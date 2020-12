Ce avere are premierul interimar al Romaniei, generalul Nicolae Ciuca

Nicolae Ciuca detine, potrivit declaratiei de avere, completate in calitate de ministru al Apararii, un teren extravilan de 2.829 de metri patrati cumparat in 2005 si un teren construibil de 598 de metri patrati, cumparat in 2015, ambele detinute in coproprietate cu sotia sa.De asemenea, ministrul mai detine, in coproprietate cu sotia, o casa cu suprafata de 232 metri patrati cumparata in anul 2017 si detine o Toyota Corolla, fabricata in 2006.Nicolae Ciuca are imprumuturi insumate de 223.000 de lei, de la Banca Transilvania , cu data scadentei in 2021.El a incasat de la Ministerul Apararii Nationale, in 2018, un salariu de 195.581 de lei, in timp ce sotia sa a incasat, tot ca angajat al MApN, 50.602 lei, in ultimul an incheiat. Ciuca a mai castigat in 2018, din activitati didactice, suma de 3.288 de lei.