie de reforme profunde pentru a raspunde nevoilor si asteptarilor societatii in secolul 21. Consideram aceasta inevitabila transformare ca o oportunitate uriasa pentru a creste calitatea serviciilor publice si a vietii tuturor cetatenilor romani, indiferent de gen, etnie, religie, varsta, conditie sociala sau locul unde traiesc. Programul nostru de guvernare este un plan clar de actiune care da substanta si directie proiectului nostru de inovare, dezvoltare si modernizare a statului.3. Intelegem ca prezenta scazuta la vot este un semnal de alarma pentru democratia noastra. Vom actiona pentru a confirma increderea cetatenilor care ne-au votat si pentru a castiga increderea celor care nu au votat ca o buna guvernare poate schimba in bine viata oamenilor. Vom fi transparenti, ne vom consulta cu organizatiile societatii civile, patronale, profesionale si sindicale si vom actiona pe baza unor decizii fundamentate. Vom urmari aplicarea principiului subsidiaritatii, adica luam deciziile la un nivel cat mai apropiat de cetateni.4. Suntem trei formatiuni politice cu istorii si culturi organizationale diferite. Ce ne-a adus impreuna a fost responsabilitatea fata de destinul Romaniei. Vedem diversitatea noastra ca o sansa de a ne completa reciproc si de a reprezenta diferite sperante ale cetatenilor romani. Ne leaga valorile comune de libertate, respect, integritate, responsabilitate individuala si solidaritate. Suntem hotarati sa aparam aceste valori atunci cand sunt amenintate si sa ducem Romania mai departe pe drumul ei european.5. Ne angajam sa respectam vointa cetatenilor exprimata in 6 decembrie si sa nu schimbam, prin traseism politic, rezultatul votului dat de cetateni si majoritatea ce decurge din acest pact politic. Nu vom accepta parlamentari din alte partide in formatiunile noastre.6. Romania are nevoie de stabilitate, predictibilitate si solutii pe termen lung. Majoritatea parlamentara pe care ne bazam, constituita prin votul cetatenilor romani, ne obliga sa ne asumam guvernarea pentru o legislatura completa. Avem incredere ca acest pact si programul de guvernare sunt un fundament puternic pentru un guvern de lunga durata care poate aduce rezultate concrete pentru cetateni.7. Afirmam dreptul fiecarei formatiuni semnatare de a-si nominaliza reprezentantii pentru functiile de demnitate publica convenite. Ne asumam sa propunem oameni profesionisti, cu experienta relevanta pentru domeniul pe care-l vor gestiona si cu o buna reputatie. Vom descuraja nepotismul si clientelismul, vom actiona cu impartialitate si vom respecta principiul competentei pentru ocuparea functiilor publice prin concurs.Propunerea noastra de Prim-Ministru este Florin Citu Propunerea noastra pentru Presedintele Senatului Romaniei este, din partea USR-PLUS, Anca Dana Dragu.Propunerea noastra pentru Presedintele Camerei Deputatilor este, din partea PNL, Ludovic Orban ."