Cartel Alfa, dupa ce Raluca Turcan a vorbit despre cresterea numarului de contracte de munca cu salariul minim: "Dupa sase luni de mandat, incepe sa realizeze cum stau lucrurile"

"E bine ca ministrul muncii, dupa sase luni de mandat, incepe sa realizeze cum stau lucrurile pe piata muncii din Romania (desi noi, Cartel ALFA, am tot fost sub geamul ministerului si i-am spus la megafon aceste lucruri din prima luna de mandat). Asteptam insa si solutii viabile pentru aceasta situatie", a su transmis, miercuri seara, sindicalistii Cartel Alfa, referindu-se la la declaratia Ralucai Turcan referitoare la cresterea numarului de contracte de munca cu salariul minim.Sindicalistii afirma, insa, ca "despre solutii doamna ministru vorbeste mai putin"."Omite si detaliul ca explozia de salariati incadrati cu salariul minim este cauzata in mare masura de blocajelele asupra negocierii colective si sindicalizarii. Iar pentru asta ar fi nevoie de modificarea legii dialogului social, ceea ce partidul dumneaei, fidel intereselor marelui capital transnational, nu prea vrea sa auda", au mai transmis sindicalistii.Ministrul Muncii, Raluca Turcan , afirma ca numarul angajatilor cu salariul minim pe economie a crescut de cinci ori in ultimii cinci ani, numarul celor incadrati cu astfel de salarii fiind de 1,6 milioane.