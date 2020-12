Cine este Virgil Popescu, propus ministru al Energiei. A absolvit Colegiul National de Informatii si a fost secretar de stat in Guvernul Ponta

Politicianul PNL a ocupat acelasi portofoliu in guvernul condus de Ludovic Orban Virgil-Daniel Popescu s-a nascut la 25 aprilie 1968 in Drobeta-Turnu Severin, judetul Mehedinti. A absolvit Facultatea de Automatica si Calculatoare din cadrul Universitatii Politehnica din Bucuresti (1991). Detine un doctorat in Management la Facultatea de Stiinte Economice, Universitatea din Craiova (2000), un master in Analiza, diagnostic si evaluarea afacerilor la Facultatea de Economie si Administrarea Afacerilor din cadrul Universitatii din Craiova (2009).De asemenea, este absolvent al Colegiului National de Aparare din cadrul Universitatii Nationale de Aparare "Carol I" (2006) si al Colegiului National de Securitate din cadrul Academiei Nationale de Informatii (2008), potrivit www.cdep.ro, https://pnl.ro, http://alegeriparlamentare2016.ro.A fost asistent programator la S.S.I. Argus S.A. Drobeta-Turnu Severin (1991-1993), asistent universitar la Universitatea din Craiova, Colegiul Universitar Drobeta-Turnu Severin (1993-1997), director al S.N.P. PETROM S.A., Sucursala PECO Mehedinti (1997-2001), lector universitar la Facultatea de Economie si Administrarea Afacerilor a Universitatii din Craiova (2001-2008), conferentiar universitar la Universitatea din Craiova, Facultatea de Economie si Administrarea Afacerilor (din 2008).A mai fost secretar de stat in cadrul Departamentului pentru Dialog Social din Guvernul Romaniei (2007-2008), vicepresedinte al Autoritatii Nationale pentru Restituirea Proprietatilor (august-octombrie 2013), secretar de stat in Ministerul Economiei (noiembrie 2013-februarie 2014).A fost deputat PNL de Mehedinti (din 21 decembrie 2016), vicepresedinte al Comisiei pentru industrii si servicii din Camera Deputatilor (din 2016), vicelider al Grupului parlamentar al Partidului National Liberal din Camera Deputatilor (din februarie 2018), membru in delegatia Parlamentului Romaniei la Adunarea Parlamentara a Cooperarii Economice a Marii Negre (din septembrie 2017), membru in Comisia de ancheta a Camerei Deputatilor si Senatului pentru activitatea Autoritatii Nationale de Reglementare in Domeniul Energiei (din 2007), potrivit https://gov.ro/, www.cdep.ro si site-ului universitatii din Craiova http://feaa.ucv.ro.Din 4 noiembrie 2019 a fost ministru al Economiei, Energiei, Mediului de afaceri si Turismului.In urma alegerilor parlamentare din 6 decembrie 2020, a fost ales deputat pe listele Partidului National Liberal.Totodata, este vicepresedinte al Consiliului National al Intreprinderilor Private Mici si Mijlocii din Romania - CNIPMMR (din 2012), potrivit www.cnipmmr.ro; membru al Asociatiei Managerilor si Inginerilor Economisti din Romania; membru al Fundatiei Nationale a Tinerilor Manageri - FNTM; director al Vilaro Design.Activitatea sa didactica si de cercetare include: 12 carti si manuale universitare in calitate de autor sau coautor; 17 articole publicate in reviste de specialitate si volume ale unor conferinte, indexate in baze de date internationale; 35 articole publicate in reviste si volume recunoscute pe plan national.