Ajutor de stat de 127 milioane de lei pentru inchiderea minelor necompetitive

Guvernul a aprobat acordarea ajutorului de stat, pentru anul 2011, pentru facilitatea inchiderii minelor de carbune necompetitive din cadrul Companiei Nationale a Huilei SA Petrosani, a anuntat, marti, Dan Suciu, purtatorul de cuvant al Guvernului, la briefingul de presa sustinut la Palatul Victoria.

Astfel, pentru anul 2011, suma totala a ajutorului de stat este de 127,221 milioane de lei, fonduri alocate de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri, conform normelor europene in domeniu.

Ajutorul de stat se acorda pentru acoperirea diferentei dintre costurile de productie previzibile si veniturile previzibile, precum si pentru acoperirea costurilor exceptionale, se afirma intr-un comunicat al Guvernului remis Ziare.com.

Exploatarile miniere necompetitive ce urmeaza sa fie inchise pana in anul 2018 sunt Petrila, Uricani, Paroseni. Planul de inchidere realizat de CNH Petrosani pentru aceste unitati include disponibilizarea a 3.300 de angajati, pana in 2018.

Ministerul Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri va monitoriza nivelul de acordare a ajutorului de stat, astfel incat pretul carbunelui livrat de unitatile producatoare de carbune care beneficiaza de ajutor de stat sa nu fie mai mic decat preturile carbunelui de o calitate similara, provenita din terte tari.

Ads