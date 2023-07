Cine are numarul de cont de la Fondul Solidaritatea?

Din ziua in care presedintele a anuntat ca Romania nu mai are bani si ca unica solutie (raul cel mic, adica) este taierea pensiilor si a salariilor, a aparut o noua sintagma: Fondul Solidaritatea.

Dupa ce presedintele a vorbit despre acest fond, iar mai apoi, cu generozitate de bugetar, care traieste din banii din cont (sau cel putin asa rezulta din declaratia de avere ), si-a virat salariul pe luna iunie, integral, in Fondul de Solidaritate, a venit si randul premierului Boc sa le ceara membrilor Consiliilor de Administratie, angajatilor de la Companiile de Stat si altora, sa-si doneze banii poventi din salatii si indemnizatii in acest fond.

Premierul a facut declaratii insistente pe marginea a ceea ce anumit "donarea obligatorie" a unei parti importante din venituri si a unor sume care depasesc valoarea salariului unui secretar de stat, in respectivul Fond de Solidaritate.

Donarea obligatorie, un non-sens

Trecem peste sintagma "donare obligatorie", care este un non-sens, trecem si peste faptul ca masura este ilegala si peste precizarea premierului ca cei care refuza vor fi demisi, care nu are niciun temei juridic.

Presupunand ca premierul demite pe cineva care refuza sa doneaze anumite sume, stabilite de Guvern, in respectivul cont, cel in cauza se poate adresa fara niciun fel de probleme instantei, care va constata, cu ochii inchisi, ca masura este ilegala. Trecem peste aceste detalii, si ne prefacem ca sunt neimportante.

Un nou fond Libertatea?

Ajungem insa la o chestiune care pare sa fie cu adevarat importanta, mai ales ca sumele care s-au virat in Fondul de Solidaritate si care vor mai fi virate, daca este sa luam in calcul generozitatea presedintelui si autoritatea premierului, sunt mari, chiar foarte mari.

Ma intreb: Cine administreaza contul? Cine il gestioneaza? Cui i se da socoteala pentru ce se intampla cu banii din Fondul de Solidaritate? Cine si in ce calitate pastreaza evidenta banilor care intra si, mai ales, a sumelor care ies din acest cont? Si daca ies bani, unde se duc? Si de ce?

Seria acestor intrebari poate continua. In urma cu 20 de ani, imediat dupa decembrie 1989, in Romania a fost infiintat un fond foarte asemanator cu ceea ce este acum Fondul de Solidaritate. Se numea Fondul Libertatea si a fost samanta unui scandal imens, prin anii '91-'92, pentru ca nimeni nu a stiut (sau nu a mai spus) cine a genstionat banii, unde s-au dus si mai ales cine si de ce i-a folosit.

Revenind la Fondul de Solidaritate, singurul lucru pe care il stim este ca a fost deschis la Trezoreria Municipiului Bucuresti. Am telefonat azi la Trezorerie si am intrebat care este numarul de cont de la Fondul de Solidaritate, pentru ca vreau sa donez niste bani. Mi s-a raspuns sec: "Nu stiu!" si mi s-a inchis telefonul in nas. Nu am mai incercat a doua oara, pentru ca nu mai donez!

O posibila confuzie intentionata

La Ministerul Muncii exista un fond care poarta numele de Fondul national de solidaritate, care a fost deschis in baza unei prevederi legale.

Fondul national de solidaritate de la Ministerul Muncii are insa un scop precis, numai ca este cel putin stranie conicidenta de nume, pe de o parte, iar pe de alta lipsa oricaror detalii publice despre noul Fond de Solidaritate.

Referirile insistente la acest fond adorm orice urma de vigilenta si te fac sa crezi ca este ceva la vedere, despre care, oricine poate afla detalii. La fel a functionat strategia si in '90 cu Fondul Libertatea. Ba chiar mai mult, atunci, in fiecare zi, la TV si in ziare, aparea exact suma care s-a adunat in cont.

Chiar asa. Cati bani sunt in Fondul de Solidaritate?