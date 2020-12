Cristian Tudor Popescu, despre viitorul Executiv: "Vor fi practic trei guverne. N-o sa poti sa te atingi de nimeni"

CTP a comentat la Digi 24 ca va fi un Executiv "tricolor", "practic trei guverne", unde indepartarea unui demnitar care nu se ridica la inaltimea functiei va fi si mai dificila. "Prin urmare, greselile acestui guvern vor fi si mai abitir bagate sub pres, batista pe tambal, decat cum au fost in guvernarea Orban", spune CTP.Gazetarul spune ca Guvernul Orban nu a dat afara niciun ministru desi erau cativa care nu erau foarte competenti."Vreme de un an de zile nu a fost clintit niciun ministru din Guvernul PNL . Si erau... erau ministri care nu mai aveau ce cauta acolo. N-a fost clintit nimeni. Cuvantul de ordine a fost "nu lasam nicio bresa", "nu facem nicio fisura, ca nu se stie ce se intampla, se bucura dusmanul". Prin urmare, "nu schimbam pe nimeni".Nu schimbam pe Anisie, care are o contributie insemnata la pierderea de procente ale PNL-ului, n-am nicio indoiala in directia asta. Este unul dintre cele mai detestate personaje la nivelul intregii tari, deci nu are nicio sustinere. Nu vorbesc la PSD , nu are nici pe partea dreapta, in randul electoratului activ. PNL ar trebui sa aiba acolo un om corespunzator acestui gen de electorat, nu pe aceasta doamna "Molusca".Apoi, domnul Predoiu, care nici pe departe nu a facut ceea ce se astepta de la el in pozitia de ministru al Justitiei. Ministru al Justitiei, adica acel punct dureros, punct-cheie, sensibil, din perioada Dragnea, si unde trebuiau facute niste lucruri. Cum ar fi desfiintarea SIIJ. Nu, nu a facut nimic. N-a schimbat nici modul de numire a procurorilor-sefi, l-a pastrat pe ala a lui Tudorel Toader . Deci, clar, un om care doreste sa-si conserve pozitia acolo. Nu-l intereseaza sa reformeze lucrurile in Justitie, nu-l intereseaza sa repare ranile produse de PSD. Pe el il intereseaza sa-si conserve scaunul.Nu mai vorbesc de acel Ion Stefan "Grinda", pe la Dezvoltare... Mai sunt si altii.Niciunul dintre acestia nu a fost miscat intr-un an de zile in care PNL a avut guvern monocolor", a explicat CTP in interviu.Jurnalistul mai este de parere ca greselile acestui Guvern vor fi mai bine ascunse decat in guvernarea Orban."Acum, guvernul va fi tricolor, cu USR -PLUS si UDMR . Cum se vor produce oare remanierile intr-un astfel de guvern, daca Guvernul Orban n-a fost in stare sa-si recunoasca gaurile, bulele de neant din structura guvernului si sa le inlature intr-un an de zile? Cum o sa dea Citu afara, de pilda, pe un ministru incompetent de la USR? Cum o sa faca asta?Vor fi practic trei guverne. N-o sa poti sa te atingi de nimeni, cum sa dai afara pe cineva de la UDMR? Tu ca premier ? Pentru ca nu e bun, pentru ca nu face fata... Nici vorba! Pai, cum?", a mai spus CTP.Citeste si: