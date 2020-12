Calendarul si procedura formarii noului guvern. Cand va fi depunerea juramantului in fata Presedintelui Romaniei

Conducerile PNL USR PLUS si UDMR au validat, fiecare in parte, listele proprii de ministri care vor face parte din viitorul Executiv, dupa ce presedintele Klaus Iohannis a anuntat, la 22 decembrie, ca Florin Citu este premierul desemnat.Lista membrilor Guvernului este urmatoarea:* Florin Citu - prim-ministru Dan Barna - viceprim-ministru Kelemen Hunor - viceprim-ministru Nicolae Ciuca (PNL) - Ministerul Apararii Nationale Bogdan Aurescu (PNL) - Ministerul Afacerilor Externe Alexandru Nazare (PNL) - Ministerul Finantelor Publice Lucian Bode (PNL) - Ministerul de Interne Sorin Cimpeanu (PNL) - Ministerul Educatiei Nationale Virgil Popescu (PNL) - Ministerul Energiei Adrian Oros (PNL) - Ministerul Agriculturii Bogdan Gheorghiu (PNL) - Ministerul Culturii Raluca Turcan (PNL) - Ministerul Muncii si Protectiei Sociale* Catalin Drula (USR PLUS) - Ministerul Transporturilor* Claudiu Nasui (USR PLUS) - Ministerul Economiei, Antreprenoriatului si Turismului* Stelian Ion (USR PLUS) - Ministerul Justitiei Cristian Ghinea (USR PLUS) - Ministerul Investitiilor si Proiectelor Europene Vlad Voiculescu (USR PLUS) - Ministerul Sanatatii* Ciprian Teleman (USR PLUS) - Ministerul Cercetarii, Inovarii si Digitalizarii* Cseke Attila (UDMR) - Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Administratiei* Tanczos Barna (UDMR) - Ministerul Mediului, Apelor si Padurilor* Eduard Novak (UDMR) - Ministerul Tineretului si Sportului***Potrivit art. 103, alineat 1 din Constitutie, Presedintele Romaniei desemneaza un candidat pentru functia de prim-ministru, in urma consultarii partidului care are majoritatea absoluta in Parlament ori, daca nu exista o asemenea majoritate, a partidelor reprezentate in Parlament.In termen de zece zile de la desemnare, premierul nominalizat trebuie sa intocmeasca lista cu membrii guvernului si programul de guvernare si sa le trimita pentru dezbatere Camerei Deputatilor si Senatului (art. 103, alin. 2 din Constitutie).Audierile ministrilorBirourile permanente ale celor doua camere transmit programul de guvernare si lista Guvernului tuturor deputatilor si senatorilor, se arata in art. 86 din Regulamentul activitatilor comune ale Camerei Deputatilor si Senatului.Tot birourile permanente stabilesc data sedintei comune a comisiilor permanente si a sedintei comune a celor doua camere, in cadrul carora vor avea loc audierile ministrilor respectiv dezbaterea programului de guvernare. Sedinta comuna nu poate fi stabilita la o data care sa depaseasca 15 zile de la primirea programului si a listei Guvernului (art. 87 din Regulament).Fiecare candidat pentru functia de ministru, din lista noului guvern, va fi audiat de catre comisiile de specialitate ale celor doua camere. Candidatii vor primi din partea comisiilor avize consultative, pe care le motiveaza si le prezinta premierului desemnat. In situatia in care un membru de pe lista noului guvern primeste un aviz nefavorabil, premierul desemnat poate veni cu o noua propunere sau poate sa mentina propunerea initiala. Daca premierul vine cu o noua propunere, aceasta va fi supusa audierii.Dupa audieri si acordarea avizelor, se convoaca sedinta comuna a camerelor, in cadrul careia premierul desemnat prezinta parlamentarilor lista de ministri si programul de guvernare. Urmeaza dezbaterile pe marginea programului si listei cu membrii guvernului, astfel incat, la cererea liderilor de grup, presedintele de sedinta le da cuvantul pentru exprimarea punctelor de vedere.Votul Parlamentului cu privire la programul de guvernare si lista guvernuluiDupa incheierea dezbaterilor, deputatii si senatorii voteaza, cu majoritate absoluta, propunerea de acordare a increderii guvernului. Votul este secret cu bile.Rezultatul votului este consemnat intr-un proces verbal, iar acordarea votului de incredere se materializeaza printr-o hotarare a Parlamentului, care se semneaza de catre presedintele Camerei Deputatilor si presedintele Senatului si se inainteaza de indata Presedintelui Romaniei pentru a numi guvernul.Adoptarea hotararii comune a celor doua camere cu privire la programul de guvernare si lista guvernului semnifica un fapt juridic care da nastere "contractului de guvernare" intre Parlament, pe de parte, si echipa guvernamentala, pe de alta parte, se precizeaza in volumul "Constitutia Romaniei revizuita. Comentarii si explicatii" (Mihai Constantinescu, Antonie Iorgovan, Ioan Muraru, Elena Simina Tanasescu, 2004).Depunerea juramantului in fata Presedintelui RomanieiPrimul-ministru si membrii guvernului vor depune individual juramantul in fata Presedintelui Romaniei. Guvernul, precum si fiecare ministru in parte, isi exercita mandatul, incepand cu data depunerii juramantului (art. 104 din Constitutie).In volumul "Constitutia Romaniei revizuita. Comentarii si explicatii", autorii arata ca depunerea juramantului membrilor guvernului in fata presedintelui nu este doar o etapa protocolara a procedurii de investitura, ci are consecinte juridice. Astfel, se argumenteaza ca inceperea exercitarii mandatului de membru al guvernului este conditionata de depunerea juramantului.In cazul in care guvernul nu a fost validat in Parlament, presedintii celor doua camere il informeaza de indata pe Presedintele Romaniei, in vederea desemnarii unui alt candidat pentru functia de prim-ministru.