Ludovic Orban, despre functiile care ar trebui ocupate politic: "Prefectul este reprezentantul Guvernului. Aici e o ipocrizie"

Intrebat joi seara, intr-o emisiune la B1 Tv, pana unde ar trebui, in opinia sa, politizate functiile in administratia publica, premierul Ludovic Orban a raspuns ca inclusiv functia de prefect ar trebui sa fie una politica."Punctul meu de vedere este ca functiile de demnitate, cum sunt functia de ministru, secretar de stat, subsecretar de stat, presedinte, vicepresedinte de Agentie, inclusiv functia de prefect - pentru ca prefectul este reprezentantul Guvernului in teritoriu si fiind reprezentatul unui guvern politic prefectul trebuie sa actioneze in numele programului de guvernare. Aici e o ipocrizie care nu stiu cand a aparut, cred ca in 2006 sau in 2007 a aparut ipocrizia asta, e adevarat ca eram in curs de aderare la Uniunea Europeana si a fost, la un moment dat, o conditie de depolitizare si atunci, in loc sa se depolitizeze alte functii, s-a servit functia de prefect, ca sunt numai 42 de prefecti, pe astia oricum gasim noi formule de a dribla legea. Nu, dom-le! Prefectii sunt reprezentantii Guvernului, Guvernul este un guvern politic care este investit in urma votului cetatenilor, prin votul unei majoritati parlamentare. Prefectii trebuie sa asigure punerea in practica a programului de guvernare al guvernului politic. In rest, tot ce este institutie publica, de la secretar general in jos, noi trebuie sa lam modelul care exista in alte tari europene (...) unde exista un corp al functionarilor publici care are reguli foarte clare de functionare", a afirmat premierul Ludovic Orban, joi seara.Orban considera ca celelalte functii din administratia publica ar trebui ocupate prin concurs organizat in mod transparent, iar examenele orale pentru ocuparea acestora trebuie filmate, pentru a putea fi folosite ca probe in caz de contestatie.Primul ministru mai sustine ca este nevoie de modificarea statutului functionarilor publici, despre care spune ca "a fost facuta varza de diferitele guvernari", el sustinand ca singura modalitate prin care trebuie ocupate functiile publice este concursul, iar din comisiile de evaluare sa nu faca parte numai "oameni pusi de conducatorul politic al institutiei"."La ora actuala concursul a ajuns ultima modalitate prin care se ocupa functii de conducere in sistemul public. (...) Ma gandesc ca inclusiv Agentia Nationala a Functionarilor Publici sa nu mai fie subordonata Guvernului, sa cautam o alta forma de subordonare si o stabilitate in functie pentru conducerea Agentiei, astfel incat sa avem garantia unei obiectivitati in functionarea Agentiei si in implementare", a adaugat liderul liberal, care a fost sef al ANFP."Eu va spun parerea mea personala - sigur ca asta va trebui supusa discutiilor in momentul constituirii majoritatii parlamentare si negocierea programului de guvernare - parerea mea e ca functionarii publici nu ar trebui sa fie membri de partid, trebuie separata cariera politica de cariera in functia publica, astfel incat sa avem garantia ca cine este functionar este functionar, nu are aspiratii politice", a mai spus Orban.