Basescu: "Fiecare pensionar este furat de guvernul PNL si fostul guvern PSD in medie cu 904 RON in anul 2020"

"Pensionarii batjocoriti si inselati! Fiecare pensionar este furat de guvernul PNL si fostul guvern PSD care v-a pacalit cu legea Olgutei, in medie cu 904 RON in anul 2020. Liberalii inca mai au scuza crizei, dar Olguta si Dragnea au planificat furtul inainte de declansarea crizei; Total bani furati din buzunarele celor 5,16 milioane pensionari in anul 2020 - 4.664.640.000 RON sau 965.763.975 EURO. De patru ani atentionez ca pensionarii sunt furati ca-n codru prin neaplicarea indexarii la 1 ianuarie a fiecarui an asa cum cere Legea 263 din 2010.Din pacate liderii alesi sau autointitulati ai pensionarilor au prins gustul statului la televizor unde fara rusine nu mai prididesc sa linga orice escroc de politician care ii baga in seama", scrie Basescu vineri pe Facebook El prezinta si concluzii raportate la pensia medie din 2019, care a fost 1292 RON/luna:"1.Daca la 1 ianuarie se aplica indexarea cu inflatia cumulata cu 50 la suta din cresterea salariului mediu brut ar fi trebuit aplicata o crestere de 136 RON/luna cee ace la nivelul a 12 luni ar fi insemnat 1.632 RON/an la nivelul pensiei medii.2.Prin cresterea valorii punctului de pensie cu 14 la suta, incepand cu 1 septembrie, va fi o crestere de 181 RON/luna insemnand o crestere cumulata in anul 2020 de 724 RON/luna.3.Banii furati de guvern fiecarui pensionar anul acesta in lipsa aplicarii indexarii la 1 ianuarie la schimb cu cresterea punctului de pensie cu 14 la suta: 1632 RON - 724 RON egal 908 RON4.Daca de la 1 ianuarie se aplica indexarea, cresterea cu 136 RON a pensiei medii, ar fi insemnat procentual o crestere cu 10,5 la suta a pensiei medii", argumenteaza fostul presedinte."Acum pricepeti dragi pensionari cat v-a inselat Olguta cu promisiunea de 40 la suta de la 1 septembrie 2020 cand de fapt voi aveati dreptul conform Legii 263 din 2010 la o indexare de 10,5 la suta de la 1 ianuarie 2020?", conchide Traian Basescu.El afirma ca datele utilizate in analiza provin din sursa INS si Guvern:-salariul mediu brut in anul 2019 - 5163 RON;-salariul mediu brut in anul 2018 - 4162 RON;-inflatie in anul 2019 - 3,8 la suta;-pensia medie in anul 2019 - 1292 RON;-valoare punct pensie pana la 1 septembrie 2020 - 1265 RON;-valoare punct pensie incepand cu 01.septembrie 2020 -1400 RON-jumatate din cresterea salariului mediu brut in 2019 - 6,7 la suta.Ministerul de Finante propune cresterea, de la 1 septembrie, a valorii punctului de pensie cu 14%, respectiv de la 1.265 lei la 1.442 lei, potrivit proiectului de Ordonanta de urgenta a Guvernului cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2020."Se propune ca incepand cu 1 septembrie 2020 valoarea punctului de pensie sa fie majorata cu 14%, respectiv de la 1.265 lei la 1.442 lei. Totodata, se propune majorarea incepand cu aceeasi data a indemnizatiei minime sociale pentru pensionari, cu 14%, de la 704 lei la 800 lei", arata nota de fundamentare a proiectului de Ordonanta de urgenta a Guvernului cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2020, publicat joi noapte in dezbatere de Ministerul de Finante.